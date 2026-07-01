حقق مشجع المنتخب الفرنسي رافائيل نوفيل رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوز إجمالي الحضور في بطولة كأس العالم FIFA™ خمسة ملايين متفرج لأول مرة

وقدّم له الفائزان بكأس العالم FIFA، يوري دجوركاييف وبليز ماتويدي، تذكرة احتفالية عملاقة بهذه المناسبة

شهد ملعب نيويورك نيو جيرسي، الذي يتسع لـ 80,663 متفرجاً، حضوراً جماهيرياً غفيراً في مباراة فوز المنتخب الفرنسي (الديوك) على السويد في دور الـ32، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً تاريخياً في البطولة تجاوز إجمالي الحضور في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ حاجز الخمسة ملايين متفرج، ليُسجل رقماً قياسياً جديداً مذهلاً لهذه البطولة العريقة التي تقارب المئة عام. وكان مشجع المنتخب الفرنسي رافائيل نوفيل هو من سجّل هذا الرقم القياسي الجديد في تاريخ كأس العالم FIFA™، وذلك بحضوره مباراة فوز فرنسا على السويد في دور الـ32 على ملعب نيويورك نيو جيرسي.

قدّم الفائزان بكأس العالم FIFA، بليز ماتويدي ويوري دجوركاييف، بطاقةً تذكاريةً للاعب الفرنسي نوفيل تكريمًا لرقمه القياسي الجديد ودوره فيه، وذلك قبل فوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0 على السويد. ثم تسلّم نوفيل قميص زميله الحالي في المنتخب، ديزيريه دويه، من المدرب ديدييه ديشامب. وقال الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي نشأ بين باريس ونيويورك: "إنه لأمرٌ مذهل حقًا. ما زلتُ غير مستوعبٍ للأمر. عندما أعود إلى المنزل الليلة، سأجلس وأتأمل، لكن الأمر كان رائعًا، مذهلًا حقًا". وأضاف: "أعني أن هذه البطولة تحظى بشعبيةٍ كبيرة. هذا يعني أن الجميع يُحبّها. أعتقد أنها ستزداد شعبيةً في المستقبل بالتأكيد. قريبًا، أتمنى أن يصل عدد المشاهدين إلى 10 ملايين".

نوفيل، الذي كانت أول ذكرى له في كأس العالم FIFA هي بكاؤه بعد هزيمة فرنسا في نهائي ألمانيا 2006، حضر مباريات البطولة في قطر قبل أربع سنوات. كما سبق له زيارة ملعب نيوجيرسي في نيويورك عندما فازت فرنسا على السنغال في دور المجموعات من بطولة 2026. وفي زيارته الثانية، شهد فوزًا آخر لفرنسا، بطلة كأس العالم 1998 وروسيا 2018، ضمن حشد جماهيري غفير بلغ 80,663 متفرجًا، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في حضور مباريات كأس العالم.

حضور المشجع رقم خمسة ملايين لكأس العالم FIFA 2026™ ليصنع تاريخاً جديداً في البطولة 01:35