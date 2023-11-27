الاستمتاع بسحر كأس العالم من الصف الأول

شاهد خمسون ضيفًا مميزًا من Genuine Foundation فوز ألمانيا على كوراساو بنتيجة 7-1 مباشرةً في ملعب هيوستن.

حضر الكثيرون مباراة في كأس العالم FIFA™ للمرة الأولى

كأس العالم FIFA 2026™ تضع معايير جديدة للشمولية وإمكانية الوصول

مع افتتاح ألمانيا مشوارها في كأس العالم FIFA 2026™ بالفوز 7-1 على كوراساو مساء الأحد، شاهدت مجموعة من الضيوف المميزين للغاية مجريات المباراة من الصف الأول في ملعب هيوستن. وبدعوة من الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، حضر 50 رياضيًا وممثلًا عن Genuine Foundation المباراة مباشرةً في الملعب.

وبالنسبة للزوار، كانت المناسبة تتجاوز كرة القدم بكثير. فقد أتاحت هذه الفعالية فرصة لتجربة أكبر حدث رياضي في العالم عن قرب، كما قدمت لمحة عن حدث رئيسي آخر سيقام في هيوستن بعد أسابيع قليلة: كأس Genuine.

في الفترة من 27 يوليو/تموز إلى 1 أغسطس/آب، سيجتمع أكثر من 1,000 رياضي من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد من 50 دولة في هيوستن للمشاركة في البطولة. وبالنسبة للكثيرين ممَن حضروا مباراة كأس العالم FIFA، سوف تستمر رحلتهم في المدينة لبضعة أسابيع – هذه المرة ليس كمتفرجين، ولكن كلاعبين.

من متفرج إلى مشارك

بالنسبة لباتريك، كانت زيارة كأس العالم تجربة لا تُنسى. استمتع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب لفريق يونايتد جينوين لكرة القدم، بكل لحظة من مباراته الأولى في كأس العالم FIFA™.

وقال بعد المباراة: "استمتعت كثيراً في الملعب، وكان من الرائع رؤية مشجعي كلا الفريقين". وبصفته مشجعًا منتظمًا للمنتخب الوطني الأمريكي للسيدات، فإن باتريك ليس غريبًا على كرة القدم عالية المستوى، لكن تركت أجواء كأس العالم FIFA انطباعًا دائمًا. ولديه بالفعل مرشح مفضل للفوز بالكأس: فرنسا.

وتابع إيدي، الذي يلعب أيضاً لفريق يونايتد جينوين لكرة القدم، المباراة بحماس كبير. حيث أثر حجم الملعب والأجواء في المدرجات بشكل خاص على الشاب البالغ من العمر 21 عاماً. وقال: "لقد كان الأمر ضخمًا".

كما أثر فوز ألمانيا الساحق بنتيجة 7-1 على توقعاته لبقية البطولة. وعندما سُئل عمَن يتوقع أن يصبح بطلاً للعالم، جاءت إجابته دون تردد: ألمانيا. لكن الأهم من النتيجة، كانت فرصة مشاركة التجربة مع زملائه في الفريق وأصدقائه.

أما بالنسبة لكاميرون البالغ من العمر 20 عامًا، كانت الإثارة على أرض الملعب هي ما لفتت انتباهه أكثر شيء. وقال: "لقد استمتعت بمشاهدة اللاعبين ورؤية جميع الأهداف." كاميرون، وهو لاعب كرة قدم ومشجع للمنتخب الوطني الأمريكي، واثق بنفس القدر من توقعه: ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية بطلة العالم.

كأس العالم FIFA الأكثر شمولاً حتى الآن

وبالنسبة للورنا أورتيز، المؤسسة المشاركة لـ Genuine Foundation، مثّلت الأمسية في هيوستن أكثر بكثير من مجرد زيارة للملعب. فشهدت لسنوات التأثير الذي يمكن أن تحدثه كرة القدم على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، ورأت العديد من تلك الآثار الإيجابية مرة أخرى خلال المباراة.

وقالت أورتيز: "كرة القدم أكثر بكثير من مجرد لعبة." "تبني الثقة بالنفس، والصداقات، والعمل الجماعي، والشعور بالانتماء. ويمنح ذلك رياضيينا فرصة للاعتراف بقدراتهم - وليس بإعاقاتهم."

كما كانت الأجواء داخل الملعب لا تُنسى. ورغم أنها حضرت العديد من مباريات كرة القدم على مر السنين، إلا أن تجربة كأس العالم من خلال عيون الرياضيين جعلت المناسبة ذات معنى خاص. الطاقة التي سادت الملعب، وشغف الجماهير، والحماس الذي أحاط بالمباراة، كلها عوامل خلقت ذكريات لا تُنسى للكثيرين.

كما عكست الزيارة إلى هيوستن الجهود المستمرة لجعل كأس العالم FIFA 2026 في متناول أكبر عدد ممكن من الناس. وبمشاركة 48 منتخبًا، وبعدد 104 مباراة، و16 مدينة مستضيفة، ستكون هذه البطولة أكبر بطولة كأس عالم في التاريخ. ومن خلال مبادرات مثل الغُرف الحسية في كل ملعب، وخدمات لغة الإشارة، والتعليق الصوتي الوصفي، ومجموعة من الخدمات الأخرى الميسَّرة، فإنها تضع أيضًا معايير جديدة للشمولية وإمكانية الوصول. وأضافت أورتيز: "من الرائع أن نرى التزام FIFA القوي بإمكانية الوصول والشمول."

وبالنسبة للمؤسسة المشاركة لـ Genuine Foundation، يتجاوز الهدف بكثير المبادرات أو البرامج الفردية. وقالت: "الهدف ليس أن يقف لاعبونا على أكبر مسرح في العالم." "الهدف هو أن يرحب بهم العالم، ويحتفي بهم، ويخلق مساحة لهم."

وبالنسبة لأورتيز، فإن ذلك يجسد المعنى الحقيقي للشمول: جمع الناس معًا وخلق فُرص للجميع من أجل الانتماء، بغض النظر عن ظروفهم. وقالت: "يتحقق الشمول عندما يشعر الجميع بأنهم ينتمون." "سواء كان ذلك على أرض الملعب، أو في المدرجات، أو ببساطة من خلال مشاركة الناس متعة كرة القدم معًا."