كأس العالم FIFA 2026™ هي البطولة الأولى على الإطلاق المراعية للحواسّ

نالت البطولة الشهادة الأولى على الإطلاق من مؤسسة KultureCity اعترافاً بكونها مراعية للمشجعين ذوي الحساسيات الحسية، بحيث ستوفّر مساحات حسّية في جميع الملاعب الـ 16 طوال المباريات الـ 104، لكي يتمكن المشجعون من عيش تجربة كرة القدم على المسرح الأكبر

ستكون جميع الغرف الحسية مزوّدة بتكنولوجيا Hisense للتلفزة، المُصمّمة لدعم عملية الاسترخاء والتنظيم الحسي

عند انطلاق كأس العالم FIFA 2026™ بعد ثلاثة أسابيع، سيتمكّن المشجّعون ذوي الاحتياجات الحسية من الحصول على الدعم في جميع المباريات الموزّعة على كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وقد أدّت هذه الجهود إلى حصول على هذه النسخة من البطولة على اعتراف بأنها بطولة مراعية للحواس من مؤسسة KultureCity غير الربحية، والرائدة عالمياً في مجال الوصول والتقبّل الحسي.

ترتكز هذه المبادرة على إيمان FIFA بأنّ كرة القدم للجميع، وهي ثمرة التعاون الطويل الأمد بين FIFA وشريكه التجاري Hisense، بالإضافة إلى الإرشادات المتواصلة من مؤسسة KultureCity، المورِّد الرسمي الجديد لـ FIFA.

وفي هذه المناسبة، قال هيمو شريجي، الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم FIFA 2026™: "كرة القدم توحّد العالم، وهدفنا هو مساعدة الجميع على المشاركة في الرياضة، كلاعبين أو كمشجعين، ويسرّنا أن يكون كأس العالم FIFA 2026™ البطولة الأولى على الإطلاق التي تفوز بلقب البطولة المراعية للحواس، بحيث سيتمكّن المشجّعون ذوو الاحتياجات الحسية، بفضل الموارد المتاحة، من الاستمتاع باللعبة الجميلة شخصياً برفقتنا في بطولة كأس العالم FIFA الأعظم على الإطلاق".

يُذكر أنّ بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستتألف من 104 مباريات موزّعة على 16 مدينة مستضيفة، كما ستنطلق من 11 يونيو/حزيران في المكسيك، وتستمرّ لمدّة 39 يوماً. وللمرّة الأولى في تاريخ العرس الكروي، سيتضّمن كلّ ملعب مساحات حسيّة، وذلك بفضل التعاون مع FIFA وHisense وKutlureCity.

تشير الأبحاث إلى أنّ ما بين 5% إلى 16.5% من البشر يعيشون مع احتياجات حسية، وبالنسبة إلى المشجعين الذين يختبرون إفراطاً حسّياً، فإن حماسة هذه الفعالية المباشرة التي تشهد طاقة عالية من الجماهير وصيحات مفاجئة وحركة متواصلة قد تُصعِّب قدرتهم على حضور المباراة أو حتّى تجعلها مستحيلة. لذلك، تسعى هذه المبادرة إلى تغيير ذلك، في نقلة نوعية تشهدها طريقة مشاركة مختلف الجماهير المتنوعة في الفعاليات الرياضية.

وسيتمكّن المشجعون في هذه البطولة من الوصول إلى الغرف الحسية ما أن يدخلوا الملعب في يوم المباراة. صُمّمت هذه المساحات للأشخاص ذوي الإفراط الحسي، كالمصابين بالتوحّد أو اضطرابات ما بعد الصدمة، أو الخرف، أو القلق أو غيرها من الحالات، وتوفّر لهم بيئة مهدّئة وداعمة وسط صخب الجماهير في المباراة.

وستكون هذه الغرف الحسية، من تقدمة Hisense، متوفّرة لحاملي التذاكر في جميع الملاعب، إذ سيتضمّن كلّ ملعب من الملاعب الـ 16 مساحة هادئة حيث يمكن للمشجعين الابتعاد عن أجواء البطولة الحماسية من أجل إعادة ضبط تجربتهم الحسية. وتتضمن هذه الغرف إضاءة منخفضة، وضجيجاً خافتاً، ومقاعد مريحة، وموارد ملموسة، بالإضافة إلى أجهزة تلفزة من Hisense تعرض محتوى بصرياً مهدّئاً. تُقدِّم ￼تكنولوجيا Hisense المتطوّرة محتوى بصرياً واضحاً ومتوازناً، مصمّماً للتشجيع على الاسترخاء والتنظيم الحسي.

وفي هذا الصدد، قالت كاثرين فانغ، نائبة رئيس مجموعة Hisense: "نحن نؤمن في Hisense بأنّ كلّ ابتكار يجب أن يحسّن الحياة، وهذه الشراكة تعكس التزامنا في "ابتكار حياة أكثر إشراقاً"، لأنّ الابتكار الحقيقي يعني تحويل التكنولوجيا إلى القدرة على الوصول، وضمان عدم استثناء أحد".

ستكون الغرف الحسية داخل الملعب، أو في مناطق تجربة المشجعين في الملاعب، جزءاً من هذا البرنامج الموسّع، كما يتوفّر الخياران معاً في ثمانية من الملاعب. وأينما كانت المدينة المستضيفة، سيتمكن المشجعون من الوصول إلى هذه المساحات طوال فترة المباراة، نظراً إلى أنّ الاحتياجات الحسية قد تبرز في أي لحظة من الفعالية.

كذلك، صرّحت المديرة التنفيذية في KultureCity أوما سريفاستافا: "نؤمن أنّه من حقّ كلّ مشجّع اختبار المتعة والطاقة والعلاقة الوطيدة بكأس العالم FIFA، لذلك، يُعتبر حصول كأس العالم FIFA 2026™ على الاعتراف بكونه البطولة الأولى على الإطلاق المراعية للحواس إنجازاً تاريخياً في الرياضة العالمية. وبفضل هذه الشراكة مع FIFA وHisense، نقوم بإنشاء مساحات تسمح لذوي الاحتياجات الحسية وعائلاتهم بالمشارَكة الكاملة في الفعالية الرياضية الأكبر في العالم براحة، وكرامة، ومن دون الشعور بالعزلة".

كذلك ستتوفّر حقائب حسية شفّافة في مراكز معلومات مشجعين طوال البطولة ليتمكن المشجّعون من استخدامها داخل الملعب وخارجه، بهدف ضمان قدرة العائلات على الوصول إلى الموارد لتعزيز تجربتهم حتّى بعد صافرة النهاية.

وقد عملت مؤسسة KultureCity عن كثب مع FIFA لإنشاء أدوات إرشادية في الملعب تحكي "قصّة اجتماعية" بلغات متعدّدة، لتسمح للمشجعين بالاستعداد لتجربتهم في الملعب قبل وصولهم. تسمح هذه الأدوات للأفراد والعائلات بفهم ما يجب أن يتوقّعوه في يوم المباراة، ما يخفّف من القلق وينشئ بيئة مضيافة وشاملة لجميع المشجعين. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع KultureCity.org الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم شركة Hisense الدعم لحملة "جعل المستحيل ممكناً" التي أطلقتها مؤسسة KutlureCity من خلال تقديم تذاكر للمباريات في كلّ واحدة من المدن المستضيفة للعائلات ذوي الاحتياجات الحسية التي ما كانوا ليتمكنوا من حضور المباريات.

التزام FIFA المتواصل بالشمولية

تشكّل هذه المبادرة جزءاً من تركيز FIFA المتواصل على المسؤولية الاجتماعية والشمولية، كما ستتوفّر المزيد من خدمات الوصول في كأس العالم FIFA 2026™، ويشمل ذلك تدريب الموظفين في الملاعب لمساعدة المشجعين من ذوي الاحتياجات الحسية، ولتقديم الدعم للمشجعين الآخرين ذوي مختلف الاحتياجات.

كما ستكون البطولة هذه السنة الأولى التي تقدّم خدمة الترجمة بلغة الإشارة لجميع المباريات، وستكون متوفّرة للمشجعين داخل الملعب وخارجه.