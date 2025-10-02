FIFA يحتفل بإطلاق TRIONDA الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم 2026 FIFA™

تصميم TRIONDA مُستلهَم من خصائص الدول المضيفة الثلاث - كندا والمكسيك والولايات المتحدة

تُوفر تقنية الكرة المتصلة بالتكنولوجيا نظرة ثاقبة على كل حركة من حركات الكرة، مما سيدعم حُكام المباريات في اتخاذ قراراتهم

يُعد إطلاق الكرة الرسمية لمباريات البطولة محطة جديدة من محطات الإثارة والتشويق في الطريق إلى القرعة النهائية

وصل العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ إلى واحدة من آخر محطاته البارزة، والمتمثلة في إطلاق adidas TRIONDA، الكرة الرسمية لمباريات البطولة. يُذكر أن TRIONDA كلمة إسبانية تعني "الأمواج الثلاث"، وهي تمثل - إلى جانب ميزات التصميم الفريدة والمبتكَرة الأخرى - فرصة للاحتفاء باتحاد ثلاث دول - كندا والمكسيك والولايات المتحدة - لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA للمرة الأولى في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الصعيد الدولي. ويأتي كشف النقاب على الكرة الرسمية لمباريات البطولة بعد سلسلة من المحطات البارزة الأخرى في الطريق إلى موعد انطلاق المنافسات، بما في ذلك الكشف عن التمائم الرسمية الثلاث، وتعهُّد FIFA بالتبرع بدولار واحد لصندوق التعليم FIFA Global Citizen عن كل تذكرة يتم بيعها من تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™، إلى جانب الإعلان عن مشاركة أكثر من 4.5 ملايين مشجع من 216 دولة وإقليم في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa، التي تمثل المرحلة الأولى من مراحل بيع تذاكر الحدث الكروي الذي تنتظره الجماهير بفارغ الصبر.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "ها هي ذي الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم 2026 FIFA™. كم هي جميلة! أنا سعيد وفخور بتقديم TRIONDA. فقد ابتكرت adidas كرة أيقونية أخرى لبطولة كأس العالم FIFA، بتصميمها الذي يُجسِّد وحدة وشغف الدول التي ستستضيف البطولة العام المقبل: كندا والمكسيك والولايات المتحدة. أتطلع بشوق لرؤية هذه الكرة الجميلة وهي تهز الشباك. فقد انطلق العد التنازلي لأكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA - وقد بدأت معه الكرة بالدوران!" يتميز تصميم الكرة الرسمية لمباريات البطولة بتداخُل الأحمر والأخضر والأزرق في احتفاء بهيج بالدول الثلاث المضيفة، بينما تتكوّن من أربع طبقات وتحمل من الجهة الخارجية تشكيلات هندسية انسيابية تعكس الأمواج المشار إليها في كلمة TRIONDA، بحيث تتداخل لتُشكل مثلثاً وسط الكرة، وذلك في إشارة إلى الاتحاد التاريخي للدول الثلاث المضيفة.

هذا وتتزين الكرة برموز مختلفة تمثل كل دولة من الدول الثلاث المضيفة، من ورقة القيقب التي تحيل على الطبيعة الكندية، إلى النسر المكسيكي مروراً بنجمة الولايات المتحدة، بينما تحتفي الزخارف الذهبية بكأس البطولة، وتؤكد على المكانة المرموقة التي تحظى بها مسابقة كأس العالم FIFA. يُذكر أن TRIONDA تزخر بالعديد من التقنيات المبتكرة، تم تصميم الكرة بطبقاتها الأربع والدرزات العميقة من أجل خلق سطح يوفر لها ثباتاً مثالياً أثناء تحركها في الهواء، مما يضمن لها مقاومة هوائية كافية وموزّعة بالتساوي أثناء انتقالها في الهواء. أما الرموز المنقوشة التي لا تظهر إلا عن قرب، فإنها تُعزِّز تماسك الكرة والتسديد والمراوغة في الظروف المناخية التي تتسم بالرطوبة أو عند اللعب فوق أرضية مبللة.