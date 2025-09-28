"لحظة لا تصدق": انضمام تمائم كأس العالم FIFA 26™ إلى رئيس FIFA على خشبة المسرح في مهرجان Global Citizen

الموظ™ وZayu™ الجغور وClutch™ النسر الأصلع يظهرون لأول مرة أمام الجمهور

رئيس يعلن أن دولارًا عن كل تذكرة مباعة لكأس العالم 26™ سيذهب إلى صندوق FIFA ومنظمة المواطن العالمي للتعليم

يستهدف الصندوق توفير فُرص الحصول على تعليم عالي الجودة وإيصال كرة القدم للأطفال في جميع أنحاء العالم

ظهرت التمائم الثلاث لكأس العالم FIFA 26™، والتي تتمثل في Maple™ الموظ وZayu™ الجغور وClutch™ النسر الأصلع، لأول مرة أمام الجمهور عندما انضموا إلى رئيس FIFA جياني إنفانتينو على خشبة المسرح أمام 80,000 شخص خلال مهرجان Global Citizen في سنترال بارك في نيويورك بالولايات المتحدة.

وخلال ظهوره، أعلن السيد إنفانتينو أن دولارًا عن كل تذكرة مباعة لكأس العالم FIFA 26™ سيذهب مباشرةً إلى صندوق FIFA ومنظمة المواطن العالمي للتعليم، الذي تم إنشاؤه في أبريل 2025 ويهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتوفير إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد وكرة القدم للأطفال في جميع أنحاء العالم.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مهرجان Global Citizen لعام 2025 02:01

هذا وقد انضم إلى رئيس FIFA على المسرح الرئيس التنفيذي لمنظمة Global Citizen هيو إيفانز والفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™ كارلي لويد والممثلة الأمريكية المؤثرة ليزا كوشي والممثل الأسترالي هيو جاكمان. ومن المقرر طرح تذاكر كأس العالم FIFA 26 للبيع على موقع FIFA.com/tickets، فيما ستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026؛ حيث ستشهد مشاركة 48 فريقًا، وهو رقم قياسي، وستقام في 16 مدينة مضيفة على أراضي كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال رئيس FIFA أثناء وقوفه بجانب كأس بطولة كأس العالم FIFA™: "كأس العالم FIFA هو الحدث الوحيد الذي يجتمع فيه الكوكب بأكمله على مسرح واحد." "سيتم التبرع بدولار عن كل تذكرة مباعة لكأس العالم FIFA مباشرةً لصندوق FIFA ومنظمة Global Citizen للتعليم، ومن شأن هذا توفير تعليم عالي الجودة، ووصول الأطفال في جميع أنحاء العالم إلى كرة القدم."

وبشكل مماثل، تم التبرع بدولار عن كل تذكرة مباعة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي أُقيمت في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، إلى الصندوق.

وقالت ليزا كوشي للحضور: "عندما تنضمون إلينا في المدرجات، أنتم لا تحتفل فقط باللعبة الجميلة التي نحبها جميعًا؛ بل تبنون مستقبلًا جميلًا للجيل القادم."

وبعدها، علق هيو جاكمان قائلًا: "تغمرني السعادة. أنا أحب الرياضة. مَن لا يحب كرة القدم؟... الفكرة هي اجتماع الرياضة الأكثر شعبية في العالم مع منظمة Global Citizen – وهذا، كما أعتقد، يعزز قوة هذه الحركة ويسلط الضوء عليها. وأنا أحب هذا، لأن الأمر برمته يدور حول اجتماع الناس معًا. اجتماع منظمة Global Citizen مع FIFA الآن، ومع قادة الحكومات وقادة الأعمال في الوقت الحالي – إنه اتحاد قوي جدًا ومثير للغاية."

هذا وقد بدأت الشراكة بين FIFA ومنظمة Global Citizen في نفس المهرجان قبل عام واحد بالضبط، عندما تم الإعلان عن المُدن الـ 26 المستضيفة لكأس العالم FIFA 26.

وقال رئيس FIFA بعد ذلك: "يا لها من لحظة لا تصدق أن أكون على خشبة المسرح أمام حضور متحمس يبلغ 80,000 شخص في مهرجان Global Citizen مع تمائم كأس العالم FIFA 2026 - Maple وZayu وClutch." "هي لا تمثل الدول الثلاث المضيفة فحسب، بل تمثل أيضًا الفرحة والوحدة والسعادة التي تجلبها كرة القدم للعالم بأكمله."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مهرجان Global Citizen لعام 2025 Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino appears on stage during the 2025 Global Citizen Festival 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino appears on stage during the 2025 Global Citizen Festival 05 / 08 Hugh Jackman, FIFA President Gianni Infantino, Carli Lloyd, CEO of Global Citizen Hugh Evans and Liza Koshy 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Ambassador Hugh Jackman appear on stage during the 2025 Global Citizen Festival 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino with CEO of Global Citizen Hugh Evans and Carli Lloyd Next

"بالتعاون مع منظمة Global Citizen، أنشأنا صندوق FIFA ومنظمة المواطن العالمي للتعليم بهدف جمع 100 مليون دولار أمريكي قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA. وقد جُمِع بالفعل 30 مليون دولار أمريكي لدعم التعليم الجيد للأطفال في كل مكان – لمنحهم الأمل والفُرص والطريق لتحقيق أحلام كبيرة."

"أوجه جزيل الشكر لجميع المعنيين بجعل هذه الأمسية الملهمة ممكنة."

وأضاف قائلًا: "أن نكون قادرين على توحيد الجهود، وأن نكون قادرين على الجمع بين الموسيقى وكرة القدم وفعل الخير... هو شيء نفخر به، ونحن ممتنون لمنظمة Global Citizen وهيو إيفانز وهيو جاكمان وكل المشاركين، هم جميعًا رائعون."