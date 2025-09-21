مشاركة أكثر من 4.5 ملايين مشجع في قرعة أولى مراحل بيع تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™

شارك مشجعون من 216 دولة وإقليماً في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa، حيث ورد أكبر عدد من الطلبات من المقيمين في الدول الثلاث المضيفة، كندا والمكسيك والولايات المتحدة

سيتم إخطار المشاركين في القرعة بنتائج السحب على دفعات اعتباراً من يوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول، على أن تبدأ الفترات الزمنية المخصصة لشراء التذاكر في 1 أكتوبر/تشرين الأول

من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لبيع التذاكر في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ انطلاق عملية التسجيل في قرعة مرحلة التذاكر المبكرة

خلال فترة التسجيل في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa التي تواصلت على مدى عشرة أيام، تقدَّم أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون مشجع من مختلف أنحاء العالم بطلبات للتنافس على أول فرصة لشراء تذاكر أكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، والتي من المقرر إقامتها في أمريكا الشمالية شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام المقبل.

فقد شارك مشجعون من 216 دولة وإقليماً في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa حيث ورد أكبر عدد من الطلبات على تذاكر المرحلة الأولى من المقيمين في الدول الثلاث المضيفة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تباعاً، ثم تليها في ترتيب الدول العشر الأولى حسب مكان إقامة مقدمي الطلبات بكل من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "هذه ليست مجرد أرقام بارزة، بل إنها تعكس أيضاً إعلان نوايا بشكل قاطع. ذلك أن العالم أجمع يرغب في أن يكون جزءاً من بطولة كأس العالم 2026 FIFA، النسخة الأكبر والأكثر شمولاً وإثارة على الإطلاق. فمن كندا والمكسيك والولايات المتحدة إلى البلدان الكبرى والصغرى في كل قارة، يُثبِت المشجعون مرة أخرى أن الشغف بكرة القدم يُوحِّد الناس حقاً، إذ يتطلعون بشوق إلى حضور المباريات في الدول الثلاث المضيفة. فمن خلال مشاركة 48 منتخباً في 16 مدينة مذهلة عام 2026، ستكون أمريكا الشمالية مسرحاً لتوحُّد العالم على نحو لم يشهده التاريخ من قبل".

بعد عملية انتقاء عشوائي، سيتم إخطار المشاركين في القرعة بنتائج السحب عبر البريد الإلكتروني على دفعات اعتباراً من يوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول، إذ سيتم اختيار الفائزين من خلال عملية سحب عشوائي، وسيتم منحهم تاريخاً ومهلة زمنية لشراء التذاكر (شريطة توافرها)، علماً أن الفترات المخصصة للبيع تبدأ من 1 أكتوبر/تشرين الأول، علماً أن نجاح طلب التسجيل في السحب لا يضمن توافر التذاكر للشراء خلال الفترة الزمنية المحددة.

تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولاراً أمريكياً لمباريات دور مجموعات كأس العالم 2026 FIFA™ عند انطلاق عملية البيع. هذا وستكون التذاكر الفردية لكل مباراة من المباريات الـ 104 متاحة عند انطلاق مرحلة بيع التذاكر، بالإضافة إلى حزم التذاكر الخاصة بملاعب معينة والحزم الخاصة بالمنتخبات.

كما سيُطلق FIFA يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول منصة رسمية آمنة لإعادة بيع التذاكر عبر موقع FIFA.com/tickets، حيث ستكون مخصصة لحاملي التذاكر المستوفين للشروط ذات الصلة، إذ تهدف هذه المبادرة إلى حماية المشجعين من عمليات إعادة البيع غير الصالحة أو غير المصرح بها، علماً أنها ستكون متاحة للجماهير طبقاً للوائح المعمول بها على الصعيدين الفيدرالي والمحلي. هذا وسيتيح FIFA للمقيمين في المكسيك منصة رسمية لتبادل التذاكر.

ومن المقرر أن تبدأ المراحل اللاحقة لشراء التذاكر في أكتوبر/تشرين الأول، حيث ستنطلق عملية التسجيل في قرعة مرحلة التذاكر المبكرة يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول.كما تتوفر معلومات إضافية عن مراحل شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.