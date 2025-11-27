FIFA والحكومة السويسرية يُبرمان اتفاق تعاون لإنشاء البنية التحتية لكرة القدم من أجل الأطفال في الشرق الأوسط

تُساهم الحكومة السويسرية بمبلغ 120 ألف فرنك سويسري لإنشاء ملعبين مُصغَّرين في الضفة الغربية خلال عام 2026، وذلك ضمن مبادرة FIFA Arena

تُشكل الشراكة الخطوة الأولى في الجهود المتضافرة من أجل إحياء البنية التحتية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

الهدف المتوخى بالنسبة للمراحل اللاحقة يتمثل في إنشاء ما مجموعه عشرة ملاعب مُصغَّرة لتوفير ملاعب آمنة للأطفال تساهم في تعزيز الاندماج والتنمية الشخصية

بتمويل مشترك مع وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، من المُقرَّر أن يتخّذ FIFA خطوة أولى في إطار مبادرة بارزة تتوخى المساعدة على النهوض بالبنية التحتية لكرة القدم، وذلك من خلال افتتاح ملعبين مُصغَّرين ضمن مبادرة FIFA Arena في الضفة الغربية خلال عام 2026.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة السويسرية اليوم عن تقديم مساهمة بقيمة 120 ألف فرنك سويسري، لتمكين بناء المنشآت ودعم الالتزام بإحياء البنية التحتية لكرة القدم في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك على نطاق أوسع وعلى المدى الطويل، علماً أن الهدف المتوخى بالنسبة للمرحلة الثانية يتمثل في إنشاء ثمانية ملاعب مُصغَّرة أخرى للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصريح رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي أكد فيها على الدور الذي تلعبه كرة القدم في منح الأمل وتعزيز روح الوحدة ومساعدة المجتمعات على إعادة الإعمار.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد "إن دور كرة القدم يجب أن يتمثل في تقديم الدعم والتوحيد ومنح الأمل في المنطقة، وسنعمل على المساعدة في إعادة بناء جميع مَرافق كرة القدم في غزة وفلسطين، حيث سنُعيد إحياء كرة القدم في كل ركن من أركان البلاد."

والحال أن إبرام هذا الاتفاق بين الحكومة السويسرية وFIFA سيُترجم هذا التعهد إلى تدابير ملموسة، إذ ستشهد مبادرة FIFA Arena إنشاء ملعبين مُصغَّرين سيكونان مقترنين ببرنامج تدريبي مُخصَّص للأطفال، وذلك من منطلق الحرص على توفير ملاعب آمنة تساهم في تعزيز الاندماج والتنمية الشخصية. هذا وتشمل المخططات إنشاء ملاعب مُصغَّرة إضافية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وذلك لدعم المجتمعات المحلية في كافة الجوانب والمساهمة في تحقيق استقرار مستدام من خلال الرياضة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس إنفانتينو "سيتم إنشاء أول ملعبين في فلسطين بدعم من وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، وذلك في خطوة تشكل محطة تاريخية في هذا المسار، فهذان الملعبان لا يمثلان إحدى لبنات البنية التحتية فحسب، بل إنهما يحملان في طياتهما أيضاً رسالة تضامن وإيمان بقدرة كرة القدم على التقريب بين المجتمعات، حتى في أشد السياقات صعوبة. وإذ يُعرب FIFA عن امتنانه العميق للحكومة السويسرية على هذه المساهمة القيِّمة، فإنه يتطلع إلى مواصلة هذه الجهود المشتركة الرامية لإعادة الإعمار وإعادة إحياء الأمل، من خلال إنشاء ملعب تلو الآخر."

يُذكر أن مبادرة FIFA Arena أُطلقت في إطار التزام FIFA بإنشاء ما لا يقل عن ألف ملعب مُصغَّر بحلول عام 2030، وقد أحدثت بالفعل تأثيراً كبيراً في عدد من بلدان العالم، إذ تم افتتاح 30 ملعباً مُصغَّراً في 15 دولة منذ مارس/آذار 2025، ومن المقرَّر افتتاح ملاعب إضافية في ثماني دول أخرى على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.

وقد شهدت هذه المبادرة إنشاء أو تشييد مرافق بما لا يقل عن 59 من الاتحادات الوطنية الأعضاء المشارِكة، وستليها الاتحادات الوطنية المتبقية بحلول نهاية 2025، على أن يشهد عام 2026 إطلاق دورة جديدة من شأنها أن تتيح لاتحادات أعضاء أخرى الفرصة للانضمام إلى هذا المشروع.

يُذكر أن الملاعب المُصغَّرة المندرجة ضمن مبادرة FIFA Arena مُصمَّمة لتكون آمنة ومستدامة لتستفيد منها المجتمعات المحلية التي تفتقر إلى إمكانية ممارسة الرياضة. فإلى جانب البنية التحتية، يوفر FIFA للمستفيدين مختلف المُعدات ذات الصلة، من كرات وصدريات ومواد تدريب، ما يضمن جاهزية كل ملعب لاحتضان أنشطة كروية هادفة منذ اليوم الأول.