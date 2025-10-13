جياني إنفانتينو يشيد بـ "يوم تاريخي" في قمة شرم الشيخ للسلام

كان رئيس FIFA من بين قادة العالم الذين اجتمعوا في مصر

يتمثّل دور كرة القدم في توفير الدعم وخلق الأمل

الدور الذي اضطلع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "جوهرياً وحاسماً" في صفقة السلام انضمّ رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى أكثر من 20 من قادة دول العالم والرؤساء والمسؤولين في قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، وترأسها كلّ من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تمثّلت غايتها بدعم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً، وإنهاء حرب امتدت لسنتين، ووضع خطة للاستقرار على المدى الطويل ولإعادة بناء غزة.

وفي تصريح له عقب التوقيع على وثيقة معنية بمستقبل المنطقة، أكّد الرئيس إنفانتينو على الأهمية البالغة لهذا اليوم: "عند الإشارة إلى الأيام التاريخية، فإن هذا يُعتبر أحدها قطعاً، إنه يوم تاريخي للشرق الأوسط، وللعالم، يومٌ تاريخيٌ للسلام. إنها بداية جديدة، وكما قال الرئيس ترامب، إنه فجرٌ جديدٌ للمنطقة بأكملها، وللعالم بأسره. ومن المهم للغاية بالنسبة لـ FIFA التواجد هنا لتقديم الدعم والمساندة والعون، ولكي نضع أنفسنا رهن الإشارة لتقديم كل ما من شأنه أن يساعد في نجاح عملية السلام هذه، وأن نصل إلى أفضل نهاية ممكنة لها".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر قمة السلام 02:02

“كما أكّد إنفانتينو على روح القيادة الحاسمة لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: "الدور الذي اضطلع به الرئيس الأمريكي كان جوهرياً وحاسماً في هذه العملية، ومن دون الرئيس ترامب، لما كان السلام ممكناً... فقد كسر الرئيس ترامب كافة الحواجز، وشيَّد الجسور، وجمع بين الشعوب سوية، و(بالتعاون) مع مصر، ومع قطر، ومع تركيا ودول أخرى ذكرها أيضاً، من المملكة العربية السعودية، إلى (الإمارات العربية المتحدة)، وإندونيسيا، والبحرين، والأردن، كل هذه الدول (الحاضرة) هنا في الشرق الأوسط ودعمت هذه العملية". وأضاف: "جرى هذا تحت قيادة الرئيس ترامب، وأصبح بإمكاننا الآن أن نخطّ صفحات جديدة، صفحات من التآزر والسلام في منطقة هي بأمسّ الحاجة لذلك.

يُذكر أن هذه القمة شهدت مشاركة كوكبة من أبرز قادة العالم، وأتى في طليعتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.

“كما أكّد رئيس FIFA على الدور الهام الذي تلعبه كرة القدم في خلق أمل جديد بالمنطقة: "يجب أن يتمثّل دور كرة القدم بتوفير الدعم وتوحيد الناس ومنح أمل للمنطقة. وما من شكّ في أننا سنُعيد بناء المنشآت الكروية في غزة وفي فلسطين،وسنحيي كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وفي كل ركن من أركان البلاد. سنجلب (كُرات القدم)، وسنبني الملاعب، وسنستقطب المدربين، وسنساعد في تنظيم بطولات، كما سنطلق صندوقاً للمساهمة في إعادة تشييد البنية التحتية الكروية في فلسطين". وأردف: "يجب أن يكون ذلك مفتوحاً لكل من يرغب بالمساهمة. من جهتنا، ساهمنا بملاعب مصغرة، وملاعب في إطار FIFA Arena، وندعو العالم بأسره للمساهمة لأن كرة القدم تجلب معها الأمل للأطفال، وهي مهمة للغاية".