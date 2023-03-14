مجلس FIFA يصادق على جداول المباريات الدولية

المصادقة على جدول المباريات الدولية لفئتي الرجال والسيدات

التنافس في كأس العالم FIFA 2026™ سيكون ضمن 12 مجموعة تضمّ كل منها أربعة منتخبات

تجري المباراة النهائية من كأس العالم FIFA 2026™ يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026

تشكيل فريق عمل خاص معني بصحة وسلامة اللاعبين

المصادقة على إصلاحات إضافية متعلقة بانتقالات اللاعبين

عشية انعقاد الدورة 73 لمؤتمر FIFA في العاصمة الرواندية كيغالي، اجتمع مجلس FIFA وتبنّى جملة قرارات هامة، ولا سيما فيما يتعلق بمستقبل منافسات كرة القدم بفئتي الرجال والسيدات. وبعد استشارات مكثفة، صادق المجلس بالإجماع على جداول المباريات الدولية.

جدول المباريات الدولية | فئة الرجال | الفترة 2025-2030

ستتم برمجة جدول المباريات الدولية لفئة الرجال للفترة بين عامي 2025 و2030 كالتالي: • مارس/آذار: فترة تمتد تسعة أيام لإقامة جولتين من المباريات الدولية. • يونيو/حزيران: فترة تمتد تسعة أيام لإقامة جولتين من المباريات الدولية (بما في ذلك المباريات الودية التي تسبق البطولات النهائية). • أواخر سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول: فترة تمتد 16 يوماً لإقامة أربع مباريات (سيتم العمل بها بدءاً من عام 2026، مع الاستمرار بالعمل بجدول يضم فترتين تمتد كل منهما تسعة أيام لإقامة جولتين من المباريات الدولية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2025). • نوفمبر/تشرين الثاني: فترة تمتد تسعة أيام لإقامة جولتين من المباريات الدولية. بناءً على جدول المباريات الدولية الجديد، سيتم تنظيم المباراة النهائية لكأس العالم FIFA 2026 يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026، بحيث تبدأ فترة التسريح الإلزامي للاعبين من أنديتهم في 25 مايو/أيار 2026 والتي تلي آخر مباراة رسمية للأندية بتاريخ 24 مايو/أيار (مع وجود استثناءات خاصة بالمباريات النهائية للبطولات القارية للأندية حتى تاريخ أقصاه 30 مايو/أيار 2026 شريطة موافقة FIFA). وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لأيام الراحة وتسريح اللاعبين من الأندية وبطولة كأس العالم 56 يوماً، وهو يساوي نفس عدد الأيام في نسخ 2010 و2014 و2018 من كأس العالم FIFA™. وسيُنشر جدول المباريات الدولية لفئة الرجال للفترة بين عامي 2025 و2030 خلال الأيام المقبلة.

جدول المباريات الدولية | فئة السيدات | الفترة 2024-2025

بحسب الجدول الحالي، تنطوي رزنامة المباريات الدولية لفئة السيدات للفترة بين عامي 2024 و2025 على ست فترات للمباريات الدولية في كل سنة، تنطوي بعضها على أشكال مختلفة من ترتيبات المباريات بحيث تسمح للاتحادات القارية بتنظيم منافسات التأهل الخاصة بها وتفسح المجال أمام الاتحادات الوطنية لخوض مباريات ودية. كما أُضيفت تواريخ منافسات كرة القدم الأوليمبية للسيدات إلى جدول المباريات الدولية (من 25 يوليو/تموز وحتى 10 أغسطس/آب 2024)، بالإضافة إلى تواريخ النسخة الأولى من الكأس الذهبية CONCACAF بين 20 فبراير/شباط و10 مارس/آذار 2024.

صادق مجلس FIFA كذلك بالإجماع على تشكيل فريق عمل خاص معني بصحة وسلامة اللاعبين لضمان التطبيق السلس لمبادئ الصحة والسلامة مثل مبدأ فترات الراحة الإلزامية. وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "دفع FIFA باتجاه مقاربة شمولية للنقاش الدائر حول جدول المباريات الدولية بحيث يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر كافة الجهات المعنية. يتمثّل هدفنا الجوهري بتنظيم مباريات كرة قدم على الوجه الأنسب وأن نكوِّن رؤية واضحة في هذا الخصوص، وفي الوقت نفسه حماية صحة وسلامة اللاعبين، والإقرار بأن العديد من المناطق هي بحاجة إلى رفع مستوى التنافسية في كرة قدم".

نظام المنافسة في كأس العالم FIFA 2026™

بناءً على مراجعة مستفيضة أخذت بعين الاعتبار النزاهة الرياضية، وصحة وسلامة اللاعبين، والوقت المطلوب للسفر، وجانب التنافس التجاري والرياضي، بالإضافة إلى تجربة المنتخبات والجماهير، صادق مجلس FIFA بالإجمال على تعديل نظام المنافسة في كأس العالم FIFA 2026 من 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة منتخبات إلى 12 مجموعة تضمّ كل منها أربعة منتخبات، بحيث يتأهل إلى دور الـ32 المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث. وهذا الشكل من التنافس يُقلل على وجه الخصوص من إمكانية حدوث تلاعب بنتائج المباريات، ويجعل كل منتخب يخوض ثلاث مباريات على الأقل، بينما يفرض حالة من التوازن في أوقات الراحة بين المنتخبات المشارِكة.

كأس العالم للأندية FIFA 2025™ - المبادئ الأساسية لتحديد الأندية المتأهلة

بعد المصادقة على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد لنسخة بطولة كأس العالم للأندية FIFA بمشاركة 32 نادياً والتي تنطلق منافساتها في يونيو/حزيران 2025، وافق مجلس FIFA بالإجماع على المبادئ الأساسية لتحديد الأندية المتأهلة وذلك لضمان أفضل مستوى كروي للبطولة بناءً على المعايير الرياضية المتَّبعة. أما الفترة المأخوذة بعين الاعتبار للتأهل للبطولة فهي أربع سنوات تشمل المواسم بين عامي 2021 و2024، وستكون معايير التأهل كالتالي: • الاتحادات القارية التي خُصِّص لها أكثر من أربعة مقاعد: يتأهل أبطال النسخ الأربع الماضية من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية، وتُحدَّد هوية الفرق الإضافية بناءً على ترتيب الأندية في الفترة نفسها الممتدة لأربع سنوات. • الاتحادات القارية التي خُصِّصت لها أربعة مقاعد: يتأهل أبطال النسخ الأربع الماضية من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية. • الاتحادات القارية التي خُصِّص لها مركز واحد: يتأهل النادي صاحب الترتيب الأعلى من بين أبطال النسخ الأربع الماضية من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية. • الدولة المستضيفة: سيتم لاحقاً تحديد معايير اختيار النادي الذي ينال المقعد المخصَّص للدولة المستضيفة. تُطبّق كذلك معايير أخرى: • في حال فوز نادٍ بنسختين أو أكثر من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية خلال المواسم الأربعة بين عامي 2021 و2024، سيتم حسم هوية النادي المتأهل بحسب ترتيبه الذي يتم احتسابه بناءً على المعايير الرياضية. • سيتم تطبيق حد أقصى يبلغ ناديين متأهلين من دولة واحدة، باستثناء الحالة التي يفوز فيها أكثر من ناديين من نفس الدولة بأهم بطولة قارية على مستوى الأندية خلال فترة التأهل الممتدة لأربع سنوات. • سيتم إجراء استشارات إضافية مع الاتحادات القارية والجهات الفاعلة لتحديد آليات احتساب ترتيب الأندية، وهو ما سيتم وفق المعايير الرياضية.

بطولة سنوية للأندية من تنظيم FIFA

بما أن الشكل الحالي لبطولة كأس العالم للأندية سيتغير بعد نسخة 2023، ونظراً لإعراب الاتحادات القارية عن رغبتها بأن تتواجه بشكل سنوي الفرق المتوَّجة بالبطولات القارية الأهم على مستوى الأندية، ولرفع مستوى التنافسية، وافق مجلس FIFA بالإجماع على فكرة استراتيجية تقضي بتنظيم FIFA مسابقة سنوية للأندية بدءاً من عام 2024، ويشارك فيها أبطال أهم بطولة في كل قارة على مستوى الأندية، وتختتم بنهائي يجري على أرض محايدة ويجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز بالتصفيات بين أندية القارات الأخرى. وسيتم الكشف عن توقيت وشكل البطولة في وقت لاحق.

المصادقة على اللوائح الناظمة لعملية تقديم طلبات الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

بموجب القرار المُتَّخذ في اجتماعه المنعقِد بتاريخ 14 فبراير/شباط 2023، صادق مجلس FIFA بالإجماع على اللوائح الناظمة لعملية تقديم طلبات الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ التي ستنطوي على أوسع عملية ترشيح لاستضافة البطولة في تاريخها، على أن يُعلن مجلس FIFA عن الدولة/الدول المستضيفة خلال السنة المقبلة.

نظام FIFA الأساسي

قرر مجلس FIFA كذلك إنشاء مجموعة عمل تشمل كافة الاتحادات القارية للقيام بمراجعة شاملة لنظام FIFA الأساسي، وذلك بغرض عرضها في مؤتمر FIFA العام المقبل. وستدرس هذه المراجعة إمكانية توسيع نطاق عمل FIFA ليشمل ألعاب كرة القدم الإلكترونية كجزء من الأهداف العامة لـ FIFA.

إصلاح نظام الانتقالات

صادق مجلس FIFA بالإجماع على تعديل لوائح FIFA المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين المتعلقة بفترات التسجيل، والحاجة إلى ضمان توفير حماية أكبر للاعبي كرة القدم غير الموظفين، وذلك في إطار الحزمة الثالثة من إصلاح نظام الانتقالات. كما وافق مجلس FIFA على تفويض إدارة FIFA بدراسة اتخاذ خطوات إضافية على مستوى اللوائح لحماية صحة وسلامة اللاعبات، تماشياً مع لوائح FIFA المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، ولا سيما في المجالات التالية: التبني، والإجهاض، وصحة الدورة الشهرية، والولادات المتعددة، والرضاعة الطبيعية، ورعاية الأطفال.

قرارات أخرى

صادق المجلس بالإجماع على اللوائح التي تحكم العمليات التشغيلية لمخطط FIFA لتطوير المواهب الذي سيخصِّص له الاتحاد الدولي لكرة القدم تمويلاً قيمته 200 مليون دولار أمريكي بين عامي 2023 و2026. واختُتم الاجتماع بتقديم إحاطة بخصوص أحدث التطورات المتعلقة بالاستعدادات لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، كما وافق المجلس على نشر تقرير ملخص كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وأكد المجلس على أن كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2023™ ستجري بين 16 و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والمصادقة على تخصيص مقاعد كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA سيشيل 2025™ كالتالي: آسيا (ثلاثة مقاعد)، أفريقيا (مقعدان اثنان)، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (مقعدان اثنان)، أمريكا الجنوبية (ثلاثة مقاعد)، أوقيانوسيا (مقعد واحد)، أوروبا (أربعة مقاعد)، الدولة المستضيفة (مقعد واحد).