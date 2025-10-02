مجلس FIFA يدعو إلى السلام ويتخذ قرارات هامة بشأن حوكمة كرة القدم

رئيس FIFA يُثَمِّن دور كرة القدم باعتبارها أداة للسلام والوحدة

حضر الاجتماع رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي وعدد من المراقبين الآخرين

مجلس FIFA يُقرّ بضرورة حماية كرة القدم من الهجمات العامة والقانونية

تم تعيين أذربيجان وأوزبكستان لاستضافة بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2027™ مناصفة فيما بينهما، ومدينة لندن لاستضافة المرحلة النهائية من بطولة كأس FIFA للبطلات 2026

اجتمع مجلس FIFA يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بمقر FIFA في زيورخ، حيث اعتمد جملة قرارات هامة بشأن مجموعة من المسائل، بما في ذلك حوكمة كرة القدم والمسابقات، علماً أن رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم بيتر كنيبل ورئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي ورئيس لجنة FIFA المعنية بالحوكمة والتدقيق والامتثال برونو كيومينتو حضروا الاجتماع بصفتهم مراقبين.

ففي ضوء التوترات العالمية والصراعات الجيوسياسية الحالية، شدَّد رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز السلام والوحدة، ولا سيما في سياق الوضع الحالي في غزة.

وقال الرئيس إنفانتينو في معرض حديثه: "إننا في FIFA ملتزمون أشد الالتزام باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس في عالم يطغى عليه الانقسام. قُلوبنا مع أولئك الذين تطالهم المعاناة، والرسالة الأهم التي يمكن لكرة القدم أن توجِّهها الآن هي رسالة السلام والوحدة".

وتابع: "صحيح أنه ليس بوسع FIFA حل المشاكل الجيوسياسية، ولكنه يستطيع، بل ويتعين عليه، الترويج لكرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال تسخير ما تنطوي عليه من قيم الوحدة والتعليم والثقافة والروح الإنسانية".

مجلس FIFA يتخذ قرارات رئيسية بشأن حوكمة كرة القدم 04:12

حماية كرة القدم من الهجمات العامة والقانونية

فيما يتعلق بالجهات الفاعلة في كرة القدم الاحترافية، تمَّت إحاطة مجلس FIFA بآخر المستجدات بشأن الهجمات العامة والتحديات القانونية واستمرار انعدام الشفافية والحوكمة والاستقرار في بعض المنظمات، علماً أن وافع هذه الأخيرة تقع خارج النموذج الهرمي الثابت الذي يدعم كرة القدم على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية عالمياً وقارياً ووطنياً.

وأقرَّ مجلس FIFA بأن ذلك يشكل تهديداً لهيكل الهرم الحالي لكرة القدم الدولية، مؤكداً على الحاجة إلى التحلي بالقوة والوحدة في مواجهة هذه الهجمات.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "سيواصل FIFA دعوة جميع الجهات الفاعلة المهتمة بفتح حوار هادف لحماية اللاعبين وإيجاد التوازن الأمثل بين كرة قدم الأندية ومنافسات المنتخبات الوطنية على الصعيد الدولي، والنهوض بكرة القدم نحو المستقبل".

تعيين أعضاء اللجان الدائمة

بعد عملية تشاور شاملة شملت الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA، تم تعيين أعضاء اللجان الدائمة التي أُنشئت حديثاً لدورة 2025-2029،

على أن تُنشر في وقت لاحق قائمة أعضاء اللجنة الدائمة على موقع FIFA.com ، بينما ستتمثل الخطوة التالية في إحالة قائمة مرشَّحي الجهات الفاعلة على مجلس FIFA للمصادقة عليها.

وتابع رئيس FIFA: "ستُسهم اللجان الدائمة الجديدة في تعزيز انخراط الاتحادات الوطنية والقارية وبقية الجهات الفاعلة في الآليات التي نتَّبعها ضمن عمليات اتخاذ القرارات، فضلاً عن زيادة تمثيل المرأة والتركيز بشكل أعمق على الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الصلة بكرة القدم. وبعبارة أخرى، سيكون FIFA أكثر استعداداً وتأهباً لمواجهة المستقبل".

إحاطة حول مسابقات FIFA

وقد تلقى مجلس FIFA إحاطة بشأن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، حيث أكَّد رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي على النجاح الباهر الذي حققته المسابقة على الصعيد العالمي والإثارة التي تُبديها الأندية بشأن مستقبل هذه البطولة.

كما قرَّر مجلس FIFA تعيين أذربيجان وأوزبكستان لاستضافة بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2027™ مناصفة فيما بينهما، فضلاً عن تعيينه العاصمة البريطانية لندن لاستضافة المرحلة النهائية من بطولة كأس FIFA للبطلات 2026، والتي ستشهد إجراء أربع مباريات في الفترة الممتدة من 28 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط من العام المقبل.