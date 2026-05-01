كونغرس FIFA يشدّد على أهمية بطولة كأس العالم FIFA™ في توحيد العالم، مُجدِّداً تعهُّده باستئصال العنصرية من كرة القدم

دعا رئيس FIFA الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA المجتمعة في مدينة فانكوفر الكندية إلى السلام والوحدة

رحّب الكونغرس بالتقدّم الملحوظ في جهود مكافحة العنصرية

أعلن رئيس FIFA عن نيته في الترشح لانتخابات رئاسة FIFA سنة 2027

اجتمع كونغرس FIFA في مدينة فانكوفر الكندية بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2026، وشدّد على قدرة النسخة القادمة من بطولة كأس العالم FIFA™ في أمريكا الشمالية علىتوحيد شعوب العالَم ضمن بيئة يسودها التناغم والاحترام، مشدّداً على التزامه باستئصال العنصرية من كرة القدم.

انطلقت الدورة 76 من كونغرس FIFA، وهي الثانية التي تستضيفها كندا بعد نسخة العام 1976 في مونتريال، بكملة ترحيب ألقاها رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فيكتور مونتاغلياني، تلتها أخرى لرئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم بيتر أوغروسو.

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد رئيس FIFA جياني إنفانتينو على القدرة الفريدة لكرة القدم على بناء الجسور في عالم مليء بالانقسامات، في الوقت الذي انهمكت به الاتحادات الوطنية الـ 48 المشاركة بالاستعدادات لإظهار علوّ كعبها هذه السنة في بطولة كأس العالم FIFA™ وتوجيه رسالة معبّرة عن الوحدة.

وقال الرئيس إنفانتينو في كلمته: "بالتأكيد ستشارك [جمهورية] إيران [الإسلامية] في كأس العالم FIFA 2026، وبالتأكيد ستلعب [جمهورية] إيران [الإسلامية] في الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب، يا أصدقائي الأعزّاء، بسيط للغاية، وهو أنه علينا أن نتوحد ونجمع العالم معاً".

إنّها مسؤوليّتي، لا بل مسؤوليتنا جميعاً. كرة القدم تُوحِّد العالم. FIFA يوحِّد العالم. أنتم توحّدون العالم. نحن نوّحد العالم. وعلينا دائماً أن نتذكّر أن نتحلّى بالإيجابية. علينا أن نبتسم، وأن نشعر بالسعادة. فالعالم مليء بما يكفي من المشاكل. وفيه ما يكفي من الذّين يحاولون تقسيم العالم. فإذا لم يحاول أحد توحيد عالمنا، ماذا سيحصل له؟ علينا أن نقوم بالأمر بأنفسنا".

آخر المستجدات حول مبادرة "الموقف العالمي ضد العنصرية"

اعتلى الرئيس إنفانتينو المنصة، برفقة أعضاء من مجلس صوت اللاعبين وأساطير FIFA، ووجّه رسالة قوية عن التقدّم المُحرَز في تطبيق مبادرة "الموقف العالمي ضدّ العنصرية" التي نالت الموافقة بالإجماع في النسخة 74 من كونغرس FIFA التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك في أيار/مايو 2024.

ومنذ ذلك الوقت، اتّخذ FIFA خطوات جوهرية لدعم الحملة ضدّ العنصرية، ومن ضمنها تعديل قانونه الانضباطي. كذلك، أصبحت إشارة "لا للعنصرية" مُطبقة في جميع بطولات FIFA، كما استفاد أكثر من 12 ألف شخص وما يزيد على 570 فريقاً ومنتخباً من خدمة FIFA لحماية اللاعبين على منصات التواصل الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، تمّ توزيع موارد تعليمية كجزء من حملة "لا للعنصرية" المستمرّة، كما أنجز مجلس صوت اللاعبين الذي يمثّل الاتحادات القارية الستة مجموعة من المهامّ الرفيعة المستوى.

وتابع الرئيس إنفانتينو قائلاً: "بعد سنتين من العمل، ورغم تبقّي بعض التحديات، يمكننا القول بكلّ ثقة إنّنا حققنا تقدّما حقيقياً وملموساً. لقد حوّلنا التزامنا إلى خطوات عملية في جميع مجالات اللعبة العالمية. ولا تزال مهمّتنا المشتركة توجّه جهودنا وتدعمها في كامل أنحاء العالم".

كما شاهد الكونغرس، مقطعاً مصوّراً للقائد الفخري لمجلس صوت اللاعبين جورج ويا، يتناول فيه الوقفة العالمية ضدّ العنصرية: "يجب على هذه المبادرة أن تنتشر بشكل أكبر وأعمق في المجتمعات حول العالم لرفع الوعي حول التأثير السلبي للتمييز العنصري. العنصرية داء".

استثمار بمستويات غير مسبوقة في كرة القدم

صادق كونغرس FIFA على تقرير FIFA السنوي لعام 2025، الذي يتضمن الميزانية للدورة المالية بين عامي 2027 و2030، والتي تتوقّع درّ أرباح قياسية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي. ويعني ذلك توفّر مبلغ قياسيّ ليعيد FIFA استثماره في اللعبة، حيث ستصل استثمارات برنامج FIFA Forward المخصَّصة للاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قياسية تبلغ ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة لعام 2016.

وأردف السيد إنفانتينو: "دعوني أقول أنّه من الواضح أن برنامج FIFA Forward قد ترك أثراً كبيراً. في السنوات العشر الماضية، استثمرنا 5 مليارات دولار أمريكي لتنمية كرة القدم،

ومن المهمّ جداً أنّ نواصل الاستثمارات، ومن المهمّ أيضاً زيادة برامج الاستثمار. ودعوني أطمئنكم أن هذا المبلع الذي يصل إلى 2.7 مليار دولار أمريكي والذي سنقوم باستثماره في السنة المالية القادمة في برنامج FIFA Forward، ليس سوى البداية، وليس سوى غيض من فيض ممّا نفعل، وما نريد أن نفعل، وما سنفعل بالتأكيد، بالإضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى". "ومبلغ الـ 2.7 مليار دولار أمريكي هو أكثر بثمانية أضعاف ممّا فعلناه في الماضي".

مداخلتا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

استمع كونغرس FIFA إلى مداخلتي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وقد وقف الرئيس إنفانتينو إجلالاً للضحايا الأبرياء الذين سقطوا جرّاء أعمال العنف في المنطقة، وشدّد على أهمية الاستفادة من كرة القدم لبناء الجسور.

وقد أحيل الطّلب الذي قدّمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الدورة 74 لكونغرس FIFA إلى الجهات المعنية للنظر فيه.

وقال السيد إنفانتينو في هذا الإطار: "عليكم ألّا تنسوا أنّ اتحاديكم يتمتّعان بالحقوق نفسها. الحق بتنظيم مباريات كرة القدم على أراضيكما، والحق بتمثيل بلديكما على الساحة العالمية، والحق، لا بل واجب، زرع في أولادكم حبّ كرة القدم واحترام الآخرين".

