خطوة جديدة لـ FIFA في سبيل تعزيز مكانة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن في السلسلة العالمية للمنتجات النسيجية

الملابس الخاصة ببرنامج FIFA Football for Schools التي تم تصنيعها في البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن ستكون متوافرة بدءاً من نهاية عام 2025

سيتم توزيع قمصان عادية ورياضية مُصنَّعة بالكامل في بلدان غرب أفريقيا على آلاف الأطفال ومدرسي التربية البدنية حول العالم من خلال برنامج كرة القدم للمدارس (FIFA Football for Schools)

تعهد رئيس FIFA جياني إنفانتينو في فبراير/شباط 2024 بأن برامج FIFA التنموية ستستخدم ملابس من البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن، وهي بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والعضو المراقب ساحل العاج

أعلن FIFA أن الملابس الخاصة ببرنامج FIFA Football for Schools التي تم تصنيعها في البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن ستكون متوافرة بدءاً من نهاية عام 2025 في إطار التزام الاتحاد بدعم عملية الإدماج الاقتصادي في الدول النامية.

وكان الاجتماع الأحدث للجنة التوجيهية لمبادرة "الشراكة من أجل القطن" القائمة بين FIFA ومنظمة التجارة العالمية، قد أكّد على أن الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم الدولية تنفِّذ الخطوة التالية من أجل الوفاء بالتعهد الذي قدّمه رئيس FIFA جياني إنفانتينو في فبراير/شباط 2024 بتوفير ملابس من البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن، وهي بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والعضو المراقب ساحل العاج.

وبموجب هذا التعهد، أشارت مديرة العلاقات الدولية والشؤون العامة لدى FIFA سيلين زيغول إلى الحاضرين في الاجتماع الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة على مدى يومين، إلى أنه سيتم توزيع قمصان عادية ورياضية مصنَّعة بالكامل في هذه البلدان على الأطفال ومدرسي التربية البدنية حول العالم بحلول نهاية العام، وذلك في إطار برنامج FIFA Football for Schools.

يُذكر أن برنامج كرة القدم للمدارس انطلق عام 2019 وحظي بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتم تطبيقه حتى الآن في 129 اتحاداً وطنياً عضواً (حتى يناير/كانون الثاني 2025) في الاتحادات القارية الست. وبفضل هذه المبادرة، خضع حوالي 4300 من كوادر التربية البدنية لتدريب يهدف إلى توظيف كرة القدم كأداة تعليمية في النظام التعليمي القائم لكل دولة مشارِكة.

معلومٌ أن القطن الذي تُنتجه هذه الدول الأربعة يُعتبر من بين الأكثر استدامة في العالم، ولكن يتم حتى الآن تصدير معظمه كمادة خام بدلاً من استغلاله لتصنيع منتَج نهائي.