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الاثنين 05 مايو 2025, 15:30
Egypt

خطوة جديدة لـ FIFA في سبيل تعزيز مكانة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن في السلسلة العالمية للمنتجات النسيجية

  • الملابس الخاصة ببرنامج FIFA Football for Schools التي تم تصنيعها في البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن ستكون متوافرة بدءاً من نهاية عام 2025

  • سيتم توزيع قمصان عادية ورياضية مُصنَّعة بالكامل في بلدان غرب أفريقيا على آلاف الأطفال ومدرسي التربية البدنية حول العالم من خلال برنامج كرة القدم للمدارس (FIFA Football for Schools)

  • تعهد رئيس FIFA جياني إنفانتينو في فبراير/شباط 2024 بأن برامج FIFA التنموية ستستخدم ملابس من البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن، وهي بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والعضو المراقب ساحل العاج

أعلن FIFA أن الملابس الخاصة ببرنامج FIFA Football for Schools التي تم تصنيعها في البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن ستكون متوافرة بدءاً من نهاية عام 2025 في إطار التزام الاتحاد بدعم عملية الإدماج الاقتصادي في الدول النامية.

وكان الاجتماع الأحدث للجنة التوجيهية لمبادرة "الشراكة من أجل القطن" القائمة بين FIFA ومنظمة التجارة العالمية، قد أكّد على أن الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم الدولية تنفِّذ الخطوة التالية من أجل الوفاء بالتعهد الذي قدّمه رئيس FIFA جياني إنفانتينو في فبراير/شباط 2024 بتوفير ملابس من البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن، وهي بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والعضو المراقب ساحل العاج.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن

وبموجب هذا التعهد، أشارت مديرة العلاقات الدولية والشؤون العامة لدى FIFA سيلين زيغول إلى الحاضرين في الاجتماع الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة على مدى يومين، إلى أنه سيتم توزيع قمصان عادية ورياضية مصنَّعة بالكامل في هذه البلدان على الأطفال ومدرسي التربية البدنية حول العالم بحلول نهاية العام، وذلك في إطار برنامج FIFA Football for Schools.

يُذكر أن برنامج كرة القدم للمدارس انطلق عام 2019 وحظي بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتم تطبيقه حتى الآن في 129 اتحاداً وطنياً عضواً (حتى يناير/كانون الثاني 2025) في الاتحادات القارية الست. وبفضل هذه المبادرة، خضع حوالي 4300 من كوادر التربية البدنية لتدريب يهدف إلى توظيف كرة القدم كأداة تعليمية في النظام التعليمي القائم لكل دولة مشارِكة.

FIFA takes next step to bring Cotton-4 plus countries into football apparel market

معلومٌ أن القطن الذي تُنتجه هذه الدول الأربعة يُعتبر من بين الأكثر استدامة في العالم، ولكن يتم حتى الآن تصدير معظمه كمادة خام بدلاً من استغلاله لتصنيع منتَج نهائي.

وبالنظر إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص يعتمدون في معيشتهم على القطن المنتج في هذه الدول الأربعة (زائد واحد)، فإن توفير الدعم لهذه الدول – بالتشارك مع الجهات العضوة الأخرى في مبادرة "الشراكة من أجل القطن" – لكي تصبح لاعباً رئيسياً في السلسلة العالمية للمنتجات النسيجية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الحياة والنهوض بالتنمية المستدامة.

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