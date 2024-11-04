ميامي تستضيف النسخة السابعة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA في فبراير/شباط 2025

تجمع هذه الفعالية خبراء قانون كرة القدم والجهات الفاعلة من أنحاء العالم

سيستعرض خبراء وكبار موظفي FIFA أهم التغييرات والقرارات وتبعاتها وحصيلة عام 2024

يمتد المؤتمر ليومين وسيكون حضور جلساته عبر موقع FIFA.com متاحاً بشكل مجاني

بالتعاون مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم وبدعم من جامعة كلية ميامي للقانون، تستضيف مدينة ميامي الأمريكية يومي 27 و28 فبراير/شباط 2025 النسخة السابعة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA.

يتمثّل البند الأول على قائمة أهداف FIFA الاستراتيجية للفترة بين عامي 2023-2027 بمراجعة لوائح FIFA لتحسين لوائح الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم حول العالم. وفي إطار ذلك، هناك حاجة وتسود رغبة بضمان أن تتمتع كافة الجهات الفاعلة بإمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات المتعلقة بآليات اتخاذ القرار ونتائجها.

يُذكر أن FIFA يُنظِّم بشكل سنوي، بدءاً من عام 2019، مراجعة سنوية لقانون كرة القدم، والتي يتشارك فيها مع الجهات الفاعلة القانونية الإطار التنظيمي للعبة، والسوابق القضائية، وأبرز القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية التابعة له، بالإضافة إلى الإجراءات الرئيسية لمحكمة التحكيم الرياضية الناتجة عن قرارات FIFA.

وسيقوم FIFA خلال الاجتماع الذي يمتد ليومين وتستضيفه جامعة كلية ميامي للقانون باستعراض وتقديم ومناقشة القضايا الرئيسية التالية والتغييرات التنظيمية والقرارات القانونية ذات الصلة من عام 2024:

لوائح FIFA المتعلقة بالانتقالات غير المباشرة (عبر نادٍ ثالث)

مطابقة الانتقالات عبر نظام FIFA لمطابقة الانتقالات

نماذج الملكية المتعددة للأندية

حقوق الأطراف المختلفة ضمن إجراءات محكمة التحكيم الرياضي

القضايا المتعلقة بكرة القدم التي تنظر فيها محكمة التحكيم الرياضي

كرة القدم والقضايا التي تنظر فيها محكمة العدل للاتحاد الأوروبي وتبعاتها

بنود صفقات الانتقال

وبالإضافة إلى القضايا المذكورة أعلاه، سيتم استعراض حالات متعلقة بدوريات وبطولات معينة، مثل آلية تطبيق قاعدة "50+1" في الدوري الألماني، وفهم النظام والإطار القانوني للدوري الأمريكي لكرة القدم. كما سيتم تقديم استعراض أكاديمي لبطولة كأس العالم FIFA™، وكأس أمريكا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية.

وانطلاقاً من الحرص بأن تكون كافة المعلومات المقدمة محدَّثة وتعكس أفضل الممارسات المطبقة، سيُقدِّم المداخلات خبراء في قانون كرة القدم وكبار مسؤولي FIFA وأكاديميون مرموقون.

يُذكر أن حضور فعاليات المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA مجاني ومتاح أمام ممثلي كافة الاتحادات الوطنية والقارية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين والوكلاء.

وستكون كافة العروض باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى توافر الترجمة الفورية للغتين الفرنسية والإسبانية للمشاركين حضورياً أو عبر الإنترنت.

ويتوجب على كافة المهتمين بحضور هذه الفعالية شخصياً، استكمال البيانات في استمارة التسجيل المتاحة هنا قبل الفاتح ديسمبر/كانون الأول 2024.