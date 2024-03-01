FIFA ينشر تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023

يقدم التقرير نظرة شاملة على حال كرة القدم الاحترافية في كافة الاتحادات الوطنية في فئة الرجال

سيكون التقرير بمثابة أداة معيارية لأندية ودوريات المحترفين والاتحادات الوطنية حول العالم

يشمل التقرير قاعدة بيانات كرة القدم للمحترفين لاندسكيب الأولى من نوعها

نشر FIFA تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023 الذي يقدم نظرة شاملة على حال كرة القدم الاحترافية (فئة الرجال) لكافة الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلته والتي يبلغ عددها 211، كما أطلق قاعدة بيانات متوافرة عبر الإنترنت بهدف تحفيز الأندية على تبني أفضل الممارسات المتّبعة في أرجاء العالم.

يتكوّن التقرير، الذي تمت صياغته بناء على استبيان أجراه FIFA، من أربعة أجزاء رئيسية هي: اللاعبون، والأندية، والبطولات (مع تركيز على منافسات الدرجة الأولى في كل دولة)، والانتقالات. يرسم التقرير صورة مفصلة لحال كرة قدم الأندية (فئة الرجال)، وبفضل اعتماد مُقاربة جديدة هذا العام، يُقدِّم كذلك إحصائيات للمقارنة على المستويين الدولي والقاري.

كما تُعرض بيانات التقرير في إطار قاعدة بيانات كرة القدم للمحترفين لاندسكيب الأولى من نوعها، والتي تشمل عدّاً تنازلياً لانطلاق مواعيد سوق الانتقالات حول العالَم، ما يلقي نظرة أوضح بخصوص التواريخ المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين.

وحسب ما جاء في التقرير، ينتسب 128694 لاعباً محترفاً حول العالم (فئة الرجال) إلى 3986 نادياً احترافياً في 135 دولة حول العالم. وتتصدّر المكسيك قائمة دول العالم بأكبر عدد لاعبين محترفين (9464)، تليها في ذلك إسبانيا (8560) وإنجلترا (5582). كما تحتلّ المكسيك أيضاً المركز الأول بأكبر عدد أندية احترافية (244)، وتلحق بها كل من تركيا (136) والأرجنتين (118).

تجدر الإشارة إلى أن كافة الاتحادات الوطنية شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال إصدار التراخيص للأندية، إذ أشارت 88% من الاتحادات الوطنية إلى أنها تطبِّق أحد أشكال الأنظمة أو اللوائح.

وبمناسبة إصدار هذا التقرير، قالت أورنيلا بيلا، مديرة قسم FIFA المعني بعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "سيكون تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كرة القدم للمحترفين، بمثابة أداة معيارية لأندية ودوريات المحترفين والاتحادات الوطنية حول العالم.