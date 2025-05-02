لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبات على أندية متورطة في التلاعب بنتائج المباريات

بعد إجراء تحليل شامل للحالات ذات الصلة وفي إطار سياستها القائمة على عدم التسامح مطلقاً مع التلاعب بنتائج المباريات، اتخذت لجنة FIFA التأديبية القرارات التالية:

إدانة نادي موهوروني يوث الكيني بارتكاب أنشطة تتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات ومسابقات كرة القدم، وبالتالي تَقرَّر طرد فريق الكبار التابع للنادي من الدوري الوطني الكيني الممتاز لكرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، قضت لجنة FIFA التأديبية بهبوط فريق موهوروني يوث إلى دوري الدرجة الثانية الكيني لكرة القدم اعتباراً من الموسم المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، أدانت لجنة FIFA التأديبية نادي فو ثو الفيتنامي بارتكاب أنشطة تتعلق بالتلاعب بمباريات ومسابقات كرة القدم، وقرّّرت طرد الفريق الأول التابع للنادي من دوري الدرجة الثانية الفيتنامي لكرة القدم.

كما قضت لجنة FIFA التأديبية بهبوط فريق فو ثو الأول إلى دوري الدرجة الثالثة الفيتنامي لكرة القدم اعتباراً من الموسم المقبل.

تواصلت لجنة FIFA التأديبية مع الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية لضمان تنفيذ المخططات الوقائية بهدف مكافحة التلاعب بنتائج مباريات ومسابقات كرة القدم.

وقد تم اليوم إخطار جميع الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة عن لجنة FIFA التأديبية، والتي يمكن الطعن فيها أمام لجنة الاستئناف FIFA. هذا وقد أُتيحت للأندية مهلة عشرة أيام لطلب الاطلاع على تفاصيل هذه القرارات.

فكما هو منصوص عليه في نظام FIFA الأساسي، يُعد تعزيز نزاهة كرة القدم من أهداف FIFA الأساسية، حيث تبنى FIFA على هذا الأساس نهجاً فعالاً في مكافحة كافة أشكال التلاعب بالنتائج.