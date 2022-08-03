FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يختتمان برنامجاً عالمياً للتصدي للتلاعب في نتائج المباريات

صُمم برنامج FIFA العالمي للنزاهة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
تم تنظيم ورش عمل حول النزاهة في جميع الاتحادات القارية الستة
استهدف البرنامج تعزيز التوعية وبناء قدرات النزاهة لدى 211 اتحاد وطني
اختتم FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أول برنامج تعليمي دولي حول النزاهة مصمم لدعم جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 في جهودها للتصدي للتلاعب في مباريات كرة القدم. يهدف برنامج FIFA العالمي للنزاهة، الذي أطلقه FIFA العام الماضي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تثقيف وبناء قدرات النزاهة في 211 اتحاد، وتبادل المعرفة والموارد مع مسؤولي النزاهة في كرة القدم.
منذ إطلاقه في مارس/آذار 2021، شارك ما يزيد عن 400 ممثل من الحكومات واتحادات كرة قدم من مختلف أنحاء العالم في 29 ورشة عمل غطت العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك إنشاء مبادرة النزاهة، وآليات الإبلاغ، وحماية المنافسة، والتعاون بين الاتحادات الأعضاء وإنفاذ القانون.
من جهته قال جياني إنفانتينو، رئيس FIFA: "النزاهة والحكم الرشيد والأخلاق واللعب النظيف - تلك هي القيم التي تكمن في صميم كرة القدم كما أنها مهمة للغاية لضمان الثقة في رياضتنا. وفر برنامج FIFA العالمي للنزاهة، الذي يجمع أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، والذي قدم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منصة مهمة لتثقيف وتعزيز الجهود المستمرة لمكافحة التلاعب في المباريات وحماية نزاهة كرة القدم. "أود أن أشكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسيدة غادة والي على التعاون المستمر وأتطلع إلى مواصلة عملنا وبرامجنا المستقبلية معًا." من جهتها صرّحت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قائلة: "لا مكان للفساد والغش في مجتمعاتنا، وبكل تأكيد لا مكان لهما في اللعبة الأكثر شعبية في العالم. حقق FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال برنامج النزاهة العالمي تأثيرًا حقيقيًا في تعزيز النزاهة في عالم كرة القدم. سنواصل العمل في إطار شراكتنا مع FIFA لحماية اللعبة الجميلة من التلاعب بنتائج المباريات وغيرها من الجرائم، ولتحقيق استفادة من القوة العالمية لكرة القدم في إطار جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". شهد برنامج FIFA العالمي للنزاهة عقد ورش عمل في جميع الاتحادات القارية الستة بما في ذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي CONCACAF واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم OFC والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم CONMEBOL. دُشّن برنامج FIFA العالمي للنزاهة تماشيًا مع رؤية FIFA الشاملة لجعل كرة القدم حقا عالمية ومع هدف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتمثل في دعم الحكومات والمنظمات الرياضية في جهودها لحماية الرياضة من الفساد والجريمة. معلومات إضافية:
تم تنفيذ برنامج النزاهة العالمي في إطار شراكة بين FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تم إرساؤها بعد توقيع مذكرة تفاهم في عام 2020 تلتزم بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد في كرة القدم.
لمزيد من المعلومات حول عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن حماية الرياضة من الفساد والجريمة، يرجى زيارة unodc.org/safeguardingsport.
لمزيد من المعلومات حول برنامج FIFA العالمي للنزاهة وبرنامج النزاهة لدى FIFA، يرجى زيارة legal.fifa.com.