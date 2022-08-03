FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يختتمان برنامجاً عالمياً للتصدي للتلاعب في نتائج المباريات

من جهته قال جياني إنفانتينو، رئيس FIFA: "النزاهة والحكم الرشيد والأخلاق واللعب النظيف - تلك هي القيم التي تكمن في صميم كرة القدم كما أنها مهمة للغاية لضمان الثقة في رياضتنا. وفر برنامج FIFA العالمي للنزاهة، الذي يجمع أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، والذي قدم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منصة مهمة لتثقيف وتعزيز الجهود المستمرة لمكافحة التلاعب في المباريات وحماية نزاهة كرة القدم. "أود أن أشكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسيدة غادة والي على التعاون المستمر وأتطلع إلى مواصلة عملنا وبرامجنا المستقبلية معًا." من جهتها صرّحت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قائلة: "لا مكان للفساد والغش في مجتمعاتنا، وبكل تأكيد لا مكان لهما في اللعبة الأكثر شعبية في العالم. حقق FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال برنامج النزاهة العالمي تأثيرًا حقيقيًا في تعزيز النزاهة في عالم كرة القدم. سنواصل العمل في إطار شراكتنا مع FIFA لحماية اللعبة الجميلة من التلاعب بنتائج المباريات وغيرها من الجرائم، ولتحقيق استفادة من القوة العالمية لكرة القدم في إطار جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". شهد برنامج FIFA العالمي للنزاهة عقد ورش عمل في جميع الاتحادات القارية الستة بما في ذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي CONCACAF واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم OFC والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم CONMEBOL. دُشّن برنامج FIFA العالمي للنزاهة تماشيًا مع رؤية FIFA الشاملة لجعل كرة القدم حقا عالمية ومع هدف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتمثل في دعم الحكومات والمنظمات الرياضية في جهودها لحماية الرياضة من الفساد والجريمة. معلومات إضافية: