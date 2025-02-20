FIFA وجامعة ميامي يطلقان المعسكر الصيفي لقانون كرة القدم الدولية

وهذا المعسكر هو عبارة عن تجربة تعليمية غامرة توفِّر للمشاركين فرصة فريدة للتعرُّف عن كثب على أحدث التغييرات في المجال القانوني والقواعد والتوجهات السائدة في اللعبة حول العالم، وذلك بإشراف خبراء يتمتعون بخبرة واسعة في مختلف جوانب قانون كرة القدم. يُرحِّب البرنامج بالمشاركين على اختلاف خلفياتهم المهنية، ويشمل ذلك كوادر الأقسام القانونية في الاتحادات الكروية الوطنية الأعضاء لدى FIFA، والمحامين العاملين في نقابات واتحادات اللاعبين، والمسؤولين التنفيذيين في الأندية والدوريات، والمحامين الرياضيين العاملين في مكاتب قانونية. كما تم إعداد المنهاج بحيث يوفّر للمشاركين معلومات أساسية وكذلك معارف متطورة فيما يخص قانون كرة القدم، ومنحهم الأدوات الضرورية للتعامل مع التحديات القانونية التي قد تواجههم في إطار مشهد كروي متطوِّر باستمرار.

وحرصاً على الاهتمام بكافة المشاركين وضمان مستوى كبير من التفاعل، ستشمل الدفعة الأولى من المعسكر الصيفي لقانون كرة القدم الدولية 24 مشارِكاً فقط، حيث ستُعقد أغلب الجلسات التعليمية في كلية الحقوق التابعة لجامعة ميامي، من خلال برنامجها الأعلى تصنيفاً في مجال قوانين الترفيه والفنون والرياضة، والتي تُعتبر مؤسسة تعليمية عريقة تتمتع بخبرة مشهود لها في مجال الدراسات القانونية، وهو ما سيعود على المشاركين بالفائدة من خلال اكتسابهم خبرة أكاديمية متميزة. كما تُعقد بعض الجلسات في مكاتب FIFA بميامي، وهو ما يوفِّر للمشاركين فرصة لا تُقدَّر بثمن للتواصل بشكل مباشر مع موظفي FIFA، والاطلاع بشكل عملي على حالات عملية يتم فيها تطبيق قانون كرة القدم، وذلك لتكوين فهم متكامل عن الإجراءات القانونية التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للعبة. ومن المواضيع التي يغطيها هذا المعسكر التعليمي مدخل إلى قانون كرة القدم ونظام الانتقالات الدولية وإجراءات محكمة التحكيم الرياضي. ويُعقد المعسكر بين يوم الاثنين 23 يونيو/حزيران والخميس 3 يوليو/تموز 2025. وسيحصل المشاركون الذين يحققون الأهداف التعليمية للمعسكر التعليمي على شهادة (ليست بمثابة درجة أكاديمية) مزدوجة من FIFA وكلية الحقوق في جامعة ميامي، تقديراً للمشاركين على التزامهم وإتمامهم للبرنامج برمته.