التاريخ يصنع في مباراة كأس العالم FIFA 2026™ بضم فريقًا طبيًا نسائيًا بالكامل

أعرب عن أمله في أن يُلهم ذلك المزيد من النساء للوصول إلى مناصب قيادية في مجال الطب الرياضي لكرة القدم سجلت مباراة كأس العالم FIFA 2026™ بين ألمانيا وكوراساو إنجازًا تاريخيًا من نواحٍ عديدة. فبالإضافة إلى كونها أول مباراة يخوضها منتخب الكاريبي في البطولة، كانت أيضًا الأولى التي تضم فريقًا طبيًا نسائيًا بالكامل. وقد صنع الفريق الطبي الموجود على أرض الملعب، والمؤلف من طبيبة مباريات FIFA الدكتورة إيما لونان، وطبيبة فريق كوراساو الدكتورة سوزان هورمان، وطبيبة فريق ألمانيا الدكتورة سيليا شوارتز، وطبيبة طب الطوارئ الدكتورة كاري باكوناس، بالإضافة إلى الدكتورة كيري بيك، مسؤولة رصد الإصابات، التاريخ في هيوستن في 14 يونيو. وقال الدكتور أندرو ماسي، المدير الطبي لـ FIFA ، إنه يأمل أن يُلهم ذلك المزيد من النساء للوصول إلى مناصب قيادية في مجال الطب الرياضي لكرة القدم. وأكد قائلاً "يا لها من مصادفة رائعة! مهمتنا في FIFA هي وضع معايير في الرعاية السريرية والحوكمة، وبناء مجتمع عالمي متخصص في طب كرة القدم، وإجراء وتيسير البحوث والتعليم المؤثرين، وتعزيز المساواة والتنوع في الوصول إلى المعرفة الطبية في مجال كرة القدم". وأضاف: "هذا مثال رائع على أطباء متميزين يقدمون رعاية متخصصة. نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز هذا الأمر وتشجيع المزيد من النساء على تولي مناصب قيادية طبية في مجال طب كرة القدم". وأضافت الدكتورة إيما لونان: "يشرفني أن تتاح لي فرصة العمل في FIFA على منصة كهذه، كأس العالم. إن مشاركة هذه التجربة مع نساء أخريات حققن تقدماً ملحوظاً في مسيرتهن المهنية لهو أمر في غاية السعادة". وتابعت: "نأمل أن تكون هذه نقطة انطلاق لإظهار أن الخبرة في الطب الرياضي وطب الأداء لا تعتمد على الجنس، وأن فرص التقدم تعتمد على الكفاءة. سيكون من الرائع أن ترى النساء في جميع أنحاء العالم أن كرة القدم وسيلة للتقدم في مسيرتهن المهنية في مجال الطب، وأن هناك فرصاً متاحة للنساء للتفوق في طب كرة القدم".