كرة القدم للسيدات تواصل الارتقاء في ليختنشتاين

دخلت ليختنشتاين إلى التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola للمرة الأولى

ترك برنامج FIFA لتنمية المرأة بصمة في البلاد

الهدف على المدى الطويل هو المشاركة في تصفيات كأس العالم للسيدات FIFA™

"كل الأشياء تنشأ من بدايات متواضعة." لا تزال هذه المقولة المنسوبة إلى ماركوس توليوس شيشرون، الفيلسوف ورجل الدولة والشاعر الروماني، صحيحة كما كانت دائماً، وهي تلخّص تماماً التقدّم الذي أحرزته كرة القدم للسيدات في ليختنشتاين. لم يعلن اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم عن إطلاق منتخب للسيدات إلا في أوائل عام 2020. وبعد أشهر من الاستعدادات المكثفة، ظهر الفريق أخيراً لأول مرة في أبريل 2021 بعد انتظار طويل.

وبعد مرور أربع سنوات ونصف على ذلك الإعلان الأولي، بدأت جهود اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم تؤتي ثمارها بشكل كبير. فبعد أن خاض منتخب السيدات خمس مباريات ضد منتخبات مدرجة في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، انضمت ليختنشتاين إلى التصنيف - حيث دخلت أحدث نسخة في المركز 187 - ووضعت بذلك نفسها بقوة على الخريطة العالمية لكرة القدم للسيدات. وهذا يمثل إنجازاً مهماً آخر في تطوير اللعبة في الإمارة. وقالت مدربة المنتخب الوطني للسيدات أدريان كريسل لـInside FIFA "إن الظهور في تصنيف FIFA العالمي لأول مرة يمثّل لحظة تاريخية بالنسبة لنا وشارة فخر. إنه دليل على أن كل العمل الجاد الذي بذلته اللاعبات والجهاز الفني والاتحاد وكل من شارك فيه يؤتي ثماره."

وأضافت "لن يكون هذا بمثابة دفعة معنوية للفريق فحسب، بل إنه يرسل أيضاً رسالة مفادها أن ليختنشتاين وصلت حقاً إلى مسرح كرة القدم للسيدات. يمنحنا هذا الأمر الرؤية وسيجعل اللاعبات يشعرن وكأنهن جزء من شيء أكبر. كما يضع العبء علينا لمواصلة التحسن والارتقاء بمكانتنا في التصنيف." خلال الشهر الماضي، واجه فريق كريسل منتخب ناميبيا في مباراتين على أرضه. وعلى الرغم من أن النتائج لم تكن في صالح ليختنشتاين تماماً، حيث تعادل 1-1 ثم خسر 2-0 في المباراة الثانية، فإن جذب خصوم غير أوروبيين إلى الإمارة كان بحد ذاته بمثابة تغيير كبير بالنسبة لليختنشتاين. كانت المباراتين الوديتين مناسبة خاصة بنفس القدر بالنسبة للمنتخب، حيث مثّلت مبارياته الأولى ضد دولة من خارج أفريقيا.

بالإضافة إلى صعود المنتخب الوطني، تكتسب كرة القدم للسيدات أيضاً موطئ قدم قوي بشكل متزايد على مستوى الأندية في ليختنشتاين، ولعب الدعم من FIFA دوره في كلا الأمرين. حيث استفاد الاتحاد من ما لا يقل عن ثلاث مبادرات في إطار برنامج FIFA لتطوير المرأة، وهي تراخيص الأندية ومخططات تطوير الدوريات وحملة كرة القدم للسيدات. كما ساهم FIFA، وخاصة قسم كرة القدم للسيدات، في إنشاء وتطوير استراتيجية اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم بعنوان "Frauen am Ball 2026" (السيدات في الكرة 2026). من خلال الجمع بين جميع الجوانب الرئيسية المتعلقة بكرة القدم للسيدات، توفّر هذه الاستراتيجية الرائدة خارطة طريق للاتحاد والأندية للتعاون وتعزيز التزامهم بتنمية اللعبة والتركيز عليها. وكانت الخطوة الرئيسية الأخرى هي قرار تعيين شخصية بدوام كامل لقيادة المنتخب الوطني للسيدات والعمل كرئيسة لكرة القدم للسيدات في الاتحاد. وتولّت كريسل، المدافعة الدولية السويسرية السابقة ومدربة نادي فينترتور للسيدات، المسؤولية قبل أكثر من عام تقريباً. وقالت المدربة التي تبلغ 36 سنة "خلال الأشهر والسنوات المقبلة، سيكون التركيز على الاستفادة من كل هذه التطوّرات الإيجابية. هدفنا الحالي هو المشاركة في دوري الأمم اعتباراً من العام المقبل وفي تصفيات كأس العالم للسيدات في عام 2026. نريد اختبار أنفسنا ضد منتخبات أخرى واكتساب خبرة لا تقدّر بثمن من أجل الاستمرار في المضي قدماً."