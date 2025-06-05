الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (مايو/أيار 2025)

كونغرس FIFA: حدث تاريخي في باراغواي

إنجاز إداري في الإمارات والجزائر تفتتح مشروع FIFA Arena

ورشة عمل "برنامج FIFA لتطوير إدارة الأندية" في مصر

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

كونغرس FIFA: حدث تاريخي في باراغواي

في كونغرس FIFA الخامس والسبعين في أسونسيون - أول اجتماع للهيئة التشريعية العليا لـFIFA في باراغواي - أكد جياني إنفانتينو رئيس FIFA على الأهمية الكبيرة لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس FIFA في خطابه أمام الكونغرس: "كل شيء يعود إلى كرة القدم: الجوائز المالية للأندية والمساهمات التضامنية لكرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم".

"أتوجه بالشكر أيضاً إلى كل من ساهم في هذا النجاح: الاتحادات القارية والاتحادات والاتحادات والدوريات والأندية واللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية ورئيسها - إلى كل من يشاركنا رؤيتنا للمنافسة العالمية للأندية، لأنه لا يجب أن تتاح الفرصة للمنتخبات الوطنية فقط بل للأندية أيضاً للتألق على الساحة العالمية، والاستثمار والتطور والتطور في جميع أنحاء العالم".

تم إبلاغ كونغرس FIFA عن تنفيذ الاقتراح العالمي لمناهضة العنصرية، والذي تم اعتماده بالإجماع في كونغرس FIFA الرابع والسبعين العام الماضي.

انجاز إداري جديد للإمارات في الرياضة الدولية

اختار كونغرس FIFA المستشار محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط التابعة لـFIFA، خلال اجتماع كونغرس FIFA الخامس والسبعين الذي عُقد في مدينة أسونسيون، باراغواي برئاسة جياني إينفاتينو، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث حضر من جانب اتحاد الإمارات لكرة القدم عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام.

اكتمال عقد بطولتي كأس العرب FIFA قطر 2025™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ بعد سحب قرعة المسابقتين

استضاف فندق رافلز في الدوحة يوم الأحد 25 مايو/أيار مراسم قرعة بطولتي كأس العرب FIFA قطر 2025™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™.

سيتنافس ما مجموعه 23 منتخباً وطنياً في نسخة 2025 من بطولة كأس العرب FIFA™ التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، حيث ستقام المرحلة التأهيلية للبطولة يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تُجرى المرحلة النهائية من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

بينما تُقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً.

الجزائر ولبنان والسعودية يشاركون في الأسبوع العالمي لكرة القدم

تتمتّع كرة القدم بقدرة فريدة على تكوين همزة وصل عابرة للحدود والثقافات واللغات وتربط بين الشعوب. فسواء كنا نلعب على أرض الملعب أو نشاهد مجريات اللعب من خلف خط التماس، تُوحِّدنا كرة القدم بطريقة لا تضاهيها أي رياضة أخرى. وفي هذا الصدد، أقيمت فعاليات دورة هذا العام من الأسبوع العالمي لكرة القدم (21-25 مايو/أيار 2025) تحت شعار "معاً، نحن أقوى"، وذلك احتفاءً بقوة عائلة كرة القدم العالمية وتعزيز القوة الناجمة عن روح الوحدة، وهي الفعالية التي شاركت فيها الجزائر ولبنان والسعودية.

الجزائر تفتتح ملاعب FIFA Arena في أفريقيا بملعبين صغيرين جديدين

سيحظى أكثر من 1500 طفل بفرصة أكبر للعب كرة القدم بعد أن أصبحت الجزائر أول اتحاد إفريقي عضو في FIFA يطلق مشروع FIFA Arena بافتتاح ملعبين صغيرين جديدين في الجزائر العاصمة.

وسيكون تلاميذ مدرستي مالك حداد وابن جبير، الواقعتين شرق وغرب العاصمة الجزائرية، من بين المستفيدين بشكل فوري من الأرضيات الاصطناعية التي تم وضعها مؤخرًا.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) هو أحد الاتحادات الـ 11 من الاتحادات 211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التي أطلقت مشروع FIFA Arena، والذي يهدف إلى إنشاء ما لا يقل عن 1000 ملعب صغير جديد على مستوى العالم.

ندوة تكوينية FIFA MA للمكوّنين التقنيين والبدنيين في الجزائر

اختُتمت الخميس 22 ماي 2025، فعاليات الندوة التكوينية FIFA MA المخصصة للمكوّنين التقنيين والبدنيين في مجال التحكيم، والتي نظمها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتعاون مع FIFA، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، ولاية تيبازة.

شهدت هذه الندوة، التي امتدت على مدى خمسة أيام، مشاركة 34 مكوّنا تقنيا وبدنيا، حيث تضمنت حصصا نظرية بمركز فوكة، وأخرى تطبيقية على أرضية ملعب القليعة، تحت إشراف مكوّنين تقنيين من FIFA، السيدين سيليستين نتاغينغيرا (رواندا) ونصر الدين شريفي (الجزائر) إلى جانب السيد مهدي عبيد شارف، المدير الوطني للتحكيم.

تندرج هذه الندوة في إطار سياسة التكوين المتواصل التي يعتمدها الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمديرية الوطنية للتحكيم، بهدف الرفع من كفاءة المكوّنين والمساهمة في تطوير التحكيم في الجزائر.

ورشة عمل "برنامج FIFA لتطوير إدارة الأندية" في مصر