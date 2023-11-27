رؤساء اتحادات وطنية أفريقية يشيدون بملعب أتلانتا و"أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم"

رؤساء عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA يزورون ملعب أتلانتا ويلتقون العمدة أندريه ديكنز قبل مباراة نصف النهائي الثانية بين إنجلترا والأرجنتين

أشاد الضيوف بالسقف المتحرك للملعب، وتحويل أرضيته إلى عشب طبيعي، معربين عن إعجابهم بمساحاته التشغيلية المرنة

قادة الاتحادات الوطنية المعنية يؤكدون أن الزيارة ستفيد في التحضير لبطولات مقبلة، من بينها كأس الأمم الأفريقية والنسخة المقبلة من كأس العالم FIFA™

زار رؤساء عدد من الاتحادات الوطنية الأفريقية الأعضاء في FIFA ملعب أتلانتا، حيث قاموا بجولة في أرجاء المنشأة والتقوا عمدة المدينة أندريه ديكنز، وذلك قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026™ بين إنجلترا والأرجنتين يوم الأربعاء.

وفي معرض ترحيبه بالوفد، تحدث العمدة ديكنز عن عمق الروابط التي تجمع المدينة بكرة القدم الأفريقية، قائلاً: "في أتلانتا مواطنون يعيشون هنا أو يزورون المدينة، وهم يحبون كثيراً تشجيع منتخبات كرة القدم الأفريقية، حيث تجمعنا علاقة رائعة، بين مدينة أتلانتا وجزء كبير من القارة الأفريقية".

وأضاف: "لدينا علاقة ثقافية وإنسانية مميزة. نحن نحب استضافتكم، ونأمل أن تعودوا من أجل كرة القدم أو الأعمال أو السياحة أو لأي غرض ترغبون في العودة من أجله".

أما جيلسون فرنانديز، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الاتحادات الوطنية ومدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء، فقد سلّط الضوء على أهمية هذه الزيارة، مشدداً على قيمة التجربة التي تعيشها هذه الاتحادات الوطنية الأعضاء عن قرب خلال البطولة وفي المدن المضيفة.

وقال في هذا الصدد: "إنها مهمة للغاية. فهم يكتشفون مدينتنا، ويكتشفون ثقافتنا والبنية التحتية لملاعبنا، وكل العمل الذي تضطلع به السلطات وFIFA خلف الكواليس لتنظيم نسخة رائعة من كأس العالم FIFA. ونعتقد أنه من المهم أن يطّلعوا على هذه الخلفية إذا أتيحت لهم الفرصة".

كما ذكَّر فرنانديز بأن عدداً من الاتحادات الوطنية الزائرة تنتظرها بطولات كبرى خلال الفترة المقبلة، موضحاً في هذا السياق: "بعضها سيستضيف بطولة في المستقبل القريب، وهي كأس الأمم الأفريقية، بينما ستعمل اتحادات أخرى على بناء ملاعب، ولذلك من الجيد أن تكون هنا للاطلاع على هذه التجربة".

وقال والاس كاريا، رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الزيارة أتاحت دروساً مهمة قبل كأس الأمم الأفريقية، التي ستستضيفها تنزانيا العام المقبل إلى جانب كينيا وأوغندا تحت شعار "Pamoja"، أي "معاً".

“وتابع: "إنها تجربة رائعة. أولاً، هناك كأس العالم FIFA التي تُقام في أكثر من بلد، في ثلاثة بلدان. كما أن عدد المنتخبات، 48 منتخباً لأول مرة، يمنحنا تجربة تؤكد أن كل شيء ممكن".

وأضاف كاريا، مشيداً بالبلدان المضيفة الثلاثة لهذه النسخة: "بفضل وجودي هنا، تعلّمت أشياء كثيرة ستساعدنا على تحسين بطولتنا وجعلها واحدة من الأفضل على الإطلاق. أهنئ كندا والمكسيك والولايات المتحدة، فقد شهدنا أشياء جيدة، وهذا رائع". وأشار إلى أن هذه التجربة ستنعكس أيضاً على التحضيرات لنسخة 2030 من كأس العالم FIFA، التي ستُقام في كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا.

أما سيليستين يانيندجي، رئيس اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم، فيرى أن البطولة تجاوزت كل توقعاته، مضيفاً في هذا الصدد: "يمكنني القول بكل صدق إن هذه النسخة من كأس العالم FIFA هي الأفضل على الإطلاق. إنها الأفضل في تاريخ FIFA، بملاعب رائعة، وتنظيم محكم، وجماهير حماسية".

وتابع: "نشكر الشعب الأمريكي على العمل الذي أُنجز، إذ إننا نعلم اليوم أن شعار ’كرة القدم توحد العالم‘ أصبح حقيقة على أرض الواقع".

من جانبه، قال علي عبدي محمد، رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم، إن وجوده في أتلانتا قبل هذه المواجهة الكبيرة كان تجربة خاصة بالنسبة إليه.

“وأوضح في هذا الإطار: "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا. مشاهدة مباراة إنجلترا والأرجنتين في ملعب أتلانتا تجربة خاصة جداً بالنسبة لي. وأنا ممتن للغاية لعمدة المدينة ولشعب الولايات المتحدة".

كما أشاد بالتصميم القابل للتحويل في ملعب أتلانتا، رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم إسحاق آدمو الذي لديه أيضاً خلفية في الهندسة المعمارية وتفتيش الملاعب، قائلاً في هذا الصدد: "شعرتُ بحماس كبير بمجرد أن لمستُ كل الجوانب المعمارية، والسقف المتحرك"، مشيراً إلى أن العشب الاصطناعي للملعب استُبدل بعشب طبيعي من أجل البطولة، على أن يُعاد تركيبه لاحقاً.