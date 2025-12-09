الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (نوفمبر/تشرين الثاني 2025)

مذكرة تفاهم بين FIFA والصندوق السعودي للتنمية، وشراكة استراتيجية الجديدة بين الاتحاد القطري وشركة ميديا باور لتطوير نظام حكم الفيديو المساعد (VAR)

ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة في الإمارات بالتعاون مع FIFA

مخطط تطوير المواهب (TDS) متواصل في مصر

تتلقى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

الصندوق السعودي للتنمية وFIFA يوقّعان مذكرة تفاهم تنموية

في خطوة تهدف إلى تسخير إمكانات الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو؛ مذكرة تفاهم لتخصيص مليار دولار عبر القروض التنموية الميسّرة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية؛ للإسهام في تمويل البنية التحتية الأساسية للقطاع الرياضي في مختلف الدول النامية والأقل نموًا حول العالم.

وتهدف المذكرة إلى دعم الدول النامية والأقل نموًا لتعزيز القطاع الرياضي ونمو المسيرة التنموية، وفتح آفاق النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن تمكين المجتمعات ورفع كفاءة البنية التحتية نحو النمو والازدهار المستدام، وتحفيز الفرص الحيوية والتنموية للشباب، لترسيخ الترابط المجتمعي والثقافي والتنموي، وتأتي هذه المذكرة بالتعاون بين الصندوق وFIFA بشكل وثيق، لتنفيذ مشروعات تنموية في إطار الشراكة الدولية الفاعلة.

استضاف اتحاد الإمارات لكرة القدم يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني فعاليات ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة بالتعاون مع FIFA في خطوة تُجسّد التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي وFIFA بهدف تطوير لعبة كرة القدم في المنطقة. وشارك في الورشة خبراء من FIFA, منهم ماكس دي فيلدر مدير قسم عمليات تطوير كرة القدم، والدكتور بلحسن مالوش المستشار الفني الإقليمي لـ FIFA، وعمرو محب مسؤول تحليل واقع كرة القدم للهواة. وتضمن برنامج اليوم الأول عرض التقرير العالمي والتقرير الخاص باتحاد الإمارات بحضور الإدارة التنفيذية والإدارات المعنية وممثلي اللجان, في فندق ماريوت الجداف، وفي اليوم الثاني تم عرض التقرير النهائي لمنتسبي الاتحاد وأصحاب العلاقة الخارجيين إلى جانب مناقشة الخطوات المقبلة.

كشف النقاب عن جحا، التميمة الرسمية لكأس العرب قطر 2025 FIFA™

تكريماً للشخصية الخيالية التي تُعد رمزاً من رموز التراث الشعبي العربي الأصيل، تم كشف النقاب عن جحا، التميمة الرسمية لكأس العرب قطر 2025 FIFA™، والتي ستُقام مرحلتها النهائية من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

فبينما غالباً ما يصوَّر على أنه رجل أخرق وبطيء الذكاء، حيث يجد نفسه في مواقف مضحكة بسبب تصرفاته الغريبة، فإن جحا يُعد رمزاً من رموز التراث الشعبي العربي الأصيل، إذ يُجسِّد التقاليد الفولكلورية العريقة التي تزخر بها المنطقة، علماً أن حكاياته تنتهي دوماً بحكمة عميقة، وهي التي تحظى بشعبية كبيرة عبر الأجيال في العالم العربي.

طاقم تحكيم نيوزيلندي يدعم حكام كأس العرب FIFA

مع انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم في بداية ديسمبر/كانون الأول ، بمشاركة ثلاثة حكام من نيوزيلندا، اضم الطاقم الثلاثي المشارك في البطولة الحكم سي كيه كاوانا-ووه، والحكمين المساعدين إسحاق تريفيس وإد كوك. يتمتع هؤلاء الحكام مجتمعين بخبرة تقارب 50 عامًا في الدوري الوطني، حيث شاركوا لأول مرة مع كاوانا-ووه عام 2009، وتريفيس عام 2006، وكوك عام 2010. وتعتبر هذه هي المشاركة الخامسة لكوانا-ووه في بطولة FIFA، والثالثة لتريفيس، والأولى لكوك. وفي هذا الصدد يقول كاوانا-ووه: "ينصب تركيزنا على بناء أداء ثابت، والاستفادة من التطور والدروس المستفادة من البطولات والندوات السابقة".

شراكة استراتيجية الجديدة بين الاتحاد القطري وشركة ميديا باور لتطوير نظام حكم الفيديو المساعد (VAR)

وقع الاتحاد القطري لكرة القدم عقد شراكة استراتيجية مع شركة ميديا ​​باور لتطوير نظام حكم الفيديو المساعد الـ (VAR)، ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية، والذي يُعد ثمرة عملية فنية وتشغيلية بدأت قبل أكثر من عام ونتاج خطة مدروسة بين الجانبين تهدف إلى آفاق أرحب من التكنولوجيا المتطورة التي ترتقي بمنظومة التحكيم . وقع العقد عن الاتحاد القطري لكرة القدم السيد / منصور محمد الأنصاري الأمين العام ، وعن شركة ميديا باور السيد / جاسم العلي المدير العام للشركة، كما حظي حفل التوقيع بحضور رفيع المستوى بتواجد السيد / بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بـ FIFA، والسيد / مارسيلو دلابين المدير التنفيذي لشركة ميديا باور ، والسيد / هاني طالب بلان الرئيسي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم، وبحضور السادة مدراء إدارات الاتحاد ورؤساء الأقسام، ولفيف من ممثلي الجانبين ووسائل الإعلام المختلفة.

