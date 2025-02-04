جمع مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة بين فرق الفتيات والفتيان من جزر القمر ومدغشقر وسيشيل
ساهم برنامج FIFA Forward بحوالي 600,000 دولار أمريكي في تنظيم البطولة
شارك اللاعبون الشباب أيضاً في ورش عمل لتعليم المهارات الحياتية والقيم الاجتماعية
أتيحت الفرصة للاعبي كرة القدم الشباب الطموحين في منطقة المحيط الهندي لإظهار مواهبهم وتعلم مهارات حياتية لا تقدر بثمن في مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة، والذي تم تمويله جزئياً من قبل برنامج FIFA Forward.
كانت هذه البطولة ثمرة اجتماع في مكتب قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA في باريس، فرنسا، حيث عرض مسؤولو كرة القدم في المحيط الهندي الصعوبات اللوجستية والتنظيمية لتنظيم بطولة إقليمية تحت 15 سنة.
ونتيجة لذلك، قدم برنامج FIFA Forward مبلغ 597,365.58 دولاراً أمريكياً للمساعدة في جمع فرق الشباب من ثلاث دول في المنطقة، وهي جزر القمر ومدغشقر وسيشيل، خلال عطلاتهم المدرسية في أواخر العام الماضي. اجتمعت فرق البنات والأولاد في العاصمة المدغشقريّة أنتاناناريفو لمدة ستة أيام من المنافسة بين 16 و22 ديسمبر 2024.
وبالإضافة إلى لعب المباريات، كان لدى الفرق ورش عمل مستوحاة من ممارسات مخطط FIFA لتطوير المواهب، والذي يهدف إلى منح كل لاعب موهوب طريقاً إلى اللعبة الاحترافية أينما كان في العالم.
وقد مكّن ذلك الشباب من العمل على مهاراتهم الفنية والتكتيكية، في حين كان هناك أيضاً تركيز كبير على غرس قيم مثل المساواة بين الجنسين والتوعية بمكافحة العنصرية والعمل الجماعي والانضباط الذاتي والاحترام.
مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة يعزز قدرات الفتيات والفتيان داخل وخارج الملعب
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Participants of the Indian Ocean U15 Festival cheer
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Dancers perform during the opening ceremony of the Indian Ocean U15 Festival
“وقال جيلسون فرنانديز، المدير الإقليمي لأفريقيا لدى FIFA ونائب رئيس اتحادات الأعضاء "بصفتي لاعب كرة قدم سابق، أعرف كيف يمكن لكرة القدم أن تغير حياة الناس. إن مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة هو أكثر بكثير من مجرد بطولة بسيطة، إنه منصة لا تكتشف فيها المواهب الشابة المنافسة فحسب، بل أيضاً القيم الأساسية مثل الاحترام والتضامن والاندماج. إن رؤية هؤلاء الفتيان والفتيات من مدغشقر وجزر القمر وسيشيل يلعبون بشغف، بينما يتعرفون أيضاً على ثقافات وتقاليد وموسيقى جيرانهم، هو أمر ملهم للغاية. "
وأضاف ”من خلال مبادرات FIFA مثل ”لا للعنصرية“ وحماية الأطفال، نظهر أن كرة القدم قادرة على إحداث تغيير إيجابي. هذا المهرجان هو دليل على أن كرة القدم لا تعرف الحدود: فهي توحد وتثقف وتلهم الجيل القادم من القادة، داخل الملعب وخارجه“.
لعبت الفرق الإحدى عشر مباريات من شوطين من 35 دقيقة في ملعب إلجيكو بلس باي باس في أنتاناناريفو حيث فاز فريق الفتيات والفتيان المضيفين في مسابقاتهم.
خارج الملعب، تم تنظيم يوم تثقيفي بالشراكة مع اليونيسف لتوعية الشباب بحقوق الطفل والمساواة بين الجنسين والأمراض المنقولة جنسياً والنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية. أما اليوم الثاني فقد خُصص للإدماج، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
"كانت المشاركة في مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة تجربة لا تُنسى. لم تسمح لي هذه البطولة بلعب كرة القدم فحسب، بل أتاحت لي أيضاً اكتشاف ثقافات مختلفة والتحدث مع لاعبات من جزر أخرى وتكوين صداقات ستدوم مدى الحياة"، قالت أنجاراسوا أونيرافاكا فيزورو من مدغشقر، التي توجت هدافة بطولة الفتيات. وأضافت: ”أنا فخورة بتمثيل مدغشقر وإظهار مكانتنا نحن الفتيات في كرة القدم“.
وقالت راكوتومامونجي فانوميزانتسوا توكينايناينا، عضو فريق مدغشقر للفتيان: ”بفضل برامج FIFA، أدركت أن كرة القدم يمكن أن تكون قوة لمحاربة العنصرية وحماية اللاعبين الشباب. لقد حفزتني هذه البطولة على العمل بجدية أكبر لتحقيق حلمي في أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، ولكن أيضًا اللعب دائمًا باحترام ولعب عادل. الفوز بهذه الكأس كان شرفًا كبيرًا، لكن أفضل ما تعلمته هنا هو كل ما تعلمته هنا“.