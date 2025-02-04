جمع مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة بين فرق الفتيات والفتيان من جزر القمر ومدغشقر وسيشيل

ساهم برنامج FIFA Forward بحوالي 600,000 دولار أمريكي في تنظيم البطولة

شارك اللاعبون الشباب أيضاً في ورش عمل لتعليم المهارات الحياتية والقيم الاجتماعية

أتيحت الفرصة للاعبي كرة القدم الشباب الطموحين في منطقة المحيط الهندي لإظهار مواهبهم وتعلم مهارات حياتية لا تقدر بثمن في مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة، والذي تم تمويله جزئياً من قبل برنامج FIFA Forward.

كانت هذه البطولة ثمرة اجتماع في مكتب قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA في باريس، فرنسا، حيث عرض مسؤولو كرة القدم في المحيط الهندي الصعوبات اللوجستية والتنظيمية لتنظيم بطولة إقليمية تحت 15 سنة.

ونتيجة لذلك، قدم برنامج FIFA Forward مبلغ 597,365.58 دولاراً أمريكياً للمساعدة في جمع فرق الشباب من ثلاث دول في المنطقة، وهي جزر القمر ومدغشقر وسيشيل، خلال عطلاتهم المدرسية في أواخر العام الماضي. اجتمعت فرق البنات والأولاد في العاصمة المدغشقريّة أنتاناناريفو لمدة ستة أيام من المنافسة بين 16 و22 ديسمبر 2024.

وبالإضافة إلى لعب المباريات، كان لدى الفرق ورش عمل مستوحاة من ممارسات مخطط FIFA لتطوير المواهب، والذي يهدف إلى منح كل لاعب موهوب طريقاً إلى اللعبة الاحترافية أينما كان في العالم.

وقد مكّن ذلك الشباب من العمل على مهاراتهم الفنية والتكتيكية، في حين كان هناك أيضاً تركيز كبير على غرس قيم مثل المساواة بين الجنسين والتوعية بمكافحة العنصرية والعمل الجماعي والانضباط الذاتي والاحترام.

مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة يعزز قدرات الفتيات والفتيان داخل وخارج الملعب Previous 01 / 14 Participants of the Indian Ocean U15 Festival cheer 02 / 14 Dancers perform during the opening ceremony of the Indian Ocean U15 Festival 03 / 14 General view of the match between Madagascar and Seychelles at the Indian Ocean U15 Festival 04 / 14 Players of Madagascar celebrate after scoring at the Indian Ocean U15 Festival 05 / 14 Seychelles players pose for a team photo at the Indian Ocean U15 Festival 06 / 14 Awards ceremony at the Indian Ocean U15 Festival 07 / 14 Players and match officials pose for a group photo at the Indian Ocean U15 Festival 08 / 14 Action shot from the match between Madagascar and Seychelles at the Indian Ocean U15 Festival 09 / 14 Participants of the Indian Ocean U15 Festival pose for a group photo 10 / 14 Action shot from the match between Madagascar and Seychelles at the Indian Ocean U15 Festival 11 / 14 Participants of the Indian Ocean U15 Festival cheer 12 / 14 Participants of the Indian Ocean U15 Festival show the No Racism Gesture 13 / 14 FIFA Safeguarding Seminar during the Indian Ocean U15 Festival 14 / 14 FIFA Safeguarding Seminar during the Indian Ocean U15 Festival Next

“وقال جيلسون فرنانديز، المدير الإقليمي لأفريقيا لدى FIFA ونائب رئيس اتحادات الأعضاء "بصفتي لاعب كرة قدم سابق، أعرف كيف يمكن لكرة القدم أن تغير حياة الناس. إن مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة هو أكثر بكثير من مجرد بطولة بسيطة، إنه منصة لا تكتشف فيها المواهب الشابة المنافسة فحسب، بل أيضاً القيم الأساسية مثل الاحترام والتضامن والاندماج. إن رؤية هؤلاء الفتيان والفتيات من مدغشقر وجزر القمر وسيشيل يلعبون بشغف، بينما يتعرفون أيضاً على ثقافات وتقاليد وموسيقى جيرانهم، هو أمر ملهم للغاية. "

وأضاف ”من خلال مبادرات FIFA مثل ”لا للعنصرية“ وحماية الأطفال، نظهر أن كرة القدم قادرة على إحداث تغيير إيجابي. هذا المهرجان هو دليل على أن كرة القدم لا تعرف الحدود: فهي توحد وتثقف وتلهم الجيل القادم من القادة، داخل الملعب وخارجه“.

لعبت الفرق الإحدى عشر مباريات من شوطين من 35 دقيقة في ملعب إلجيكو بلس باي باس في أنتاناناريفو حيث فاز فريق الفتيات والفتيان المضيفين في مسابقاتهم.

خارج الملعب، تم تنظيم يوم تثقيفي بالشراكة مع اليونيسف لتوعية الشباب بحقوق الطفل والمساواة بين الجنسين والأمراض المنقولة جنسياً والنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية. أما اليوم الثاني فقد خُصص للإدماج، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

"كانت المشاركة في مهرجان المحيط الهندي تحت 15 سنة تجربة لا تُنسى. لم تسمح لي هذه البطولة بلعب كرة القدم فحسب، بل أتاحت لي أيضاً اكتشاف ثقافات مختلفة والتحدث مع لاعبات من جزر أخرى وتكوين صداقات ستدوم مدى الحياة"، قالت أنجاراسوا أونيرافاكا فيزورو من مدغشقر، التي توجت هدافة بطولة الفتيات. وأضافت: ”أنا فخورة بتمثيل مدغشقر وإظهار مكانتنا نحن الفتيات في كرة القدم“.