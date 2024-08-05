تأثير برنامج FIFA Forward يتجلى بوضوح خلال لقاء جياني إنفانتينو مع اتحادات الأعضاء في مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب أفريقيا (COSAFA)

رئيس FIFA التقى نظرائه من سيشيل وموريشيوس وجزر القمر ومدغشقر

سيشيل تستضيف كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA 2025™

كرة القدم تشهد تطوراً ملحوظاً في بلدان COSAFA بفضل تمويل برنامج FIFA Forward

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو رؤساء الاتحادات الأعضاء من سيشيل وموريشيوس وجزر القمر ومدغشقر في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين، حيث دار النقاش بينهم فيما يخص التقدم المُحرز في كرة القدم بفضل برنامج FIFA Forward.

وقد صرّحَ السيد إنفانتينو "لقد كان من دواعي سروري مقابلة رؤساء اتحادات كرة القدم من سيشيل وموريشيوس وجزر القمر ومدغشقر، وتحدثنا عن تطوير كرة القدم في مكتب FIFA في باريس".

وأضاف: "لقد أجريت أنا وإيلفيس تشيتي وسمير صبحه وسعيد عثمان وألفرد رندريامانامبيسوا محادثات منفتحة وبناءة للغاية حول الطريقة التي يمكن أن تساعد بها FIFA في تطوير كرة القدم في الدول الجزرية في أفريقيا، وبالأخص من خلال برنامج FIFA Forward."

تأثير برنامج FIFA Forward واضح خلال لقاء جياني إنفانتينو مع اتحادات أعضاء COSAFA 02:37

فازت سيشل بحق استضافة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA 2025™ في عام 2022، حيث بدأت قبل ذلك في تجديد مرافق كرة القدم الشاطئية الحيوية في البلاد، وكانت موريشيوس قد استضافت النسخة الافتتاحية لبطولة COSAFA للسيدات تحت 17 عاماً في وقت سابق من عام 2019.

ساعد برنامج FIFA Forward على تطوير البنية التحتية لكلا البلدين، وتلقت سيشيل وموريشيوس وجزر القمر ومدغشقر في المجمل 35.6 مليون دولاراً أمريكياً فيما بينهم من تمويل برنامج FIFA Forward.

"وقال السيد إنفانتينو "أتمنى للجميع في اتحاد سيشيل لكرة القدم التوفيق في استضافة أول بطولة من FIFA، والتي ستعد كذلك أول كأس عالم للكرة الشاطئية FIFA في أفريقيا".

وأضاف: "كما توجهت بالشكر للجميع على التزامهم نحو تطوير لعبتنا الرائعة وأكدت لهم دعم FIFA لجهودهم المبذولة باستمرار لجعل كرة القدم متاحة لمزيد من الأشخاص."

حققت بطولة COSAFA للسيدات تحت 17 عاماً في موريشيوس نجاحاً باهراً، بينما وجهت جزر القمر ومدغشقر تركيزهما نحو تطوير الشباب عبر جميع الأصعدة في السنوات السابقة، لكن ستوجه جميع الأنظار في المنطقة نحو سيشيل في 2025.

"أعرب السيد تشيتي قائلاً: "نتطلع إلى منافسة كبيرة وستكون حقاً عبارة عن 'مهرجان لكرة القدم' مع الكثير من الموسيقى والاحتفال وسنرحب بالعالم بحفاوة شديدة".

"والآن سيفتح كأس العالم [للكرة الشاطئية FIFA] بالتأكيد أبواباً عديدةً أمامنا فيما يخص الرعاية على المستوى المحلي لكلٍ من الكرة الشاطئية وكرة القدم العادية المكونة من 11 لاعباً.