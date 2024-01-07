دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم

دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fmf.mg

العنوان

29,

rue de Russie,

Isoraka,

P.O. Box 4409,

101 ANTANANARIVO

Madagascar

طرق التواصل

الهاتف: +261-20/226 8374

البريد الإلكتروني:fmf@fmf.mg

فاكس: +261-20/226 8373

التنظيم

President

Alfred RANDRIAMANAMPISOA

Vice President

Andrianony VICTORIEN

JONARISOA

Razafiarison RATSIMANOTRY

General Secretary

Solondranja MAHATOVO

Treasurer

Blanche RASAHONDRATIANA

Media And Communication Manager

Vololona RAJERIARISON

Technical Director

Rado RASOANAIVO

National Coach Men

Roro RAKOTONDRAIBE

National Coach Women

Beatrice THEODORE

Chairperson of the Referees Committee

Rene ANDRIATIANARIVELO

Head/Director of the Referees Department

Pascal ANDRIANANTENAINA

Referee Coordinator

Pascal ANDRIANANTENAINA

تصنيف مدغشقر

تصنيف منتخب مدغشقر للرجال
تصنيف منتخب مدغشقر للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
107
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
110
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
111
كينيا
كينيا
كينيا
1181.92

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
187
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
717.41
188
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
691.37
189
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم

أحدث المواضيع من دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
FRANCE, PARIS - OCTOBER 25: FIFA President Gianni Infantino and Malagasy Football Association President Alfred Randriamanampisoa pose for a portrait during a meeting at FIFA Paris Offices on October 25, 2023 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جاني إنفانتينو يعقد اجتماعاً مع رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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