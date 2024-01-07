دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.fmf.mg
العنوان
29,
rue de Russie,
Isoraka,
P.O. Box 4409,
101 ANTANANARIVO
Madagascar
طرق التواصل
الهاتف: +261-20/226 8374
البريد الإلكتروني:fmf@fmf.mg
فاكس: +261-20/226 8373
President
Alfred RANDRIAMANAMPISOA
Vice President
Andrianony VICTORIEN
JONARISOA
Razafiarison RATSIMANOTRY
General Secretary
Solondranja MAHATOVO
Treasurer
Blanche RASAHONDRATIANA
Media And Communication Manager
Vololona RAJERIARISON
Technical Director
Rado RASOANAIVO
National Coach Men
Roro RAKOTONDRAIBE
National Coach Women
Beatrice THEODORE
Chairperson of the Referees Committee
Rene ANDRIATIANARIVELO
Head/Director of the Referees Department
Pascal ANDRIANANTENAINA
Referee Coordinator
Pascal ANDRIANANTENAINA
تصنيف مدغشقر
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
107
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
110
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
111
كينيا
كينيا
1181.92
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
187
جزر القمر
جزر القمر
717.41
188
أنعويلا
أنعويلا
691.37
189
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
١٥ مارس ٢٠٢٤
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