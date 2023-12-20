اتحاد موريشيوس لكرة القدم

اتحاد موريشيوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.mauritiusfa.mu

العنوان

Sepp Blatter House,

Quatre Bornes,

TRIANON

Mauritius

طرق التواصل

الهاتف: +230/465 2200

البريد الإلكتروني:info.mfa@intnet.mu

فاكس: +230/454 7911

التنظيم

President

Samir SOBHA

Vice President

Bhai Mustapha CHITBAHAL

Ludovic DORLIN

Michel BARBIER

Premlall JODHA

Rex Mario THOMAS

Sheeralah ARMOOGUM

General Secretary

Nazeer BOWUD

Treasurer

Laval NG PING MAN

Media And Communication Manager

Jean BATTOUR

Sheik Mohammad JAUNOO

Technical Director

Zunaid MALL

National Coach Men

Fidy RASOANAIVO

National Coach Women

Kersley LEVRAI

Chairperson of the Referees Committee

Yemraj JAMANSING

Head/Director of the Referees Department

Farid BHEWA

Referee Coordinator

Parmendra NUNKOO

Futsal Coordinator

Gino LAFONTAINE

Rudolph LABOUDEUSE

تصنيف موريشيوس

تصنيف منتخب موريشيوس للرجال
تصنيف منتخب موريشيوس للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
175
نيبال
نيبال
نيبال
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
177
موريشيوس
موريشيوس
موريشيوس
944.95
178
باربادوس
باربادوس
باربادوس
943.80
179
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
931.47

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
189
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
192
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
628.42
193
موريشيوس
موريشيوس
موريشيوس
394.19

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد موريشيوس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد موريشيوس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
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FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
Pakistan players pose for taking a team photo
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البطولات
نتائج الجولة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم FIFA قطر 2022
٥ سبتمبر ٢٠١٩
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩