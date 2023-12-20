اتحاد موريشيوس لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.mauritiusfa.mu
العنوان
Sepp Blatter House,
Quatre Bornes,
TRIANON
Mauritius
طرق التواصل
الهاتف: +230/465 2200
البريد الإلكتروني:info.mfa@intnet.mu
فاكس: +230/454 7911
President
Samir SOBHA
Vice President
Bhai Mustapha CHITBAHAL
Ludovic DORLIN
Michel BARBIER
Premlall JODHA
Rex Mario THOMAS
Sheeralah ARMOOGUM
General Secretary
Nazeer BOWUD
Treasurer
Laval NG PING MAN
Media And Communication Manager
Jean BATTOUR
Sheik Mohammad JAUNOO
Technical Director
Zunaid MALL
National Coach Men
Fidy RASOANAIVO
National Coach Women
Kersley LEVRAI
Chairperson of the Referees Committee
Yemraj JAMANSING
Head/Director of the Referees Department
Farid BHEWA
Referee Coordinator
Parmendra NUNKOO
Futsal Coordinator
Gino LAFONTAINE
Rudolph LABOUDEUSE
تصنيف موريشيوس
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
175
نيبال
نيبال
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
177
موريشيوس
موريشيوس
944.95
178
باربادوس
باربادوس
943.80
179
كمبوديا
كمبوديا
931.47
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
189
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
192
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
628.42
193
موريشيوس
موريشيوس
394.19
١٥ مارس ٢٠٢٤
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