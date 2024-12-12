مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™

ستُحدِّد القرعة مسار التأهل للمونديال المقبل

سيُساعد في مراسم القرعة أريان هنجست وفردناندو يورينتي وجانلوكا زامبروتا وريتشل يانكي وروبرت بيريس

تُقام القرعة يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 وتُبث مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+

تم الكشف عن أسماء خمسة نجوم سابقين في عالم المستديرة الساحرة سيُساعدون في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™، وهم أريان هنجست وفردناندو يورينتي وجانلوكا زامبروتا وريتشل يانكي وروبرت بيريس.

هذا وستجري مراسم القرعة في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت وسط أوروبا، والذي ستكتشف خلاله الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسارات التأهل إلى نسخة تاريخية من البطولة ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد سبق لكل من هنجست ويورينتي وبيريس وزامبروتا أن تربّعوا على العرش الكروي في نسخ سابقة من بطولة كأس العالم FIFA™ سواء في فئة الرجال أو السيدات. وستنضم إلى هذا الرباعي الدولية الإنجليزية السابقة ريتشل يانكي، التي تُعتبر من اللاعبات الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة قدم السيدات، وفي رصيدها الرقم القياسي بعدد المباريات مع منتخب اللبؤات، والذي بلغ عند اعتزالها عام 2013 إجمالي 192 مباراة .

أما مراسم القرعة نفسها، فستُقدمها المعلّقة الرياضية سيمرا هنتر، وبإشراف مانولو زوبيريا، كبير مسؤولي بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

المساعِدون والمساعدات في سحب القرعة

أريان هنجست

في جعبة هنجست مسيرة دولية زاخرة في صفوف المنتخب الألماني، إذ اعتلت معه منصة التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ في نسختي 2003 و2007، وظهر اسمها ضِمن قائمة التشكيلة المثالية في النسختين، كما حصدت لقب كأس الأمم الأوروبية في أربع مناسبات. وكانت لاعبة خط الوسط السابقة قد اعتزلت كرة القدم الدولية عام 2011، لتحتل المركز الثالث على قائمة اللاعبات الأكثر تمثيلاً للماكينات الألمانية برصيد 173 مباراة.

فردناندو يورينتي

كان يورينتي أحد عناصر المنتخب الإسباني الذي فاز بلقب كأس العالم FIFA جنوب أفريقيا 2010™، وحصد الميدالية البرونزية في نسخة عام 2009 من كأس القارات FIFA، ونال جائزة الحذاء الفضي في بطولة العالم للشباب لكرة القدم FIFA هولندا 2005 بفضل اقتناصه لخمسة أهداف. ويُعتبر يورينتي فناناً في هزّ الشباك، وتمكّن على مستوى الأندية من حصد ألقاب محلية في كل من إسبانيا وإيطاليا، وساعد توتنهام على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.

جانلوكا زامبروتا

يشتهر زامبروتا بمَلكاته الهجومية والدفاعية على حد سواء، وخلال مسيرة كروية لامعة في كرة القدم الدولية، كانت له إسهامات متميزة في نجاحات متعددة للآزوري على الساحة العالمية. كما اضطلع بدور حاسم في حصد المنتخب الأزرق للقب كأس العالم FIFA 2006 وتَربُّع إيطاليا على العرش العالمي للمرة الرابعة بفضل التغلب على فرنسا في المباراة النهائية. وعلى امتداد مسيرته، شارك زامبروتا في 98 مباراة دولية سجّل فيها هدفين، وكرّس نفسه كأحد أبرز لاعبي قلب الدفاع في عصره.

ريتشل يانكي

تُعتبر يانكي من أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم الإنجليزية، ولطالما أبهرت عشاق المستديرة الساحرة بأدائها الممتع كلاعبة جناح، وأسلوبها المبدع على المستطيل الأخضر. وفي رصيدها مسيرة كروية حافلة امتدت لعقدين من الزمن وراكمت فيهما 129 ظهوراً مع المنتخب الأول مسجلة فيها 19 هدفاً، مقدمة أداءً تُرفع له القبعات. أما على مستوى الأندية، فقد فازت بلقب دوري الدرجة الأولى سبع مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات 11 مرة، بالإضافة للتربع على عرش دوري بطلات أوروبا في موسم واحد.

روبرت بيريس

رفع الفرنسي بيريس الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم FIFA في نسخة 1998 التي استضافتها بلاده، قبل أن يساهم في اقتناص الديوك للقب كأس الأمم الأوروبية عام 2000. حافظ بيريس على مسيرة الألقاب بحصد الذهب في نسختي كأس القارات FIFA عامي 2001 و2003، بالإضافة لفوزه بجائزة الكرة الذهبية والحذاء الذهبي في بطولة 2001. تخصص نجم أرسنال السابق بمركز لاعب الجناح الأيسر، وكان ضمن الكتيبة الذهبية تحت إمرة أرسين فينغر التي اكتسحت ميادين الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2003-2004 دون أن تتجرّع مرارة الهزيمة.

حفل القرعة

بإمكان المشجعين من جميع أنحاء العالم متابعة القرعة مباشرة على موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وشركاء البث. تُحدِّد إجراءات القرعة كيفية سحب المنتخبات وتوزيعها على المجموعات، وسيتم نشر هذه الإجراءات على موقع FIFA.com.

بعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض ابتداءً من نسخة 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعداً، علماً أن النسخة القادمة من البطولة ستكون الأكثر شمولاً على الإطلاق، إذ ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة.

يُذكر أن التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستقام بين شهري مارس/آذار 2025 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث ستُجرى بنظام المجموعات المعهود، إذ ستتوزع على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر إلى المسابقة العالمية من نصيب متصدر كل مجموعة.