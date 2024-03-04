آسيا وأوروبا تحتلان مركز الصدارة في سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

من المقرر أن تقام النسخة الأولى من كأس العالم الأندية FIFA™ في الولايات المتحدة عام 2025

حصل تسعة عشر ناديًا من أصل 32 على مكانهم في البطولة

يمكن أن تؤدي المباريات في دوري أبطال أوروبا UEFA ودوري أبطال آسيا AFC إلى تضييق المجال أكثر خلال الأيام السبعة المقبلة تجري التصفيات المؤهلة للنسخة الافتتاحية المكونة من 32 فريقًا من مسابقة FIFA الرئيسية الجديدة للأندية، Mundial de Clubes FIFA™ (كأس العالم للأندية FIFA)، على قدم وساق حيث ستقام العديد من المباريات الرئيسية خلال الأسابيع المقبلة. لقد تم بالفعل تأمين تسعة عشر ناديًا في أماكنهم. أوقيانوسيا (OFC) هو الاتحاد القاري الوحيد الذي لم يتبق لديه المزيد من المقاعد لشغلها، ولكن هناك أماكن في أوروبا (UEFA)، وآسيا (AFC)، وأمريكا الجنوبية (CONMEBOL)، وأمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (Concacaf)، وآسيا (AFC). )، وأفريقيا (CAF) لا تزال في متناول اليد. نلقي الضوء على المباريات الرئيسية التي ستلعب خلال الأسبوع المقبل.

4 مارس العين ضد النصر 5 مارس بايرن ميونخ ضد لاتسيو ريال سوسيداد × باريس سان جيرمان جيونبوك موتورز × أولسان إتش دي 6 مارس ريال مدريد × لايبزيج 11 مارس النصر × العين 12 مارس برشلونة × نابولي أولسان إتش دي × جيونبوك موتورز 13 مارس بوروسيا دورتموند × أيندهوفن أتلتيكو مدريد × إنترناسيونالي

إيطاليا

لا يزال نابولي (إيطاليا) ولاتسيو (إيطاليا) ضمن الأندية المتنافسة في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن لكل منهما حجز مكانه في البطولة العالمية من خلال الفوز بالمسابقة الأوروبية الأغلى، أو من خلال التأهل عبر مسار التصنيف. وبما أن إنترناسيونالي قد ضمن مقعده بالفعل من خلال مسار التصنيف، وأنه لا يمكن أن يتأهل عن كل بلد سوى ناديان كحد أقصى عبر هذا المسار، فإن المقعد الإيطالي المتبقي عن طريق التصنيف سيتنافس عليه كل من يوفنتوس ونابولي ولاتسيو. وجدير بالذكر أن هذا الأخير لا يمكنه حجز بطاقة التأهل إلا بوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصد 12 نقطة إضافية في جدول التصنيف خلال مشواره إلى مباراة حسم اللقب القاري، علماً أن لاتسيو فاز على بايرن ميونيخ بنتيجة 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال وسيحل ضيفاً على غريمه الألماني في مباراة الإياب بتاريخ 5 مارس/آذار. وإذا لم يتمكن لاتسيو من إضافة 12 نقطة إلى رصيده في جدول التصنيف الأوروبي، فستُصبح الفرصة متاحة أمام نابولي للتأهل إلى البطولة العالمية من خلال الفوز بمباراتين أخريين في دوري الأبطال، وهو الذي تعادل بهدف لمثله مع ضيفه برشلونة (إسبانيا) في ذهاب ثمن النهائي، علماً أنه سيخوض مباراة العودة في العاصمة الكتالونية يوم 12 مارس/آذار. أما يوفنتوس، فيتقدم حالياً على كل من لاتسيو ونابولي في التصنيف الأوروبي، لكنه لن يستطيع كسب مزيد من النقاط، مما يعني أن تأهله سيكون رهيناً بفوز برشلونة وبايرن على جاريه الإيطاليين في مارس/آذار.

إسبانيا

لا تزال أندية أتلتيكو مدريد (إسبانيا) وبرشلونة وريال سوسيداد (إسبانيا) ضمن السباق لتمثيل إسبانيا في بطولة ™Mundial de Clubes FIFA، والانضمام إلى ريال مدريد، المتأهل تلقائياً بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022.

هذا ولن يحجز ريال سوسيداد بطاقة المشاركة في المسابقة المونديالية إلا من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يستحيل عليه حسابياً التأهل عبر مسار التصنيف، علماً أن النادي الباسكي مطالَب بتعويض خسارته ذهاباً (2-0) أمام باريس سان جيرمان الذي يحل عليه ضيفاً بمدينة سان سباستيان في لقاء الإياب يوم 5 مارس/آذار.

وفي المقابل، لا يزال بإمكان كل من أتلتيكو وبرشلونة التأهل عبر كلا المسارين (أي الفوز بدوري الأبطال أو من خلال التصنيف الأوروبي).

ويوجد أتلتيكو في موقف أفضل حالياً، إذ سيتأهل رسمياً إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA في حال إقصاء برشلونة وريال سوسيداد من دور الـ 16، علماً أن أتلتيكو سيواجه إنترناسيونالي في 13 مارس/آذار بعد خسارته ذهاباً (1-0) في ميلانو يوم 20 فبراير/شباط.

أما برشلونة، الذي سيستضيف نابولي في 12 مارس/آذار بعد تعادله ذهاباً (1-1) في إيطاليا يوم 21 فبراير/شباط، فإن تأهله عبر مسار التصنيف سيكون مشروطاً بوصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال وخروج أتلتيكو وريال سوسيداد من المسابقة الأوروبية.

ألمانيا

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) ولايبزيغ (ألمانيا) هما الناديان الوحيدان اللذان يتنافسان من أجل الانضمام إلى بايرن ميونيخ (المتأهل سلفاً عبر مسار التصنيف) لتمثيل ألمانيا في بطولة ™Mundial de Clubes FIFA.

يُذكر أن لايبزيغ يسافر إلى العاصمة الإسبانية لخوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 6 مارس/آذار بعد خسارته على أرضه ذهاباً أمام ريال مدريد ( 1-0)، إذ يعرف النادي الألماني أنه مطالَب ببلوغ نصف النهائي على الأقل إن هو أراد نيل فرصة للتأهل إلى المسابقة العالمية على حساب دورتموند، الذي يستضيف أيندهوفن يوم 13 مارس/آذار بعد تعادلهما 1-1 في مباراة ذهاب دور الـ 16، علماً أن أي نتيجة أخرى ستمنح بطاقة العبور لفريق بوروسيا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

خُصِّص ما مجموعه أربعة مقاعد للأندية الآسيوية في بطولة ™Mundial de Clubes FIFA، التي تأهل إليها بالفعل كل من الهلال (المملكة العربية السعودية) وأوراوا ريدز (اليابان)، بعد فوزهما بدوري أبطال آسيا في موسمي 2021-2022 و2022-2023 على التوالي، مما يترك مقعدين شاغرين، أحدهما سيكون من نصيب الفائز بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، والآخر سيُحسم من خلال مسار التصنيف، الذي يمكن أن يتأهل عبره كل من جيونبوك موتورز (كوريا الجنوبية) وأولسان إتش دي (كوريا الجنوبية) والنصر (المملكة العربية السعودية)، علماً أن هذه الأندية الثلاثة لديها أيضاً فرصة حجز مقعد في المسابقة العالمية من خلال الفوز بالبطولة القارية، التي بلغت حالياً الدور ربع النهائي، حيث يتقابل جيونبوك مع أولسان في مواجهة كورية خالصة (الذهاب في 5 مارس/آذار والإياب في 12 من الشهر ذاته)، علماً أن الأول له أفضلية طفيفة على جاره في التصنيف الآسيوي.

وهذا يعني أن جيونبوك سيضمن التأهل إلى الحدث المونديالي في حال فوزه بإجمالي المواجهتين المرتقبتين مع أولسان، الذي سيكون تأهله مشروطاً بصعوده إلى نصف النهائي الآسيوي على حساب جيونبوك، وقد يحتاج على الأرجح إلى تسجيل نقاط في الدور التالي أيضاً. وفي المقابل، إذا فاز الهلال – الذي يواجه الاتحاد يومي 5 و12 مارس/آذار – بنسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا، فإن ذلك سيُتيح مقعداً إضافياً للاتحاد الآسيوي عبر مسار التصنيف، مما قد يمنح بطاقة التأهل لكل من جيونبوك وأولسان.

أما تأهُّل النصر عبر مسار التصنيف، فإنه يتوقف على فوز الهلال باللقب القاري (وما سيترتب عنه من إتاحة مقعد إضافي للاتحاد الآسيوي)، فضلاً عن سقوط أولسان أمام جونبوك من جهة، وحصد رونالدو ورفاقه لما يكفي من النقاط لتجاوز أولسان في جدول التصنيف من جهة ثانية. يُذكر أن النصر سيواجه العين الإماراتي في ربع نهائي المسابقة القارية يومي 4 و11 مارس/آذار، إذ يمكنه الانقضاض على المركز الثاني في التصنيف الآسيوي إذا تمكن أولسان من إقصاء جيونبوك محققاً الحد الأدنى من النقاط قبل أن يودِّع بدوره المسابقة من نصف النهائي، حيث سيتعين على النصر حينها كسب النقاط الكافية لتجاوز رصيد أولسان.

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