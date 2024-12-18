ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية FIFA™ على استاد لوسيل

تربَّع العملاق الإسباني على عرش مسابقة FIFA السنوية بعد تغلبه على باتشوكا في مباراة نهائية شهدت أداءً رائعاً من النادي المكسيكي

أضاف بطل أوروبا 15 مرة لقباً عالمياً جديداً إلى خزانته بعد الفوز على بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم

أقيمت المباراة النهائية على استاد لوسيل في قطر

تُوج ريال مدريد بطلاً لمسابقة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ المقدَّمة من أرامكو، عقب فوزه على باتشوكا 3-0 في مباراة نهائية مثيرة شهدت عودة كيليان مبابي إلى استاد لوسيل بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستضافته نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، الذي سجل فيه النجم الفرنسي ثلاثية تاريخية قبل سقوط منتخب بلاده بركلات الترجيح.

وتمكن صاحب القميص رقم 9 من افتتاح باب التسجيل في 37 دقيقة بعد تمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور، المتوج حديثاً بجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب في العالم.

وفي الشوط الثاني، عزز بطل أوروبا 15 مرة تقدمه بهدفين أخريين تناوب على تسجيلهما البرازيليان رودريغو وفينيسيوس (من ركلة جزاء).

ليؤكد بذلك العملاق الإسباني تفوقه الواضح على باتشوكا، الذي يعود إلى المكسيك مرفوع الرأس رغم هذه الهزيمة، بعد إضافة لقبين ثمينين إلى رصيده خلال أسبوع حافل في قطر، حيث استهل مشواره في المسابقة يوم 11 ديسمبر/كانون الأول بالفوز 3-0 على بوتافوغو البرازيلي المتربع حديثاً على عرش كوبا لبيرتادوريس، ليُحرز بذلك كأس النسخة الافتتاحية لديربي الأمريكتين FIFA، بينما تغلب بركلات الترجيح على بطل أفريقيا الأهلي المصري بعد ثلاثة أيام ليُتوَّج بكأس التحدي FIFA.

ريال مدريد - باتشوكا - نهائي كأس القارات للأندية FIFA Previous 01 / 20 Real Madrid players pose for a photo with the 2024 FIFA Intercontinental Cup trophy 02 / 20 Former footballer and politician Bebeto waves to fans ahead of the FIFA Intercontinental Cup final 03 / 20 Fans in the stands take photos ahead of the FIFA Intercontinental Cup final 04 / 20 A CF Pachuca fan shows their support ahead of the FIFA Intercontinental Cup final 05 / 20 Real Madrid players pose for a team photo on the pitch ahead of the FIFA Intercontinental Cup final 06 / 20 Carlo Ancelotti, Head Coach of Real Madrid, greets Guillermo Almada, Head Coach of CF Pachuca, ahead of the FIFA Intercontinental final 07 / 20 Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates with his teammate Lucas Vazquez after scoring 08 / 20 Eduardo Camavinga of Real Madrid battles for possession with Elias Montiel of CF Pachuca 09 / 20 Rodrygo of Real Madrid celebrates scoring his team's second goal 10 / 20 Carlo Ancelotti, Head Coach of Real Madrid, celebrates victory with his coaching staff 11 / 20 Vinicius Junior of Real Madrid poses for a photo after receiving the FIFA Intercontinental Cup Golden Ball trophy 12 / 20 CF Pachuca players pose for a photo with their runner up medals 13 / 20 Gianni Infantino, President of FIFA, congratulates Luka Modric of Real Madrid 14 / 20 Gianni Infantino, President of FIFA, congratulates Carlo Ancelotti, Head Coach of Real Madrid 15 / 20 Luka Modric of Real Madrid lifts the 2024 FIFA Intercontinental Cup trophy 16 / 20 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo with the match officials after the FIFA Intercontinental Cup 2024 final 17 / 20 FIFA President Gianni Infantino congratulates Vinicius Junior of Real Madrid after the FIFA Intercontinental Cup 2024 final 18 / 20 FIFA President Gianni Infantino with Kylian Mbappé of Real Madrid after the FIFA Intercontinental Cup 2024 final 19 / 20 FIFA President Gianni Infantino picks up the FIFA Intercontinental Cup trophy 20 / 20 Luis Rodriguez of CF Pachuca is presented with his runner up medal by FIFA President Gianni Infantino after the FIFA Intercontinental Cup 2024 final Next

وعلى غرار لاعبه فينيسيوس، غادر كارلو أنشيلوتي قطر مُحمَّلاً بميداليتين، حيث أضاف مدرب ريال مدريد إلى خزانته الشخصية كأس القارات للأندية FIFA™ بعد 24 ساعة فقط من تتويجه بجائزة FIFA لأفضل مدرب في فئة الرجال خلال حفل مذهل جرت مراسمه مساء الثلاثاء في أكاديمية أسباير بالدوحة.

يُذكر أن موقعة حسم لقب كأس القارات للأندية FIFA كانت أول مواجهة على الإطلاق بين ريال مدريد وباتشوكا، الذي خاض على الأراضي القطرية أول نهائي له في مسابقة من تنظيم FIFA، علماً أن الفريقين سيتقابلان من جديد في منتصف العام المقبل، بعدما وضعتهما القرعة معاً في المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التي ستقام بنظام موسَّع ابتداءً من النسخة القادمة، حيث سيلتقي العملاق الإسباني وبطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم في 22 يونيو/حزيران 2025 على ملعب بنك أمريكا في مدينة شارلوت.

يُذكر أن المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ ستنطلق يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت وسط أوروبا، وذلك عبر موقع FIFA.com/tickets، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.