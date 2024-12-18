ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية FIFA™ على استاد لوسيل

تربَّع العملاق الإسباني على عرش مسابقة FIFA السنوية بعد تغلبه على باتشوكا في مباراة نهائية شهدت أداءً رائعاً من النادي المكسيكي
أضاف بطل أوروبا 15 مرة لقباً عالمياً جديداً إلى خزانته بعد الفوز على بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم
أقيمت المباراة النهائية على استاد لوسيل في قطر
تُوج ريال مدريد بطلاً لمسابقة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ المقدَّمة من أرامكو، عقب فوزه على باتشوكا 3-0 في مباراة نهائية مثيرة شهدت عودة كيليان مبابي إلى استاد لوسيل بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستضافته نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، الذي سجل فيه النجم الفرنسي ثلاثية تاريخية قبل سقوط منتخب بلاده بركلات الترجيح.
وتمكن صاحب القميص رقم 9 من افتتاح باب التسجيل في 37 دقيقة بعد تمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور، المتوج حديثاً بجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب في العالم.
وفي الشوط الثاني، عزز بطل أوروبا 15 مرة تقدمه بهدفين أخريين تناوب على تسجيلهما البرازيليان رودريغو وفينيسيوس (من ركلة جزاء).
ليؤكد بذلك العملاق الإسباني تفوقه الواضح على باتشوكا، الذي يعود إلى المكسيك مرفوع الرأس رغم هذه الهزيمة، بعد إضافة لقبين ثمينين إلى رصيده خلال أسبوع حافل في قطر، حيث استهل مشواره في المسابقة يوم 11 ديسمبر/كانون الأول بالفوز 3-0 على بوتافوغو البرازيلي المتربع حديثاً على عرش كوبا لبيرتادوريس، ليُحرز بذلك كأس النسخة الافتتاحية لديربي الأمريكتين FIFA، بينما تغلب بركلات الترجيح على بطل أفريقيا الأهلي المصري بعد ثلاثة أيام ليُتوَّج بكأس التحدي FIFA.
ريال مدريد - باتشوكا - نهائي كأس القارات للأندية FIFA
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Real Madrid players pose for a photo with the 2024 FIFA Intercontinental Cup trophy
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Former footballer and politician Bebeto waves to fans ahead of the FIFA Intercontinental Cup final
وعلى غرار لاعبه فينيسيوس، غادر كارلو أنشيلوتي قطر مُحمَّلاً بميداليتين، حيث أضاف مدرب ريال مدريد إلى خزانته الشخصية كأس القارات للأندية FIFA™ بعد 24 ساعة فقط من تتويجه بجائزة FIFA لأفضل مدرب في فئة الرجال خلال حفل مذهل جرت مراسمه مساء الثلاثاء في أكاديمية أسباير بالدوحة.
يُذكر أن موقعة حسم لقب كأس القارات للأندية FIFA كانت أول مواجهة على الإطلاق بين ريال مدريد وباتشوكا، الذي خاض على الأراضي القطرية أول نهائي له في مسابقة من تنظيم FIFA، علماً أن الفريقين سيتقابلان من جديد في منتصف العام المقبل، بعدما وضعتهما القرعة معاً في المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التي ستقام بنظام موسَّع ابتداءً من النسخة القادمة، حيث سيلتقي العملاق الإسباني وبطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم في 22 يونيو/حزيران 2025 على ملعب بنك أمريكا في مدينة شارلوت.
يُذكر أن المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ ستنطلق يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت وسط أوروبا، وذلك عبر موقع FIFA.com/tickets، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.
وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول تذاكر المسابقة، ندعوكم لزيارة موقع FIFA.com/tickets.