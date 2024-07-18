اختيار شركة On Location لتكون المزوِّد الرسمي للضيافة في كأس العالم 26 FIFA™

ستُشرف شركة عالمية رائدة في خدمات الضيافة الراقية على أكبر برنامج ضيافة بتاريخ العرس الكروي العالميوقع الاختيار على الشركة بعد دراسة مستفيضة وطلب تقديم عروض شهد تنافساً شديداً من قبل الجهات المختصة في تجارب الضيافة

ستكون باقات الضيافة التي تشمل تذاكر مباريات متاحة من خلال موقع FIFA.com وعبر وكلاء البيع الرسميين بدءاً من أواخر عام 2024 اختار FIFA شركة On Location العالمية الرائدة في مجال خدمات السفر والضيافة لتكون المزوِّد الرسمي للضيافة في كأس العالم 26 FIFA™ التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026. وقد وقع الاختيار على هذه الشركة بعد دراسة مستفيضة وقناعة بقدرة On Location على مساعدة FIFA في تنظيم برنامج الضيافة الأكبر والأكثر حيوية خلال النسخة المقبلة من العرس الكروي العالمي، بحيث يوفّر باقات لجماهير كرة القدم تشمل تذاكر المباريات للحدث الرياضي الأكبر في العالم. فمن أولئك الشغوفين بكل جوانب المستديرة الساحرة، وصولاً إلى الشركات التي تنظّم فعاليات لضيوفها أو موظفيها، سيقدّم FIFA وOn Location خيارات تناسب الجماهير على اختلاف أهوائهم ومشارِبهم. يُذكر أن الملاعب المستضيفة للبطولة تتمتع بمجموعة من أفضل مَرافق الضيافة في العالم، وتتراوح المنتجات المتوافرة بين أجنحة حصرية في الملاعب وقُرى مميزة للضيافة، وتجارب إضافية فريدة للزوار أكثر تنوعاً من أي وقت مضى. ومن المتوقع أن يبدأ طرح باقات الضيافة في السوق في فترة لاحقة من هذا العام عبر منصة FIFA.com/hospitality بالإضافة إلى وكلاء البيع الرسميين، وستكون هذه بمثابة الفرصة الأولى للجماهير لكي تشتري التذاكر الرسمية لمباريات البطولة.

وبهذه المناسبة، قال ماتياس غرافستروم الأمين العام لـFIFA "لطالما اشتهرت أمريكا الشمالية بأنها وجهة عالمية رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية والترفيهية، بينما تشتهر (بطولة) كأس العالم FIFA بأنها تنطوي على أجواء فريدة من الإثارة الخالصة في الملاعب. بفضل هذا الاتفاق الاستثنائي، إننا على ثقة من أننا نتعاون مع أفضل جهة تقدّم تجارب فاخرة في النسخة المقبلة من كأس العالم، وبحيث تكون مناسبة للجمهور المحلي في الدول المستضيفة الثلاث، وكذلك الملايين الذين يُتوقع قدومهم لمتابعة هذه البطولة التاريخية عام 2026." وأردف قائلاً "سنتمكّن، وبالتعاون مع On Location، من إعداد وتقديم تجارب استثنائية تستقطب فئة جديدة من الجماهير إلى اللعبة وتُثري تواجد الجماهير في الملاعب الرائعة للمدن المستضيفة الـ16." وباعتبارها المزوِّد الرسمي للضيافة في كأس العالم 26 FIFA™، ستملك شركة On Location الحقوق الحصرية العالمية لترويج وبيع وتشغيل برنامج الضيافة الرسمي من FIFA في الملاعب الفاخرة الـ16، والتي سبق لخمسة منها توفير خدمات ضيافة في مباراة السوبر بول لكرة القدم الأمريكية. ويُمكن الاطلاع هنا على المدن المستضيفة للبطولة وتفاصيل جدول المباريات الرسمي الذي تم الكشف عنه في فبراير/شباط 2024.

من جهته، قال بول كاين، رئيس شركة On Location "ستكون كأس العالم 26 FIFA بمثابة نقطة تحوّل في مسار اللعبة، ونحن فخورون بالتعاون مع FIFA لتوفير برنامج الضيافة الأكبر على الإطلاق، والاضطلاع بدور في ازدهار كرة القدم في أمريكا الشمالية. ستكون الفرصة متاحة أمام عدد غير مسبوق من الأشخاص للاستمتاع بتجربة ضيافة فاخرة وعصرية في أحد أكبر الأحداث التي يشهدها العالم، وهو ما سيخلق ذكريات ستبقى حاضرة في مخيّلتهم على الدوام." وأردف كاين قائلاً "بانتظار ضيوفنا في برنامج الضيافة الرسمي مجموعة متنوعة من حزم الضيافة الفاخرة وبأسعار متنوعة، ومنصة إلكترونية متطورة جداً، تضمن تجربة متكاملة وسلسلة. تحتفي تجارب الضيافة هذه باللعبة الجميلة وبالثقافة الفريدة لكل مدينة مستضيفة." وستكون الفرصة متاحة أمام عشاق المستديرة الساحرة لشراء باقات الضيافة الرسمية لمباريات منفردة أو ضمن حزم مباريات، وهو ما يسمح لهم بمشاهدة عدة مباريات في مدينة واحدة أو في عدة مدن، وذلك خلال مرحلة واحدة من البطولة، أو مجموعة مباريات منتخب بعينه. كما تشمل باقات التذاكر تجارب إضافية مميزة خلال أيام المباريات وفي أيام الاستراحة.

وبناءًا على أبحاث معمقة جرت على السوق وفترة استشارات لتحديد أفضل الممارسات في هذا القطاع وأبرز الجهات المقدمة للخدمات لهذه البطولة والسوق المحلي، أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب تقديم عروض في سبتمبر/أيلول 2023 وشهد تنافساً شديداً من قبل الجهات المختصة في تجارب الضيافة. وقع الاختيار على On Location بفضل ما تتمتع به من تجربة واسعة في تنظيم برامج الضيافة على هامش مجموعة من أعرق وأشهر الأحداث الرياضية والترفيهية في العالم، بالإضافة إلى فهم معمّق لسوق أمريكا الشمالية وما تنطوي عليه قواعده الجماهيرية من اختلافات. ومن باقات الضيافة للعملاء من الشركات، وصولاً إلى الضيوف الذين يرغبون بالاستمتاع بتجارب غامرة، تُعتبر شركة On Location مزوّد خدمات الضيافة الرسمي والفاخر لمجموعة من أهم وأشهر الأحداث العالمية، مثل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، والسوبر بول (كرة القدم الأمريكية)، وبطولة UFC لفنون القتال، والجولة النهائية لبطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (كرة السلة)، وكأس رايدر للغولف، ومهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون. وبالنسبة لأولئك المهتمين بالاستمتاع بتجربة استثنائية لن تتكرر من خلال برنامج الضيافة الرسمي الخاص بكأس العالم 26 FIFA™، ندعوهم للتسجيل هنا للحصول على أحدث الأخبار والمعلومات. يُذكر أن باقات الضيافة التي تشمل تذاكر المباريات ستكون متاحة حصرياً عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality، ومن خلال وكلاء البيع الرسميين المعتمَدين من FIFA وOn Location لمناطق مختلفة حول العالم. وقد تم اعتماد الدوري الأمريكي لكرة القدم ليكون وكيلاً معتمَداً لبيع باقات الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وسيتم اختيار وكلاء إضافيين في وقت لاحق.

ونؤكد في هذا السياق على عدم شراء أي تذاكر من منصات غير معتمَدة أو بائعين غير معتمَدين نظراً لكون FIFA يحتفظ بحق إلغاء التذاكر المشتراة عبر قنوات غير رسمية. أما بالنسبة للشركات المهتمة بأن تصبح وكيل مبيعات رسمي، يُمكن الضغط هنا للحصول على المزيد من المعلومات عن عملية الاختيار، وسيتم نشر قائمة الوكلاء المرخصين على موقع FIFA.com لاحقاً.