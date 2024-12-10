تأكيد تواريخ بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

تمت المصادقة على نظام بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™ وعملية تخصيص المقاعد وتوزيعها على الاتحادات القارية

أخذ المجلس علماً بتقارير تقييم ملفات الترشُّح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA ™

ستنطلق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في قطر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة

اجتمع مجلس FIFA في جلسة عبر الإنترنت قبل انعقاد كونغرس FIFA الاستثنائي، واتَّخذ العديد من القرارات الهامة ذات الصلة بمختلف مسابقات FIFA، كما أخذ علماً بالنجاح المسجل في عمليتي الترشُّح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™.

فاستناداً إلى التحليل الوارد في تقارير تقييم ملفات الترشُّح المتعلقة بالنسختين، خلص المجلس إلى أن جميع الملفات قد تجاوزت الحد الأدنى من متطلبات استضافة كأس العالم FIFA، وبالتالي فإنها مؤهلة تلقائياً لكي تُطرح على كونغرس FIFA الاستثنائي للنظر بشأنها. كما اطَّلع مجلس FIFA على التقرير الذي أعدَّته جهة التدقيق المستقلة -BDO- والمصاحب لكل تقرير من تقارير تقييم ملفات الترشُّح، والذي خلص إلى أن إنجاز عمليتي التقييم قد تم بموضوعية ونزاهة وشفافية.

وفيما يتعلق ببطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، وبعد التشاور مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحادات القارية، أكد المجلس أن البطولة ستقام في الفترة الممتدة بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز 2027.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إن معالم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027 بدأت تتشكل بالفعل، ونحن نتطلع منذ الآن إلى المباراة الافتتاحية المُزمع إجراؤها يوم الخميس 24 يونيو/حزيران 2027، وكذلك إلى جميع المباريات التي ستُفضي إلى النهائي المقرَّر يوم الأحد 25 يوليو/تموز 2027". وأضاف: "سيكون لهذه البطولة التاريخية تأثير هائل ليس فقط في أمريكا الجنوبية، ولكن في جميع أنحاء العالم قاطبة، إذ من شأنها أن ترتقي بلعبة السيدات إلى آفاق جديدة على مستوى المشاركة والشعبية".

ومن بين بطاقات المشاركة الـ 32، تقرَّر تخصيص 29 مقعداً مباشراً للاتحادات القارية، حيث ستُوزَّع المقاعد على النحو التالي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: ستة مقاعد مباشرة

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: أربعة مقاعد مباشرة

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: أربعة مقاعد مباشرة

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: ثلاثة مقاعد مباشرة، حيث تتأهل البرازيل تلقائياً بصفتها الدولة المضيفة، علماً أن مقعدها يُؤخذ مباشرة من الحصة المخصَّصة لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: مقعد مباشر واحد

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 11 مقعداً مباشراً

وستُحدَّد هوية المنتخبات الثلاثة المتبقية عبر ملحق يُجرى بنظام بطولة تأهيلية تشارك فيها عشرة منتخبات وتتألف من مرحلتين، حيث تقرَّر تخصيص مقاعد المشاركة فيها على النحو التالي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: مقعدان في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: مقعدان في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: مقعدان في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™ (يُخصَّص كلا المقعدين للمرحلة الثانية تلقائياً، وذلك بناءً على الأداء الرياضي في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA 2023™)

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: مقعدان في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™ (المنتخب الأعلى ترتيباً وفقاً للتصنيف العالمي لمنتخبات السيدات FIFA/Coca-Cola يتأهل تلقائياً للمرحلة الثانية بسبب تأهل منتخب البرازيل مباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 FIFA بصفته ممثل الدولة المضيفة)

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: مقعد واحد في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: مقعد واحد في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™ (يُخصَّص تلقائياً للمرحلة الثانية بناءً على الأداء الرياضي في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA™ 2023)

ستقام المرحلة الأولى من بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2026 في موقع موحد بمشاركة ستة منتخبات سيتم ترتيبها بناءً على التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola قبل قرعة المرحلة النهائية. هذا وسيتأهل المتصدر والوصيف إلى المرحلة النهائية من بطولة الملحق، والتي ستقام في موقع موحد خلال شهر فبراير/شباط 2027، حيث سينضم إليهما منتخبان من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، ومنتخب واحد من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وآخر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أن تدخل المنتخبات الستة قرعة ستُسفر عن ثلاث مواجهات فاصلة لتحديد الفرق الثلاثة الأخيرة المتأهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™، علماً أن نظام القرعة لا يتيح إمكانية تقابُل منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المسار.

كما أكد مجلس FIFA أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ ستقام في قطر خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على أن تُجرى سنوياً اعتباراً من هذه النسخة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.