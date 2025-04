Un mois au féminin : avril 2025

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois chargé en activités de développement à travers le monde, reflétant une croissance sur le terrain et en dehors

Dans les coulisses de la FIFA, découvrez quelques-uns des récents travaux de développement réalisés dans différentes régions du monde

La FIFA œuvre sans relâche dans le monde entier pour atteindre l'objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux s'appuie sur 13 programmes de développement, les 211 associations membres de la FIFA étant éligibles pour solliciter le soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son Programme de développement du football féminin, donnant ainsi un nouvel élan au football féminin. Des informations complémentaires pour les associations membres sont disponibles ici.

Inside FIFA se penche sur quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

Panama

Avec en point d'orgue le but magnifique de Marta Cox contre la France, les débuts inspirants du Panama ont été l'un des nombreux événements marquants de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie-Nouvelle-Zélande 2023™. Soucieuse de maintenir cette dynamique et de consolider cette expérience, la Fédération panaméenne de football (FEPAFUT), en collaboration avec le Programme de développement des ligues de la FIFA, a organisé une vaste ligue nationale féminine U-12. Disputée sur trois mois et dans cinq villes – Veraguas, Veraguas Centro, Chiriqui, Chiriqui Occidente et Colón –, plus de 500 filles de tout le pays ont participé.

« Ces deux dernières années, nous avons œuvré à la promotion du football féminin dans tout le pays, en le diffusant partout », a déclaré Carolina Joly, responsable du football féminin à la FEPAFUT. « Il ne s'agit pas seulement du sourire des 23 joueuses qui se sont rendues en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, mais du sourire de toutes nos filles. »

Maurice

La Fédération mauricienne de football (MFA) a lancé sa campagne FIFA de football féminin et a été récompensée par une forte participation de plus de 100 filles âgées de 6 à 12 ans. Avec pour thème principal l'accueil des nouvelles joueuses dans un environnement convivial, la campagne s'articulait autour de deux axes principaux : le football et les compétences de vie. Ce pays isolé de l'océan Indien, qui en est encore à ses balbutiements, ambitionne de voir plus de 500 filles jouer au football d'ici 2027.

FIFA Women's Football Campaign in Mauritius

Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a lancé une vaste stratégie très attendue pour le football féminin. Plusieurs parties prenantes, dont deux consultantes de la FIFA, se sont réunies pour identifier les axes prioritaires et définir les objectifs et les actions qui jetteront les bases de cette stratégie visant à dynamiser le football féminin dans la nation arc-en-ciel.

« Nous avons toujours rêvé d'élaborer ensemble un tel document – un cadre directeur auquel les leaders actuels et futurs du football féminin pourraient se référer, afin de nous permettre à tous de porter le football féminin en Afrique du Sud à son plein potentiel », a déclaré Lydia Monyepao, PDG de la Fédération sud-africaine de football (SAFA) et ancienne joueuse de l'équipe nationale.

République centrafricaine

La Fédération centrafricaine de football (RCA), en partenariat avec la Division du football féminin de la FIFA, a organisé une cérémonie pour célébrer le lancement de la nouvelle stratégie nationale de développement du football féminin. Cet événement marquant, associé à un atelier de renforcement des capacités destiné aux responsables du football féminin, marque un tournant pour ce sport, pratiqué depuis plus de quatre décennies dans le pays. L'atelier comprenait également une visite du site où est en construction le nouveau centre technique de football féminin, dont l'inauguration est prévue plus tard cette année.

Une centaine de participants ont pris part à l'événement, dont des représentants du gouvernement fédéral, ce qui témoigne de l'engagement de la RCA et des dirigeants du pays à offrir davantage d'opportunités aux filles et aux femmes de jouer au football.

Îles Turques-et-Caïques

L'engouement croissant pour le football s'est manifesté lorsque la Fédération des îles Turques-et-Caïques (TCIFA) a organisé une campagne de football féminin sur trois sites : Providenciales, South Caicos et North Caicos. Plus de 180 participants étaient présents dans l'un des plus petits pays des Caraïbes, soulignant l'engagement constant de la TCIFA en faveur de la promotion du football féminin et de la création d'opportunités pour les filles.

Yunelsis Rodríguez Baez, directrice du football féminin à la TCIFA, a déclaré : « Je suis convaincue que l'importance de mener des activités comme celles-ci, notamment auprès des filles, est essentielle à notre mission sociale et nous permettra de nous développer en créant un espace sûr pour la pratique du football féminin aux quatre coins de notre île. »

Campagne de football féminin de la FIFA aux îles Turques-et-Caïques

Danemark

Le football féminin au Danemark connaît un essor fulgurant, avec une augmentation de 6 % du nombre de joueuses et de jeunes filles, qui s'ajoute à un record de participation. Sans aucun doute stimulé par le retour du Danemark à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2023 après 16 ans d'absence, la plus forte augmentation en pourcentage de la participation féminine a été enregistrée dans la tranche d'âge des 13-18 ans.

« Je suis particulièrement heureux qu'autant de filles et de femmes aient rejoint un club de football », a déclaré Jesper Møller, président de la Fédération danoise de football (DBU). « C'est une évolution très positive qui contribue à renforcer la diversité dans le football danois. »

Nouvelle-Zélande

Alors que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ se rapproche avec de nombreux matchs de qualification cette année, les avantages de l'organisation du tournoi continuent de faire écho aux co-organisateurs de 2023. La Fédération néo-zélandaise de football (NZF) a annoncé la création d'un fonds de 8,4 millions USD, reçu de la FIFA suite à la co-organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, destiné au développement du football féminin dans le pays. Andrew Pragnell, PDG de la NZF, a déclaré : « Nous avons déjà constaté une croissance fantastique chez les filles et les femmes, avec une augmentation de 27 % de la participation entre la période précédant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 et aujourd'hui. Il s'agit d'un projet à long terme pour lequel nous souhaitons soutenir ce sport de manière durable, et cet investissement nous aide à poursuivre cet objectif. »

Par ailleurs, la formation de la prochaine génération d'entraîneurs s'inscrit dans cette démarche permanente, avec une formation de Licence C OFC/NZF réservée aux femmes, organisée à Wellington, la capitale. « C'est un espace sûr où les femmes peuvent véritablement s'épanouir et apprendre en tant qu'entraîneures », a déclaré Amy Shepherd, animatrice du cours et entraîneure adjointe de l'équipe féminine de Wellington Phoenix A-League. « Créer cet environnement et cet espace où les joueuses peuvent non seulement donner leur avis, mais aussi l'accepter a été primordial. »

Bourse de formation des entraîneurs

Les dernières entraîneures retenues pour la Bourse de formation des entraîneurs de la FIFA 2025 ont récemment intégré le volet mentorat en ligne du programme. Les principaux objectifs de cette bourse sont de donner aux entraîneures les moyens de s'épanouir, de soutenir leur développement personnel, de créer des réseaux, ainsi que de les former et de les inspirer.

Cette année, les lauréates de ce programme, soutenu par l'éditeur de logiciels Xero, représentent une diversité internationale, dont beaucoup sont des joueuses en transition vers une nouvelle étape de leur carrière.

« L'une des principales conclusions du rapport est que, dans 86 championnats et 669 clubs, seulement 22 % des entraîneurs principaux sont des femmes. Bien que nous ne puissions pas améliorer ce chiffre du jour au lendemain, en collectant et en analysant les données, nous pouvons comprendre où nous devons continuer à investir », a déclaré Jill Ellis, directrice générale du football de la FIFA.

Futsal

L'engagement de la FIFA en faveur du développement du football féminin sous toutes ses formes s'est confirmé ce mois-ci avec le dévoilement d'une marque accrocheuse pour la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™. Ce premier tournoi FIFA organisé aux Philippines arborera un emblème à l'esprit typiquement philippin, mêlant les éléments clés du futsal à des références au street art et aux motifs locaux, aux bateaux Zamboanga Vinta, à l'instrument de musique gabbang et aux motifs traditionnels du binakol.