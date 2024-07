2022, année studieuse pour Football For Schools

Football for Schools est présent dans chacune des six confédérations depuis cette année

32 des 211 associations membres de la FIFA ont appliqué le programme avec succès

632 830 ballons ont été livrés dans le cadre du programme, impactant plus de 5,3 millions d’enfants

Programme dont l’objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes en incorporant des activités footballistiques au système éducatif, Football For Schools vise à contribuer au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants dans le monde. Le chantier est vaste, mais F4S s’y attelle consciencieusement. D’ailleurs, depuis cette année, le programme peut se targuer d’avoir conquis tous les continents.

Aujourd’hui 32 des 211 associations membres de la FIFA ont appliqué le programme avec succès. Mais jusqu’à récemment, celui-ci n’avait encore jamais vu le jour en Océanie. C’est chose faite depuis octobre 2022. Le FIFA Legend Yakubu Ayegbeni s'est d’ailleurs rendu en Polynésie pour assister à ses grands débuts.

"La FIFA développe le projet Football for Schools depuis presque deux ans, mais malheureusement, à cause de la pandémie, il n’a pu reprendre qu’à partir de fin 2021," précisait Antonio Buenaño Sánchez, Consultant de la FIFA pour le programme Football for Schools, lors de cet évènement. "Les Tonga ont été la première association membre de la région Pacifique à l'intégrer." Avant les Tonga, ils sont donc quelques-uns à avoir rejoint le mouvement en 2022. Citons le Paraguay pour l’Amérique du Sud, le Belize et le Costa Rica pour l’Amérique du Nord, la France pour l’Europe, Djibouti et la Côte d’Ivoire pour l’Afrique ou encore Guamet l’Indonésie pour l’Asie. Au total, 23 activités "Football For School" ont eu lieu à travers le monde, et 54 associations membres ont reçu une formation initiale lors de cinq séminaires régionaux.

Football for Schools au Costa Rica 06:41

"Ce programme incarne la vision de la FIFA, de son Président Gianni Infantino et de la Secrétaire Générale Fatma Samoura, à savoir rendre le football véritablement mondial," expliquait récemment Fatimata Sidibe, Directrice de Football for Schools, qui a rejoint la FIFA après 25 ans aux Nations Unies. "Le souhait est que tous les enfants du monde, à travers les 211 associations membres, puissent jouer au football, et qu’ils puissent le faire en apprenant et en acquérant des compétences de vie." "F4S apporte les valeurs positives du football dans le processus d'éducation et de développement de nos enfants en maintenant une attitude positive et enthousiaste," a-t-elle ajouté. "Il met les enfants au défi d'une manière ludique et agréable, et leur donne les moyens de prendre leurs propres décisions et d'assumer des responsabilités dans un environnement réceptif et favorable."

Ce programme incarne la vision de la FIFA, de son Président Gianni Infantino et de la Secrétaire Générale Fatma Samoura, à savoir rendre le football véritablement mondial Fatimata Sidibé, Directrice de Football for Schools

Au total, 632 830 ballons ont été livrés dans le cadre de ce programme qui a impacté plus de 5,3 Millions d’enfants (62% de garçons, 38% des filles). En plus de Yakubu Ayegbeni, d’autres stars du ballon rond ont participé aux activités : Le champion du monde 98 français Youri Djorkaeff et Cha Bum-kun, meilleur buteur de l’histoire de la République de Corée, se sont notamment rendus à un évènement en Mongolie. L’ancien gardien de but de l’équipe de Colombie Faryd Mondragon, vétéran de trois Coupes du Monde de la FIFA™, et Rosana dos Santos Augusto, qui a représenté le Brésil lors de quatre éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, étaient quant à eux présents en Guyana.

Les légendes de République de Corée - père et fils - à un évènement Football For Schools

"S'il reflète la perspective mondiale de la FIFA et de son président Gianni Infantino, le projet Football For Schools nous montre aussi que nous devons varier les méthodes d'enseignement pour les adapter aux besoins de chaque groupe et de chaque individu", a résumé le Directeur Général de la Fondation FIFA, Youri Djorkaeff lors de l’Inauguration du projet africain Football 4 Schools en Mauritanie. "Pour que les cœurs battent pour le football, le football doit être au cœur" de tout ce que nous faisons."

L’année en 2022 s’est terminée en beauté pour F4S, puisqu’il a pris ses quartiers au Qatar à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA. Un espace lui était dédié au Musée Olympique et Sportif 3-2-1 de Doha. Les FIFA Legends suisses Valon Behrami et Alain Sutter y ont partagé leur expérience. "Y a-t-il un meilleur moment qu'une Coupe du Monde pour montrer que Football for Schools est un projet conçu par la FIFA pour atteindre ses 211 fédérations et rendre le football vraiment mondial ?" S'est réjoui Antonio Buenaño Sánchez.

"2022 a été une année charnière pour le projet après la crise du COVID et la restructuration interne au sein de la FIFA. L'accent a été mis sur la connaissance du programme F4S par les associations membres, sur les nouveaux partenariats internes et externes, et sur le développement des ressources humaines," résume avant Fatimata Sidibé avant de conclure : "2023 sera l'année de la consolidation des acquis, du renforcement du suivi évaluation et des passerelles avec FIFA Forward".

Lancement de Football 4 Schools en France Previous 01 / 06 FIFA Football 4 Schools - Poissy 02 / 06 FIFA Football 4 Schools - Poissy 03 / 06 FIFA Football 4 Schools - Poissy 04 / 06 FIFA Football 4 Schools - Poissy 05 / 06 FIFA Football 4 Schools - Poissy 06 / 06 FIFA Football 4 Schools - Poissy Next

FIFA for Schools en Indonésie Previous 01 / 10 FIFA Football for schools (7) 02 / 10 FIFA Football for schools (15) 03 / 10 FIFA Football for schools (14) 04 / 10 FIFA Football for schools (13) 05 / 10 FIFA Football for schools (12) 06 / 10 FIFA Football for schools (11) 07 / 10 FIFA Football for schools (10) 08 / 10 FIFA Football for schools (6) 09 / 10 FIF Football for schools (5) 10 / 10 FIFA football for schools (8) Next