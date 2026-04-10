Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, célèbre FIFA Arena et FIFA Boots for All en Turquie

La FIFA soutiendra la construction de 10 mini-terrains FIFA Arena en Turquie, dont un complexe innovant à Riva

La FIFA a acheté 20 000 paires de chaussures de football qui seront distribuées gratuitement aux enfants du monde entier

La visite de Gianni Infantino arrive peu de temps après la qualification de la Turquie à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Alors que la Turquie continue de célébrer son sésame – obtenu au bout du suspense en barrage contre le Kosovo, fin mars – pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est rendu dans la province d’Istanbul pour inaugurer deux initiatives qui vont inspirer et équiper la prochaine génération de footballeurs turcs.

En compagnie d’İbrahim Hacıosmanoğlu, Président de la Fédération Turque de Football (TFF), Gianni Infantino a officiellement lancé le chapitre turc du programme FIFA Boots for All. Il a également inauguré le premier mini-terrain FIFA Arena, équipé d’un éclairage alimenté à l’énergie solaire et de vestiaires. Cette installation innovante est située dans un collège de Riva, au nord d’Istanbul, au bord de la mer Noire.

« S’il y a bien un pays et une ville qui symbolisent l’union des cultures, l’union des civilisations, l’union des continents, c’est Istanbul et c’est la Turquie. Quand tout s’assemble et que le monde entier se rassemble, c’est pour moi un honneur et un plaisir, en tant que Président de la FIFA, d’être ici en Turquie avec vous tous », a déclaré Infantino au moment d’inaugurer la nouvelle FIFA Arena.

« Bien sûr, nous sommes également ici aujourd’hui pour inaugurer cette magnifique FIFA Arena, qui s’inscrit dans un grand projet », a-t-il poursuivi. « Nous en avons déjà 10 ou 11, ici en Turquie, y compris celles que nous avons pu construire ensemble dans la zone touchée par le tremblement de terre pour apporter peut-être un peu de soulagement et d’aide à tous les enfants qui ont traversé cette période difficile. Grâce au football, ils peuvent retrouver le sourire. »

Lancé officiellement par Gianni Infantino lors du 75e Congrès de la FIFA à Asunción, au Paraguay, le projet FIFA Arena vise à construire au moins 1 000 mini-terrains à travers le monde d’ici 2031. Ces aires de jeu sont conçues comme infrastructures de football accessibles, sûres et durables, en particulier dans des zones où les enfants et les communautés ont rarement accès à des équipements sportifs de qualité.

Ces mini-terrains existent aujourd’hui au sein des six confédérations continentales et celui de Riva, situé au croisement de deux continents, en fait désormais partie. Parmi ces 10 mini-terrains turcs que la FIFA soutiendra dans le cadre de l’initiative FIFA Arena et du Programme de réparation de la FIFA, plusieurs se trouvent dans le sud-est de la Turquie, une région qui a été dévastée par le terrible tremblement de terre de février 2023. İbrahim Hacıosmanoğlu a par ailleurs confirmé que la TFF comptait bâtir environ 60 mini-terrains au total.

« Je suis convaincu que nous allons trouver des partenaires qui nous aideront à les construire car quand vous voyez cette installation, ainsi que ces belles infrastructures ici, c’est magnifique. C’est très beau, ça respire le bonheur », a constaté le Président de la FIFA. « Et puis surtout, cela donne à ces enfants l’occasion de jouer au football dans un environnement sûr, dans un environnement sain… C’est le genre d’endroit où les enfants, mais aussi des adultes comme nous, qui restons des enfants dans nos cœurs, pouvons rêver tous ensemble. »

Les rêves ont besoin d’un coup de pouce. C’est pourquoi la FIFA a également lancé, le mois dernier à Paris, l’initiative FIFA Boots for All. Forte d’une approche holistique du développement du football, la FIFA a fait l’acquisition de 20 000 paires de chaussures de football en neuf pointures différentes, ainsi que d’équipements associés tels que des sacs à chaussures, qui seront distribués à de jeunes joueurs n’ayant pas les moyens de s’en procurer. La participation de la Turquie au programme s’inscrit dans la lignée des premiers évènements FIFA Boots for All en France, au Mexique et au Rwanda.

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L’implication enthousiaste de la Turquie dans ces deux programmes de la FIFA n’est pas une surprise. La Fédération Turque de Football (TFF) est en effet un modèle, parmi les Associations membres de la FIFA, lorsqu’il s’agit d’utiliser au mieux les différents programmes, financements et initiatives de la FIFA afin de faire grandir le football.

Ces dernières années, la TFF a mis en place l’initiative FIFA Football for Schools, le Programme de développement des talents de la FIFA, la Campagne de promotion du football féminin de la FIFA et le programme de Développement des ligues de football féminin de la FIFA. La TFF a également utilisé 4,25 millions USD provenant du programme FIFA Forward pour moderniser le Centre national d’entraînement, également implanté à Riva.

« Je vous remercie du fond du cœur de m’avoir accueilli ici. Je vous remercie également pour votre partenariat, pour votre contribution, pour votre aide », a souligné Infantino.

Fin mars 2026, ce dévouement et cet investissement se sont révélé payants avec l’emballante victoire de la Turquie au Kosovo, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en Amérique du Nord. Cela faisait depuis 2002 que la Turquie n’avait plus participé à l’épreuve reine. À cette occasion, elle avait remporté une médaille de bronze bien méritée. D’où l’impatience et l’engouement de tout le pays à l’approche de la grande fête du football de l’été prochain. En phase de groupes, la Turquie sera opposée à l’Australie, au Paraguay et enfin aux États-Unis, co-hôtes de la compétition.