Le 75e Congrès de la FIFA a eu lieu à Asunción, au Paraguay, le 15 mai 2025, suite à une décision du Conseil de la FIFA qui s'était réuni le 3 octobre 2024.
L'évènement coïncidait non seulement avec le 100e anniversaire de l'affiliation de la Fédération paraguayenne de football à la FIFA, mais il marquait également le début d'une période importante pour le continent avec, en point de mire, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ et des matchs de "célébration du centenaire" de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™.