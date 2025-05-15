L'évènement coïncidait non seulement avec le 100e anniversaire de l'affiliation de la Fédération paraguayenne de football à la FIFA, mais il marquait également le début d'une période importante pour le continent avec, en point de mire, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ et des matchs de "célébration du centenaire" de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™.