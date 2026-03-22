Gianni Infantino lance l’initiative FIFA Boots for All à l’intention des enfants

L’instance dirigeante a acheté 20 000 paires de crampons qui seront distribuées gratuitement aux enfants du monde entier pendant la phase pilote du projet

« Dans de nombreuses régions du monde, beaucoup d’enfants n’ont pas les moyens d’acheter des chaussures de football », a déclaré le Président de la FIFA

Des jeunes de banlieue parisienne ont reçu des crampons portant la marque FIFA lors d’une cérémonie de lancement dans la capitale française

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a aidé à distribuer des chaussures de football à des jeunes lors du lancement de l’initiative FIFA Boots for All (Des crampons pour tous), qui permettra de fournir des paires de chaussures gratuites à des enfants défavorisés dans le monde entier. Afin de lancer la campagne, la FIFA a acheté 20 000 paires de chaussures de football estampillées FIFA, dans neuf tailles différentes. Ces chaussures peuvent être utilisées aussi bien pour l’entraînement et la compétition que pour le football récréatif. Au cours de la phase initiale du projet, elles seront distribuées à des filles et garçons âgés de 8 à 16 ans qui n’auraient en temps normal pas les moyens de s’en procurer.

« L’initiative FIFA Boots For All est très importante pour nous. Nous lançons aujourd’hui un projet pilote car les chaussures de football représentent la partie la plus onéreuse de l’équipement d’un footballeur. Beaucoup d’enfants de nombreuses régions du monde n’ont pas les moyens d’en acheter », a déclaré Gianni Infantino. Des FIFA Legends étaient également présentes afin d’aider le Président de la FIFA à distribuer les chaussures aux enfants de banlieue parisienne lors de l’événement de lancement à Paris.

S’exprimant à l’occasion de l’inauguration d’un mini-terrain FIFA Arena temporaire sur la place de la Concorde, le Président Infantino a expliqué les répercussions d’une telle initiative : « Nous débutons à présent une phase pilote, en distribuant 20 000 paires de crampons dans 10 à 15 pays. Si nous obtenons de bons résultats – nous pensons que ce sera le cas, car ces chaussures sont de très bonne qualité –, nous en produirons beaucoup plus. À terme, des centaines de milliers de chaussures de football seront distribuées à des enfants du monde entier. »

« Nous avons estimé que la mission de la FIFA était également de donner l’opportunité à ces enfants de jouer au football, non seulement sur de beaux terrains, mais aussi avec de beaux crampons. » Gianni Infantino Président de la FIFA

« Nous les produirons et nous les expédierons aux associations membres du monde entier », a-t-il ajouté. « L’accent sera mis sur l’Afrique, l’Asie, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, les Caraïbes et l’Océanie : les pays qui en ont le plus de besoins seront les premiers bénéficiaires. Ce sera aux associations membres de la FIFA de décider des écoles et des enfants qui bénéficieront de ces chaussures gratuites. »

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« Je m’en souviens comme si c’était hier. J’étais très, très jeune. Vous savez, en Afrique, il est parfois difficile de se procurer certaines choses. J’avais 14 ans et je demandais souvent des crampons, mais c’était très difficile d’en avoir. Ma mère m’a alors prêté de l’argent pour que je puisse en acheter une paire au marché », a répondu la FIFA Legend togolaise Emmanuel Adebayor, lorsqu’on lui a demandé comment il avait obtenu sa toute première paire de chaussures de football.

Aujourd’hui, je vois tout ce que la FIFA met en place pour ces jeunes enfants. C’est absolument énorme. Emmanuel Adebayor FIFA Legend