Une journée riche en événements au Rwanda

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, était présent pour assister aux divers événements de lancement au Rwanda

Le Rwanda devient le troisième pays à bénéficier du programme FIFA Boots for All, après la France et le Mexique

La Fédération Rwandaise de Football Association (FERWAFA) a dévoilé son nouveau centre d’hébergement et inauguré son premier mini-terrain FIFA Arena

Une semaine à marquer d’une pierre blanche pour le football rwandais : en ce lundi 30 mars, outre le lancement du programme FIFA Arena et du programme FIFA Boots for All dans le pays, le Rwanda a inauguré le centre d’hébergement de ses équipes nationales. La capitale, Kigali, a également accueilli les rencontres de deux groupes des FIFA Series 2026, opposant huit sélections nationales masculines.

Le programme FIFA Arena a été lancé au Rwanda avec l’inauguration d’un mini-terrain au collège-lycée de Kagarama à Kigali. Neuf autres suivront, pour le plus grand bonheur de centaines d’élèves. Des terrains construits par la FIFA en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD), dans le cadre du dernier protocole signé en 2024.

La ministre rwandaise des Sports, Nelly Mukazayire, le président de la Fédération Rwandaise de Football (FERWAFA), Fabrice Shema et le chargé d’affaires de l’ambassade de France au Rwanda, Stéphane Le Brech, étaient présents à la cérémonie d’inauguration.

M. Grafström a déclaré : « Il suffit d’un terrain, d’un ballon et de quelques joueurs pour passer un bon moment grâce au football. Ce sport aide les enfants à maintenir un mode de vie sain et leur donne foi en l’avenir. »

En parallèle, 50 paires de chaussures de football ont été distribuées dans le cadre du programme FIFA Boots for All. « C’est formidable de pouvoir offrir aux jeunes le matériel dont ils ont besoin pour jouer au football », a ajouté M. Grafström. « Certes, on peut jouer pieds nus, mais c’est quand même plus agréable et plus sûr avec des chaussures. »

Le déplacement du Secrétaire Général de la FIFA incluait également l'inauguration par la FERWAFA de son centre d’hébergement. Construite grâce aux fonds du programme de développement Forward de la FIFA, cette structure fera office de quartier général pour toutes les équipes nationales – féminines, masculines et de jeunes – et offrira des hébergements de grande qualité, des espaces de réunion ainsi qu'un environnement propice à une préparation et à des performances optimales.

« Il s’agit d’un projet phare pour FIFA Forward », a déclaré M. Grafström. « Il soutiendra le développement des talents et offrira aux équipes nationales un véritable lieu de préparation et de progression. C’est également une étape importante vers la réalisation d’ambitions à long terme, notamment la qualification pour les futures compétitions de la FIFA. »

Ces événements se sont déroulés en parallèle de la FIFA Series 2026, le Rwanda accueillant deux groupes de la compétition. Huit équipes ont participé à ces deux groupes, offrant ainsi de précieuses opportunités de compétition et de développement à l'international. L'équipe nationale rwandaise a conclu la compétition en beauté, remportant la finale face à l'Estonie (2-0) au stade national Amahoro, tandis qu'Aruba s'est imposée dans le deuxième groupe. Le tournoi a permis aux équipes d'affronter de nouveaux adversaires et d'acquérir une expérience précieuse sur la scène internationale.