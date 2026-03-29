Gianni Infantino lance « FIFA Boots for All » au Mexique et rencontre des footballeuses pionnières

FIFA Boots for All a été lancé lors d’une visite au Centre de haute performance de la Fédération mexicaine de football

La Fédération mexicaine de football rend hommage au président de la FIFA, Gianni Infantino, en donnant son nom à un bâtiment rénové

Des joueuses pionnières de l’équipe féminine mexicaine de 1971 rencontrent M. Gianni Infantino lors de l’ouverture de l’exposition

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a visité le Centre de haute performance (CAR) récemment rénové de la Fédération mexicaine de football (FMF) et a participé au lancement du programme « FIFA Boots for All » dans ce pays, qui co-organisera la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec le Canada et les États-Unis. Lors de la visite au CAR, la Fédération mexicaine de football a rendu hommage au président de la FIFA en donnant son nom au bâtiment principal.

Un peu plus tôt, M. Infantino s'était rendu au musée Yancuic, dans le quartier d'Iztapalapa à Mexico, pour découvrir une exposition spéciale qui met en lumière le lien profond qui unit le football, la culture et la communauté. Il a également rencontré Alicia Vargas Rangel, Elvira Aracen et Lourdes de la Rosa, trois membres des Pioneras de 71, l'équipe mexicaine qui a participé au championnat de football féminin de 1971 organisé dans la capitale.

Le programme « FIFA Boots for All », lancé pour la première fois à Paris, en France, le 22 mars 2026, offre gratuitement des paires de chaussures de football à des enfants défavorisés du monde entier. La FIFA a acheté 20 000 paires de chaussures de football de marque FIFA, disponibles en neuf pointures différentes, pouvant être utilisées à l'entraînement, en compétition ou pour le loisir. Au cours de la phase initiale du projet, ces chaussures seront distribuées à des jeunes filles et garçons qui n'auraient normalement pas les moyens de s'en offrir une paire.

Accompagné du président de la Concacaf, Vittorio Montagliani, M. Infantino a rencontré le président de la FMF, Ivar Sisniega, le commissaire de la FMF, Mikel Arriola, ainsi que les présidents des clubs de la Liga MX lors de sa visite au Mexique.

« Ce que nous devons tous essayer de faire ensemble, c’est transformer cet événement, cette Coupe du Monde de la FIFA, en un moment important dans le monde, en une Coupe du Monde de l’unité – pour rassembler le monde et l’unir », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. « Et nous savons que le Mexique est le pays de la joie, du bonheur, de la passion et du cœur, alors que cette Coupe du Monde de la FIFA soit également la Coupe du Monde du bonheur. C’est ce que nous voulons tous, et ce dont nous allons tous profiter. »

Le CAR est utilisé par toutes les équipes nationales seniors et jeunes du Mexique, et les améliorations réalisées offrent au pays la meilleure plateforme possible pour former des joueurs d’élite et préparer ses équipes nationales.

Félicitant la Fédération mexicaine de football pour l’inauguration des installations rénovées, M. Gianni Infantino a déclaré : « Je suis vraiment reconnaissant et honoré que ce nouveau bâtiment porte mon nom. Cependant, l’essentiel est que nous continuions à inspirer les jeunes enfants et à créer des opportunités pour qu’ils puissent jouer à notre sport, c’est pourquoi j’ai également été ravi de distribuer des chaussures à de jeunes filles et garçons dans le cadre de l’initiative FIFA Boots for All. »

Le Mexique donnera le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 le 11 juin, lorsqu’il affrontera l’Afrique du Sud au Stade de Mexico, qui deviendra ainsi le premier stade à accueillir à trois reprises le match d’ouverture d’une Coupe du Monde de la FIFA™. Mexico City est l’une des trois villes hôtes du Mexique, avec Guadalajara et Monterrey.

Au musée Yancuic, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a inauguré une exposition spéciale, Álbum Épico, aux côtés de la gouverneure de Mexico City, Clara Brugada, et a invité les membres de l’équipe féminine championne du Mexique en 1971 à les rejoindre sur scène. Le Mexique a atteint la finale du tournoi des six nations, s’inclinant face au Danemark devant plus de 100 000 spectateurs au Stade de Mexico, connu à l'époque sous le nom d'Estadio Azteca.

« Nous apporterons joie et bonheur à des millions de personnes depuis Mexico City, et les sourires d’aujourd’hui prouvent que tous ici accueilleront le monde avec une grande passion et hospitalité », a déclaré M. Gianni Infantino par la suite.