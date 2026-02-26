Le Président de la FIFA remercie les associations membres pour leur soutien au cours des dix dernières années

Gianni Infantino confirme que l’objectif de « ramener le football à la FIFA et la FIFA au football » a été rempli depuis son élection le 26 février 2016
Les associations membres de la FIFA se sont engagées sur une trajectoire renouvelée, placée sous le signe des réformes, de la transparence et du développement
Pour le Président Infantino, la FIFA est le ciment qui unit le football.
À l’occasion du dixième anniversaire de son élection à la présidence de la FIFA, M. Gianni Infantino a adressé une lettre aux présidents des 211 associations membres de la FIFA (AM) pour les remercier de leur soutien et de leur contribution à la transformation de l’instance dirigeante du sport le plus populaire au monde. Après avoir dressé la liste des 11 principales réalisations accomplies depuis son élection lors du Congrès extraordinaire de Zurich, en Suisse, le 26 février 2016, le Président de la FIFA a déclaré : « Je suis convaincu que nous avons réussi à ramener le football à la FIFA et la FIFA au football. Et nous l’avons fait collectivement. »
Il a rappelé que lors de son élection, la FIFA était confrontée à une crise qui menaçait son existence même et qu’en lui accordant sa confiance, le Congrès avait choisi de s’engager dans une nouvelle voie « placée sous le signe des réformes, de la transparence et du développement ». Il a insisté sur le fait que l’unité entre la FIFA et les AM avait été essentielle à la transformation du football. C’est avec un profond sentiment d’unité que je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre travail, votre engagement et, bien sûr, votre soutien indéfectible. C’est grâce à vous que cela a été possible et que, ces dix dernières années, la FIFA est revenue au service du football », a déclaré le Président de la FIFA.
Il a également souligné l’importance d’une FIFA forte et efficace pour le sport. « La FIFA est le ciment qui unit la pyramide du football et l’écosystème footballistique au sens large », a-t-il déclaré, ajoutant qu’en l’espace de ces dix dernières années, la perception de la FIFA en tant qu’institution avait été métamorphosée. « C’est la raison pour laquelle une FIFA forte, fiable et unifiée est non seulement souhaitable, mais également nécessaire pour que notre sport continue à prospérer. » Il a conclu sur ces mots : « Merci de toujours placer l’intérêt du football au premier plan et de reconnaître que, même dans un monde marqué par les divisions et les conflits, le football reste cette force exceptionnelle capable de nous rassembler. »
Voici les principales réalisations :
Un financement plus direct aux AM de la FIFA au moyen du programme FIFA Forward lancé en 2016. Depuis lors, le financement a été multiplié par sept et les AM ont la possibilité de décider de la meilleure façon d’investir dans le développement du football dans leur région.
Un meilleur développement des jeunes talents au sein des AM de la FIFA grâce au Programme de développement des talents de la FIFA. L’objectif est de garantir à chaque jeune joueur la possibilité de développer son talent, indépendamment de sa situation financière ou du pays dans lequel il vit.
Un renforcement des capacités au sein des AM de la FIFA dans des domaines administratifs clés comme le droit, les finances, les infrastructures, la médecine, l’informatique, la protection et la sécurité, ainsi que des programmes dédiés aux femmes occupant des fonctions dirigeantes dans le football.
Davantage de participation aux prises de décision par les AM de la FIFA, qui se réunissent dans le cadre de forums ouverts, appelés « Sommets exécutifs de la FIFA », afin de partager et de discuter des idées sur l’avenir du football, en collaboration avec les commissions permanentes de la FIFA récemment mises en place.
Plus d’équité sur le terrain pour les AM de la FIFA grâce à l’introduction du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) en 2018, désormais utilisé dans 83 AM. La FIFA a cherché à rendre ces avantages plus accessibles, d’abord avec le développement du VAR Simplifié, puis plus récemment avec l’introduction du soutien vidéo. De plus, en 2024, la FIFA a lancé l’initiative Mobilisation Mondiale Contre le Racisme, avec le soutien unanime des 211 AM de la FIFA.
Davantage de transparence en dehors du terrain pour les AM de la FIFA, avec des comptes annuels établis selon les normes les plus exigeantes (IFRS), un programme centralisé d’audit couvrant l’ensemble des fonds de développement, ainsi qu’une plus grande clarté dans les procédures de candidature et de désignation des grandes compétitions.
Accroître les opportunités offertes aux équipes nationales masculines grâce à l’élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, permettant ainsi à davantage de nations de rêver de jouer sur la plus grande scène mondiale, et au lancement des FIFA Series, auxquelles participeront en 2026 36 équipes issues des six continents.
Dans le même esprit, les AM de la FIFA se voient offrir davantage de perspectives pour leurs sélections féminines, avec une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ portée à 32 équipes lors de l’édition 2023, puis à 48 équipes à partir de 2031. Plus de 1 700 projets de développement pour les femmes ont été mis en œuvre au sein de 204 AM de la FIFA.
Davantage d’opportunités pour les équipes nationales de jeunes des AM de la FIFA, afin d’établir des passerelles plus claires entre le football amateur et le haut niveau. L’élargissement de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, tant chez les filles que chez les garçons, a permis à davantage de joueurs et joueuses du monde entier de découvrir la compétition internationale à un âge plus précoce. Dans le même temps, des milliers de jeunes pourront vivre une expérience inoubliable grâce à la création d’une nouvelle Coupe du Monde U-15 de la FIFA, ouverte à l’ensemble des 211 AM de la FIFA.
Un accompagnement accru des AM de la FIFA dans les moments difficiles, à travers, notamment, le Plan d’aide de la FIFA contre le COVID-19 doté de 1,5 milliard de dollars et le Fonds d’aide humanitaire en cas de catastrophes d’origine naturelle, accordé par la Fondation FIFA afin de venir en aide aux régions touchées. En décembre 2025, un Fonds de relèvement post-conflit a été approuvé par le Conseil de la FIFA afin d’apporter un soutien indispensable aux personnes victimes des horreurs de la guerre et de garantir que le football demeure un vecteur de paix en période de troubles.
Un engagement accru en faveur du football de clubs, en complément du travail mené avec les AM de la FIFA, illustré par l’édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ en 2025, la création prévue en 2028 de la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™, ainsi que par l’organisation annuelle de la Coupe Intercontinentale de la FIFA™ et de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™. La FIFA a également élargi la portée et la distribution du Programme de répartition des bénéfices aux clubs.