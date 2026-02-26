Le Président de la FIFA remercie les associations membres pour leur soutien au cours des dix dernières années

Gianni Infantino confirme que l’objectif de « ramener le football à la FIFA et la FIFA au football » a été rempli depuis son élection le 26 février 2016

Les associations membres de la FIFA se sont engagées sur une trajectoire renouvelée, placée sous le signe des réformes, de la transparence et du développement

Pour le Président Infantino, la FIFA est le ciment qui unit le football.

À l’occasion du dixième anniversaire de son élection à la présidence de la FIFA, M. Gianni Infantino a adressé une lettre aux présidents des 211 associations membres de la FIFA (AM) pour les remercier de leur soutien et de leur contribution à la transformation de l’instance dirigeante du sport le plus populaire au monde. Après avoir dressé la liste des 11 principales réalisations accomplies depuis son élection lors du Congrès extraordinaire de Zurich, en Suisse, le 26 février 2016, le Président de la FIFA a déclaré : « Je suis convaincu que nous avons réussi à ramener le football à la FIFA et la FIFA au football. Et nous l’avons fait collectivement. »

Il a rappelé que lors de son élection, la FIFA était confrontée à une crise qui menaçait son existence même et qu’en lui accordant sa confiance, le Congrès avait choisi de s’engager dans une nouvelle voie « placée sous le signe des réformes, de la transparence et du développement ». Il a insisté sur le fait que l’unité entre la FIFA et les AM avait été essentielle à la transformation du football. C’est avec un profond sentiment d’unité que je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre travail, votre engagement et, bien sûr, votre soutien indéfectible. C’est grâce à vous que cela a été possible et que, ces dix dernières années, la FIFA est revenue au service du football », a déclaré le Président de la FIFA.

Il a également souligné l’importance d’une FIFA forte et efficace pour le sport. « La FIFA est le ciment qui unit la pyramide du football et l’écosystème footballistique au sens large », a-t-il déclaré, ajoutant qu’en l’espace de ces dix dernières années, la perception de la FIFA en tant qu’institution avait été métamorphosée. « C’est la raison pour laquelle une FIFA forte, fiable et unifiée est non seulement souhaitable, mais également nécessaire pour que notre sport continue à prospérer. » Il a conclu sur ces mots : « Merci de toujours placer l’intérêt du football au premier plan et de reconnaître que, même dans un monde marqué par les divisions et les conflits, le football reste cette force exceptionnelle capable de nous rassembler. »