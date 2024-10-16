Le succès du soutien vidéo se confirme

Plusieurs compétitions nationales participent aux tests

Actuellement utilisé dans le cadre de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ au Chili, le système de visionnage sera aussi déployé lors d’autres compétitions de jeunes de la FIFA (masculines et féminines) au Maroc et au Qatar

Cette solution économique et modulable suscite de plus en plus d’intérêt

Le soutien vidéo, qui se veut une solution accessible et économique pour assister les arbitres dans leurs décisions clés, connaît un succès croissant aux quatre coins du monde.

Lors de sa 139e assemblée générale annuelle, l’International Football Association Board a pris la décision d’étendre les tests à des compétitions non affiliées à la FIFA. Plusieurs associations membres ont ainsi pu faire leur choix parmi une liste de solutions élaborées dans le cadre d'un défi de l’innovation de la FIFA. De nombreux fournisseurs de technologie – dont certains disposant de l’expérience du Programme Qualité de la FIFA – ont soumis des propositions qui ont été évaluées et présentées aux arbitres, ligues et instances dirigeantes lors de démonstrations en direct.

Le défi de l'innovation lancé par la sous-division de l'Arbitrage s’est ainsi transformé en une solution pratique, qui a déjà été adoptée par une large palette de championnats dont la liste devrait encore s’allonger, puisque les associations membres se pressent désormais pour mettre en œuvre cette technologie.

En août, la Serie C italienne (troisième division masculine), la Liga F (première division féminine) et la Primera Federación (troisième division masculine) espagnoles sont devenues les premières compétitions à utiliser le soutien vidéo de façon permanente. Son introduction dans ces championnats marque le début d’une nouvelle phase de tests, qui consiste à rendre le soutien vidéo disponible à tous les niveaux de la pyramide du football. Environ 200 matches de Serie C ont déjà bénéficié de cette technologie. La Serie A féminine, quant à elle, procèdera à ses premiers essais ce week-end.

Le soutien vidéo est également présent au Brésil, dans la Copa Paulista (coupe de l’État de São Paulo) et la Copa do Brasil Feminina (Coupe du Brésil féminine).

« Le soutien vidéo est un outil au service des arbitres dans les compétitions qui disposent de moins de moyens et de caméras. Il ne doit pas être considéré comme une version modifiée de l’assistance vidéo à l’arbitrage car ce système n'implique la présence d'arbitres vidéo chargés de visionner chaque incident. Les premiers résultats sont encourageants et nous avons hâte de mettre cette technologie à la disposition de nos associations membres », a déclaré Pierluigi Collina, le président de la Commission des Arbitres de la FIFA.

Seul l’entraîneur (ou, en son absence, l’officiel d'équipe responsable présent dans la surface technique) peut faire une telle demande. Pour ce faire, il doit faire tourner son doigt en l’air et présenter une carte de demande au quatrième arbitre, immédiatement après l’incident. Toutefois, les joueurs ont la possibilité de demander à leur entraîneur d’intervenir. Le système n’est utilisé qu’en cas de suspicion d’erreur manifeste ou d’incident grave manqué dans l’une des situations suivantes : but marqué / non marqué, penalty / pas de penalty ou carton rouge direct.

De son côté, la FIFA entend continuer à mettre en avant le soutien vidéo dans ses compétitions de jeunes. Il est actuellement en usage dans la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™. Il sera également à l’essai durant la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™. En fin d’année, le soutien vidéo sera par ailleurs déployé pendant la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™ au Qatar, afin d’emmagasiner de l’expérience et des connaissances sur la façon dont la technologie peut aider les arbitres dans les compétitions de jeunes internationales.

Mais la vague sur laquelle surfe le soutien vidéo est loin d’être finie. En effet, plusieurs associations membres de la FIFA ont annoncé leur intention d’organiser leurs propres tests en fin d’année ou en début d’année prochaine, tandis qu’une dizaine d’autres travaillent sur des plans de mise en œuvre. La FIFA maintient le dialogue et la collaboration avec chacune de ces associations membres afin de recueillir les données ainsi que les commentaires des personnes impliquées dans ces tests.

L’objectif de la promotion du soutien vidéo est clair : démocratiser le football en faisant du visionnage une option supplémentaire non seulement pour les compétitions de haut niveau disposant de ressources importantes, mais aussi pour les ligues et les fédérations qui n’ont pas les moyens de mettre en place l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Avec ses coûts d’infrastructure réduits et la simplification des opérations, le soutien vidéo n’a pas vocation à remplacer l’assistance vidéo à l’arbitrage ; il permet néanmoins aux arbitres de bénéficier d’une aide précieuse dans leurs prises de décision en mettant la justesse et l’équité à la portée de toutes les compétitions, quels que soient leurs moyens.