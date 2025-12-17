La somme de USD 727 millions, moitié plus que pour Qatar 2022™, sera distribuée aux associations membres participantes dans le cadre du grand rendez-vous de l’an prochain

Le Conseil confirme également le lancement dès 2026 de « festivals » U-15, ouverts à toutes les associations membres

Un Fonds de relèvement post-conflit a par ailleurs été créé

Le Conseil de la FIFA s’est réuni en marge de la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA™ à Doha (Qatar) et a pris des décisions importantes concernant le développement du football de jeunes ainsi que la gouvernance.

Alors que l’impatience ne cesse de croître à la suite du tirage au sort final qui s’est déroulé le 5 décembre dernier à Washington, le Conseil a également approuvé une contribution financière record de plus de USD 727 millions à redistribuer dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le Conseil de la FIFA approuve une contribution financière record pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 03:34

La plus grande part – USD 655 millions, soit une augmentation de 50% par rapport à l’édition précédente – reviendra aux 48 associations membres participantes sous forme de dotation, comme suit :

Vainqueur : USD 50 millions

Finaliste : USD 33 millions

3e place : USD 29 millions

4e place : USD 27 millions

5e-8e place : USD 19 millions

9e-16e place : USD 15 millions

17e-32e place : USD 11 millions

33e-48e place : USD 9 millions

Chaque équipe qualifiée se verra en outre allouer USD 1,5 million afin de couvrir ses frais de préparation. Cela signifie que les associations membres participantes recevront toutes au minimum USD 10,5 millions au titre de leur présence au grand rendez-vous de l’an prochain.

« La Coupe du Monde 2026 sera aussi historique en termes de contribution financière à la communauté mondiale du football », a fait savoir Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

Un nouveau festival U-15 de la FIFA pour toutes les associations membres

Dans le cadre de l’engagement indéfectible de la FIFA en faveur de la promotion du football de jeunes, le Conseil a confirmé la création de nouveaux tournois U-15 masculin et féminin, prévus sous forme de festivals et ouverts à toutes les associations membres. La première édition concernera les équipes masculines et se tiendra en 2026. La deuxième, un an plus tard, sera réservée aux équipes féminines.

À compter de 2028, à partir de cet élan initial, toutes les associations membres seront invitées à participer aux deux épreuves distinctes avec leurs équipes U-15 masculine et féminine. Afin de tenir compte des besoins en matière de développement des joueurs et joueuses dans cette catégorie d’âge, les matches auront une durée plus courte et seront disputés à sept contre sept ou neuf contre neuf sur des terrains de taille réduite.

« Ces dernières années, la FIFA a intensifié ses efforts en faveur du football de jeunes, et les résultats sont tangibles. Nous avons été très actifs dans la promotion des compétitions et du développement des jeunes. Il s’agit là d’une nouvelle étape naturelle et très réjouissante », a précisé le Président Infantino.

« Proposer des festivals U-15 pour les jeunes filles et garçons constituera une étape fondamentale dans la volonté de la FIFA de donner sa chance à chaque talent partout dans le monde, tout en illustrant la façon dont l’instance réinvestit ses revenus dans le football. »

Un Fonds de relèvement post-conflit créé

Conformément à l’objectif de la FIFA visant à défendre les valeurs unificatrices du football, le Conseil a approuvé la création d’un Fonds de relèvement post-conflit. Ceci fait suite à l’annonce effectuée par le Président Infantino le 13 octobre dernier lors du Sommet pour la paix de Charm el-Cheikh, selon laquelle l’instance dirigeante souhaitait créer un mécanisme de soutien destiné aux régions touchées par des conflits.

Cet instrument financier, qui sera ouvert aux contributions de tiers et soumis à un contrôle strict, viendra compléter les actions déjà entreprises dans le cadre du programme de développement Forward et d’autres initiatives de la FIFA.

Autres points

Par ailleurs, après la décision historique de la commission exécutive du Comité International Olympique, qui a approuvé la proposition de la FIFA concernant le format des Tournois Olympiques de Football des Jeux de Los Angeles 2028 (12 équipes pour les hommes et 16 chez les femmes), le Conseil a confirmé la répartition des places suivante :

Tournoi Olympique de Football féminin : AFC : 2,5 ; CAF : 2 ; Concacaf : 3 ; CONMEBOL : 2,5 ; OFC : 1 ; UEFA : 4 ; pays hôte (États-Unis) : 1

Tournoi Olympique de Football masculin : AFC : 2 ; CAF : 2 ; Concacaf : 1 ; CONMEBOL : 2 ; OFC : 1 ; UEFA : 3 ; pays hôte (États-Unis) : 1