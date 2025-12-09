Le Président Infantino et les FIFA Legends ont dévoilé le calendrier des 104 matches à Washington

Finalisé à la suite du tirage au sort, le calendrier optimise notamment les horaires et les déplacements

Le coup d’envoi de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera donné à 15h00 (ET) le 19 juillet à New York – New Jersey

Au lendemain du Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, tenu vendredi dernier à Washington, la planète football a pu découvrir le calendrier des matches intégral de la compétition, dévoilé samedi par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, accompagné de plusieurs FIFA Legends. « Dans un match de football, il y a toujours une première et une deuxième mi-temps. Nous en sommes à la deuxième mi-temps du tirage au sort », a expliqué Gianni Infantino au début de la cérémonie de présentation du calendrier, qui a été retransmise sur les plateformes de la FIFA.

Le calendrier des 104 matches de cette première édition à 48 équipes – qui sera coorganisée l’an prochain par le Canada, les États-Unis et le Mexique – a été mis à jour au lendemain du tirage au sort final afin d’optimiser les sites et les heures de coup d’envoi au bénéfice des équipes, des supporters dans les stades et des téléspectateurs du monde entier.

« L’élaboration du calendrier de la plus grande Coupe du Monde de l’histoire représente l’aboutissement d’un processus de deux ans », a déclaré Manolo Zubiria, directeur compétition (États-Unis) pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. « Dès que la dernière équipe a été tirée au sort, de nombreux domaines fonctionnels au sein de la FIFA ont travaillé d’arrache-pied à l’assemblage de ce puzzle. »

Celui-ci s’est avéré complexe, puisqu’il comprenait 72 matches de groupes disputés dans 16 stades répartis sur quatre fuseaux horaires et trois pays hôtes, auxquels s’ajoutaient les 32 matches de la phase à élimination directe qui s’achèvera le 19 juillet à New York – New Jersey. Au moment de conclure la cérémonie, qui s’est déroulée devant les sélectionneurs et représentants des 42 équipes qualifiées et des 22 nations qui seront en lice lors des barrages européens et de la FIFA en mars prochain, Gianni Infantino a annoncé que le coup d’envoi de la finale serait donné à 15h00 (ET).

Manolo Zubiria a expliqué que le processus de planification a pris en considération une multitude de facteurs, allant des conditions météorologiques au temps du trajet retour des équipes participantes, en passant par la récupération et les déplacements des joueurs et des supporters.

« Nous avons essayé de trouver le bon équilibre », a-t-il déclaré.

Parmi les affiches marquantes, les entrées en lice des trois pays hôtes ont notamment été annoncées à Washington. Le match d’ouverture de cette édition aura ainsi lieu à Mexico le jeudi 11 juin à 15h00 (ET), à l’occasion d’une rencontre historique à plus d’un titre. Le duel Mexique – Afrique du Sud, comptant pour le groupe A, sera la première affiche à ouvrir deux Coupes du Monde, puisque ces deux équipes avaient également lancé avec brio l’édition 2010 à Johannesburg (Afrique du Sud), se séparant sur un score nul 1-1. Par ailleurs, le stade de Mexico deviendra à cette occasion la première enceinte à accueillir trois Coupes du Monde de la FIFA™, après 1970 et 1986.

Le Canada débutera sa campagne à Toronto le lendemain face à l’Italie, l’Irlande du Nord, le pays de Galles ou la Bosnie-et-Herzégovine. Plus tard le même jour, les États-Unis défieront le Paraguay à Los Angeles. Pour la FIFA Legend américaine Alexi Lalas, qui a participé la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994™, la compétition établira de nouveaux standards pour le football aux États-Unis. Bien qu’elle n’ait réuni que 24 équipes, l’édition 1994 reste la Coupe du Monde avec la plus forte affluence de l’histoire. La Coupe du Monde 2026 devrait attirer près de 7 millions de spectateurs, soit le double de 1994.

« Trente-deux ans plus tard, le monde revient dans mon pays – dans un paysage très, très différent », a déclaré Lalas sur la scène de Washington. « Lorsque tout sera prêt l’été prochain, nous accueillerons le monde à bras ouverts. Il s’agira non seulement la plus grande Coupe du Monde, mais aussi du plus grand événement sportif jamais organisé – et sans doute du plus grand événement culturel de l’histoire. » Parmi les affiches alléchantes annoncées ce samedi figure également le 1 000e match de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui opposera le Japon à la Tunisie à Monterrey le samedi 20 juin. L’unique match de groupe opposant deux anciens champions du monde mettra aux prises l’Espagne à l’Uruguay à Guadalajara, le vendredi 26 juin. Les tenants du titre argentins entreront en lice le mardi 16 juin face à l’Algérie à Kansas City.

Présent sur la scène de Washington, le double champion du monde Ronaldo Nazário n’a pas caché son enthousiasme pour la « deuxième mi-temps » du tirage au sort et pour la grande fête du football attendue en 2026.

« Je pense que, depuis le tirage au sort d’hier, il y a un véritable parfum de Coupe du Monde dans l’air. Maintenant, nous annonçons les villes [et le calendrier] et je suis certain que ce sera une Coupe du Monde formidable », a déclaré O Fenômeno. « La Coupe du Monde est toujours un grand spectacle. C’est une compétition spéciale pour moi, et j’ai vraiment hâte d’y être. »