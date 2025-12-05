Le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a eu lieu à Washington

Douze groupes de quatre équipes ont été constitués

Des analyses approfondies sont disponibles sur FIFA.com

Les groupes et affiches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont été dévoilés lors du Tirage au sort final effectué à Washington (États-Unis).

Devant près de 2 000 invités du monde entier réunis au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, et des millions de téléspectateurs, les 12 groupes de quatre équipes de cette 23e édition de la compétition phare du football mondial ont ainsi été révélés.

Toutes les informations ainsi qu’une analyse exhaustive du Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sont disponibles sur FIFA.com.

Le calendrier complet, avec les sites et horaires exacts des coups d’envoi des 104 matches de la compétition, sera dévoilé dès le samedi 6 décembre à 12h00 EST (18h00 CET) depuis Washington. Les amateurs de football dans les pays hôtes et le reste du monde pourront suivre l’annonce du calendrier en direct sur FIFA.com.

Alors que l’effervescence ne cesse de croître dans les trois nations et les 16 villes hôtes, et que près de deux millions de billets ont déjà été vendus, la publication du calendrier des matches mis à jour marquera une nouvelle étape sur le chemin d’une Coupe du Monde de la FIFA qui promet de redéfinir le paysage du football mondial.tch schedule will mark another milestone on the way to what will be a truly game-changing FIFA World Cup.