Près de deux millions de billets vendus à l’approche de la troisième phase de vente, qui débutera le 11 décembre

Des supporters issus de plus de 200 pays et territoires se sont rués sur une partie de l'inventaire de billets lors du tirage anticipé et plus de deux millions de billets ont trouvé preneurs au cours des deux premières phases de vente.

Les inscriptions pour la troisième phase de vente de billets (le tirage de sélection aléatoire) seront ouvertes du 11 décembre à 11h00 ET (17h00 CET) au 13 janvier à 11h00 ET (17h00 CET).

Le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura lieu le 5 décembre prochain. Le calendrier des matches sera dévoilé dans la foulée, ce qui permettra aux supporters de commander – pour la première fois – des billets pour des matches en connaissant la composition exacte des groupes.

La tension ne cesse de monter à l’approche du tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, programmé ce vendredi 5 décembre. Parallèlement à cet événement très attendu, près de deux millions de billets ont déjà été vendus. Les résidents des trois pays hôtes (États-Unis, Canada et Mexique,) ont été les plus actifs au cours des deux premières phases de vente. Ils devancent les supporters anglais, allemands, brésiliens, colombiens, espagnols, argentins et français. Pour l’heure, les commandes émanent de 212 pays et territoires.

« Félicitations à tous ceux qui ont déjà réservé leurs places; ceux qui ne l’ont pas encore fait se verront offrir une nouvelle opportunité à partir du jeudi 11 décembre, quelques jours après le Tirage au sort final à Washington », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

« Avec 42 équipes déjà qualifiées, nous assistons à un engouement mondial pour la compétition. Bientôt, nous connaîtrons la composition de la grande majorité des affiches, les stades qui les accueilleront et les horaires auxquels elles seront disputées », a expliqué Heimo Schirgi, directeur général de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. « Le match d’ouverture aura lieu dans moins de 200 jours, à Mexico. Nous sommes prêts et il nous tarde déjà d’accueillir les supporters du monde entier en Amérique du Nord pour la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps. » La prochaine phase de vente de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (le tirage de sélection aléatoire) débutera le 11 décembre. Les supporters qui le souhaitent auront jusqu’au 13 janvier pour s’inscrire. Le public a déjà acheté près de deux millions de billets pour le prochain grand rendez-vous mondial, à l’occasion du tirage au sort pour la phase de prévente Visa puis du tirage anticipé, qui s’est achevé au début du mois. L’ouverture des inscriptions pour le tirage de sélection aléatoire aura lieu le 11 décembre à 11h00 ET (17h00 CET), sur FIFA.com/tickets. Le moment choisi par une personne pour participer au tirage de sélection aléatoire n’a aucune incidence sur ses chances d’être sélectionnée. Vous devez vous connecter à votre compte en utilisant votre identifiant FIFA pour vous inscrire au tirage de sélection aléatoire, et ce même si vous avez déjà participé aux précédentes phases de vente. Si vous ne possédez pas d’identifiant FIFA, vous devez commencer par créer un compte sur FIFA.com/tickets.

Les supporters pourront ainsi choisir les matches qui les intéressent, les catégories de billets et le nombre de billets par match, en respectant les restrictions par foyer. Si leur commande est satisfaite, en partie ou en totalité, les demandeurs de billets seront contactés par courriel et seront automatiquement débités en février. Une demande est considérée comme en partie satisfaite si la personne reçoit le nombre de billets demandés pour une rencontre, mais pas pour l’ensemble des matches demandés. La publication du calendrier des matches interviendra à l’issue du tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ du 5 décembre. Rappelons que cette étape cruciale posera les bases de la phase de groupes, dont dépend tout le reste de la compétition. Pour la première fois à l’occasion du tirage de sélection aléatoire, les supporters seront donc en mesure de commander des billets pour un match en connaissant les affiches et la composition des différents groupes. À partir du 11 décembre, les personnes répondant aux critères fixés par les différentes associations membres participantes auront également la possibilité de commander des billets pour les supporters sur FIFA.com/tickets. Chaque association membre participante établit ses propres règles pour l’obtention du statut de supporter et sa propre procédure d’accès aux billets. Les personnes qui souhaitent avoir la certitude d’assister à certaines rencontres pourront, dès la publication du calendrier des matches, acquérir des formules hospitalité. Ces formules, qui comprennent des billets, sont disponibles dès à présent sur FIFA.com/Hospitality via On Location, le partenaire hospitalité officiel de la compétition. À l’approche de la compétition, les billets encore disponibles pourront être achetés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Comme à l’accoutumée, la FIFA encourage les supporters de football à procéder à leurs achats exclusivement sur FIFA.com/tickets, le canal officiel et recommandé pour la Coupe du Monde de la FIFA™, car les formules hospitalité et les billets provenant de sources non officielles peuvent ne pas être valables. Un billet de match ne garantit pas l’entrée dans le pays hôte concerné. Il convient donc de consulter dès maintenant le site officiel des autorités du Canada, des États-Unis et du Mexique afin de prendre connaissance des conditions applicables en la matière. Compte tenu des délais de traitement, la FIFA conseille d’effectuer les demandes de visa le plus tôt possible. Les détenteurs de billets de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui se rendront aux États-Unis pourront bénéficier du nouveau système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA (FIFA PASS).

Les supporters sont invités à se rendre sur FIFA.com/tickets pour consulter la FAQ et l’ensemble des documents juridiques concernant l’achat et l’utilisation des billets pour la Coupe du Monde la FIFA 2026™ . Les demandes de billets sont soumises aux conditions applicables, qui seront publiées sur FIFA.com/tickets avant le début de la période d’inscription. Aucun achat n’est nécessaire pour participer au tirage au sort. En cas de succès, la carte de paiement sera automatiquement débitée. Il faut être âgé d’au moins 18 ans pour participer.