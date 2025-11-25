Publication de la procédure du Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Vendredi 5 décembre, les équipes qualifiées pour la phase finale connaîtront les noms de leurs premiers adversaires sur la route de la finale, qui aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à New York – New Jersey

Les modalités du tirage au sort de Washington ont été confirmées

Samedi 6 décembre, le public découvrira la version mise à jour du calendrier des matches avec l’horaire et le site de chaque match

À moins de 200 jours du coup d’envoi de la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, la procédure qui déterminera la composition des 12 groupes de quatre équipes – un format inédit dans cette compétition – vient d’être confirmée. Le Tirage au sort final constitue sans aucun doute l’une des étapes les plus intenses et les plus attendues avant le début de l'épreuve. Programmée le 5 décembre au prestigieux John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, la cérémonie réunira les sélectionneurs et des officiels des équipes qualifiées (et de celles toujours en lice pour un des derniers billets en jeu), sans doute tout aussi impatients que les supporters de découvrir ce que le sort leur réserve.

Les trois pays hôtes – Canada, États-Unis et Mexique – seront placés dans le chapeau 1. Les 39 équipes qualifiées restantes seront, quant à elles, réparties dans chacun des quatre chapeaux en fonction du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola publié le mercredi 19 novembre 2025. Par ailleurs, les deux futurs vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA et les quatre futurs vainqueurs des barrages européens seront d’office placés dans le chapeau 4.

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2 Le tirage au sort commence avec toutes les équipes du chapeau 1, réparties dans les groupes A à L. La procédure se poursuit ensuite avec les chapeaux 2, 3 et 4, dans cet ordre.

Contraintes Dans le chapeau 1, les pays coorganisateurs que sont le Canada, les États-Unis et le Mexique sont représentés par une boule de couleur différente et affectés à la position A1 pour le Mexique (boule verte), B1 pour le Canada (boule rouge) et D1 pour les États-Unis (boule bleue), conformément au calendrier des matches publié le 4 février 2024. Les neuf autres équipes qui composent le chapeau 1 sont représentées par des boules de couleur identique et sont automatiquement affectées à la position 1 de leur groupe.

Afin de garantir l’équilibre compétitif, deux tableaux distincts vers les demi-finales ont été établis au moment de concevoir le calendrier des matches. Pour une répartition équilibrée, les contraintes suivantes s’appliqueront aux quatre équipes les mieux placées au Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola : l’équipe la mieux classée (Espagne) et la deuxième équipe la mieux classée (Argentine) se verront aléatoirement attribuer des tableaux opposés ; le même principe s’appliquera à la troisième (France) et la quatrième (Angleterre). À condition de terminer en tête de leur groupe, les deux équipes les mieux classées ne se rencontreront donc pas avant la finale.

La position de chacune des équipes des chapeaux 2, 3 et 4 sera déterminée selon un schéma de répartition prédéfini. Ce schéma est détaillé dans le tableau intégré au document relatif à la procédure de tirage sort. La position d’une équipe dépend à la fois du chapeau dont elle est issue et du groupe dans lequel elle est versée.

De manière générale, seule une équipe de chaque confédération pourra être versée dans chaque groupe. Ce principe s’appliquera à l'ensemble des confédérations à l’exception de l’UEFA, qui sera représentée par 16 équipes. Chaque groupe doit compter au moins un représentant de l’UEFA, mais pas plus de deux.

En ce qui concerne les deux futurs vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA, pour répondre au principe général de la FIFA qui veut qu’aucun groupe ne contienne plus d’une équipe par confédération, cette contrainte sera également appliquée, dans le chapeau 4, aux trois équipes de chacun des deux tableaux du Tournoi de barrage de la FIFA.

La procédure de tirage au sort détaillée est disponible sur FIFA.com.

Attribution des stades et des horaires

Si le tirage au sort détermine l’identité des équipes qui s’affronteront durant la phase de groupes, le calendrier des matches mis à jour, comprenant notamment les stades et les horaires des coups d’envoi, sera confirmé le samedi 6 décembre.