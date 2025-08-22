La ville de Washington D.C. accueillera le tirage au sort du plus grand événement sportif unidisciplinaire de l'histoire, qui mettra aux prises 48 sélections l’année prochaine au Canada, aux États-Unis et au Mexique

La cérémonie aura lieu le vendredi 5 décembre dans l’enceinte prestigieuse du John F. Kennedy Center for the Performing Arts

Les détails relatifs au tirage au sort ont été annoncés à la Maison Blanche par le Président des États-Unis, Donald Trump, et le Président de la FIFA, Gianni Infantino

Les amateurs de football du monde entier peuvent prendre date pour le vendredi 5 décembre 2025 : ce jour-là se tiendra en effet le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, au Kennedy Center de Washington D.C.

C’est ce qu’ont annoncé, depuis la Maison Blanche, le Président des États-Unis et du Kennedy Center, Donald Trump, ainsi que le Président de la FIFA, Gianni Infantino. Prélude incontournable de la Coupe du Monde 2026, qui s’annonce comme l’édition de la compétition la plus ambitieuse et inclusive jamais organisée, la cérémonie réunira notamment les officiels d’équipe, les ambassadeurs, des représentants de médias internationaux ainsi que des supporters représentant les villes hôtes.

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura lieu le 5 décembre à Washington D.C. 01:54

Érigé en mémoire de l’ancien président John F. Kennedy, le Kennedy Center est une institution culturelle nationale qui attire chaque année des millions de visiteurs venant assister à plus de 2 000 spectacles, manifestations et expositions. En décembre, les toutes meilleures sélections du monde entier s’y retrouveront pour découvrir leurs adversaires du premier tour ainsi que leur parcours éventuel jusqu’à la finale, prévue le dimanche 19 juillet 2026 au stade de New York – New Jersey, le tout en présence du célèbre trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Pour la première fois, des supporters issus de chacune des 16 villes hôtes – deux au Canada, onze aux États-Unis et trois au Mexique – pourront participer à une loterie spéciale mettant en jeu des billets pour l’épreuve reine agrémentés d’une expérience VIP. Un certain nombre de billets gratuits sera alloué à chaque ville hôte, et le fonctionnement exact de la loterie sera dévoilé en temps utile.

« Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir le tirage au sort le plus attendu de l’histoire de la Coupe du Monde au Kennedy Center de Washington D.C., véritable creuset de la culture et du divertissement aux États-Unis. Il s’agit d’une étape majeure dans les préparatifs de la plus grande manifestation sportive jamais organisée, alors que plusieurs événements importants de la FIFA vont se dérouler en Amérique du Nord l’an prochain », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. « Nous avons hâte de recevoir les délégations des équipes, nos partenaires et les médias du monde entier, mais aussi – pour la première fois – les supporters représentant chacune des 16 merveilleuses villes hôtes dans la capitale des États-Unis. »

Le tirage au sort débutera à 12h00 heure locale (18h00 CET) et sera retransmis dans le monde entier grâce aux partenaires médias de la FIFA. De plus amples détails concernant la cérémonie (chaînes assurant la retransmission, procédure complète de tirage au sort, etc.) seront publiés en temps utile sur FIFA.com. Les trois pays hôtes se verront attribuer les positions A1 (Mexique), B1 (Canada) et D1 (États-Unis), conformément au calendrier des matches publié l’année dernière.

Après le tirage au sort de la Coupe du Monde en décembre, l’Amérique du Nord accueillera en mars 2026 le Tournoi de barrage de la FIFA – une nouvelle compétition qui verra s’affronter six sélections issues de cinq confédérations pour l’obtention de deux places qualificatives (l’UEFA organisant de son côté sa propre phase de barrage afin de désigner les quatre dernières nations européennes qualifiées) –, puis le 76e Congrès de la FIFA, le 30 avril à Vancouver (Canada), en attendant le match d’ouverture de l’épreuve reine au stade Azteca de Mexico le 11 juin.