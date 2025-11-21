Confirmation du calendrier des matches du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Les stades de Guadalajara et de Monterrey (Mexique) accueilleront deux matches chacun dans le cadre du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les demi-finales se disputeront le jeudi 26 mars, tandis que les deux qualifiés pour la prochaine édition de la compétition reine seront connus le mardi 31 mars

La Bolivie, la RD Congo, l’Irak, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie et le Suriname seront tous en lice au Mexique

Le tirage au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, organisé au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), a rendu son verdict et permis de confirmer le calendrier des matches.

Les stades de Guadalajara et de Monterrey (Mexique) recevront respectivement les équipes du tableau de barrage 1, à savoir la RD Congo, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, et du tableau de barrage 2 impliquant la Bolivie, l’Irak et le Suriname. Chaque ville hôte accueillera deux rencontres : une demi-finale le jeudi 26 mars, puis la finale de son tableau le mardi 31 mars.

Le Tournoi de barrage se déroulera sous la forme de matches simples à élimination directe ce qui contribuera à préserver tout l’enjeu de ces rencontres. Les personnes souhaitant encourager les six équipes en lice pour une place à la toute première Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes peuvent se procurer des billets sur FIFA.com/tickets. Les informations relatives à la billetterie seront publiées au début de l’année prochaine.

Tout comme d’autres événements majeurs tels que le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui aura lieu au John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington le vendredi 5 décembre, et le 76e Congrès de la FIFA qui se tiendra à Vancouver (Canada) le jeudi 30 avril 2026, le Tournoi de barrage au Mexique marquera une étape clé des préparatifs de la compétition phare de la FIFA, qui débutera le jeudi 11 juin prochain au stade de Mexico.

Le programme des matches du tournoi de barrage de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA est disponible sur FIFA.com.