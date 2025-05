Le Président de la FIFA met en avant les retombées de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à l’occasion du 75e Congrès de la FIFA

Cet événement historique s’est tenu pour la première fois au Paraguay

Gianni Infantino a souligné l’importance stratégique de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui aidera les clubs du monde entier à progresser et se développer

Il a également informé le Congrès des avancées de la mobilisation mondiale contre le racisme

Au cours du 75e Congrès de la FIFA à Asunción – le premier jamais tenu au Paraguay –, le Président de la FIFA a souligné l’importance de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ pour le football international.

La compétition sous son nouveau format débutera le 14 juin prochain à Miami et rassemblera 32 équipes. Elle prévoit une dotation de USD 1 milliard ainsi qu’un fonds de solidarité de USD 250 millions pour les clubs non participants. De fait, les recettes n’iront pas à la FIFA mais serviront à garantir un héritage durable, qui perdurera bien au-delà de la finale du dimanche 13 juillet, organisée à New York – New Jersey.

« L’ensemble des revenus générés par la compétition seront réinvestis dans le football : sous forme de dotation pour les clubs participants et sous forme d’un fonds de solidarité qui profitera aux clubs du monde entier » a précisé Gianni Infantino. « Je tiens à remercier toutes les personnes et entités qui ont rendu cela possible : les confédérations, les fédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, l’Association européenne des clubs, ainsi que son président. Toutes les personnes qui – comme nous – estiment qu’une compétition de clubs à l’échelle planétaire est nécessaire pour que les clubs, et pas uniquement les sélections nationales, puissent briller sur la scène mondiale, progresser et se développer. »

Et d’ajouter : « Il y aura plus de pays représentés lors de l’édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs qu’il n’y en a eu en 100 ans d’histoire de la Coupe du Monde. Car aujourd’hui, les meilleurs clubs au monde rassemblent de nombreuses nationalités, des joueurs de qualité venus des quatre coins de la planète. Il y aura donc quelque 90 pays directement représentés. Le Paraguay en est un bon exemple : il n’y a pas d’équipe paraguayenne qualifiée, mais des joueurs paraguayens prendront part à la compétition. Et c’est tout le Paraguay qui sera fier de les voir disputer et, qui sait, remporter la Coupe du Monde. Car oui, la Coupe du Monde des Clubs est bel et bien une Coupe du Monde. Il s’agit d’un événement historique, d’une grande première, qui rencontrera un immense succès. » La Coupe du Monde des Clubs jouera un rôle clé en vue de l’objectif record de la FIFA en termes de revenus (USD 13 milliards) pour le cycle 2023-2026, tel que reflété dans le budget détaillé pour 2026 et le budget révisé pour 2023–2026, qui, à l’instar des états financiers de la FIFA 2024, ont été approuvés par le Congrès de la FIFA.

« Tout le monde est bienvenu aux États-Unis », a assuré M. Infantino. « Et je pense bien entendu aux joueurs, mais également à toutes les personnes impliquées, à chacun de nous, et à l’ensemble des supporters. Et ce n’est pas moi qui le dis, mais bien le gouvernement états-unien. »

Auparavant, M. Infantino avait souhaité la bienvenue aux associations membres de la FIFA présentes à Asunción et exprimé sa gratitude envers le président du Paraguay, Santiago Peña, le président de la Fédération Paraguayenne de Football, Robert Harrison, et le vice-président de la FIFA et président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, qui ont tous pris la parole lors du Congrès.

« Le Paraguay a participé à la toute première Coupe du Monde de la FIFA, en 1930 en Uruguay. Et en 2030, année du centenaire de la compétition, le Paraguay contribuera pour la première fois de son histoire à l’organisation d’une Coupe du Monde. Comme cela a été le cas tout au long du Congrès, nous allons vivre des moments exceptionnels en 2030 au Paraguay, ainsi qu’en Uruguay et en Argentine », a affirmé le Président de la FIFA en référence aux matches de célébration qui se dérouleront dans le cadre de l’édition 2030 de la Coupe du Monde, organisée par l’Espagne, le Maroc et le Portugal.

« Je tiens à dire ma reconnaissance à l’ensemble du Paraguay, à son président Santiago Peña, à chacun et à chacune, d’avoir accueilli le monde à bras ouverts ici, à Asunción. Tout le monde est heureux. On s’y sent bien. Ce n’est pas la première fois que je viens à Asunción, et je m’y sens chez moi à chaque fois. »

Le Congrès de la FIFA a par ailleurs été informé de la mise en œuvre de la mobilisation mondiale contre le racisme, approuvée à l’unanimité l’an dernier par le 74e Congrès de la FIFA.

« Je tiens à remercier le Conseil de la FIFA – ici présent – d’avoir approuvé le nouveau Code disciplinaire de la FIFA. Celui-ci nous donne les outils pour lutter efficacement contre le racisme et sera mis en œuvre à l’échelle mondiale. Nous avons par ailleurs créé le panel de lutte contre le racisme, et je souhaite en profiter pour remercier toutes les FIFA Legends qui le composent. Il est en effet capital de pouvoir compter sur la voix des joueurs et des joueuses, des protagonistes, des FIFA Legends, dans ce type de situation », a précisé M. Infantino.

« En outre, nous allons mener tout un travail pédagogique en intégrant les questions de racisme et de discrimination à notre programme Football for Schools. Et je tiens à être très clair sur ce point : il faut lutter et venir à bout du racisme dans le football, mais pas seulement. Le racisme est un fléau qui touche toute la société. Le racisme est puni par la loi. C’est un délit. C’est pourquoi nous travaillons également avec des gouvernements du monde entier, avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour que le racisme soit sanctionné pénalement partout dans le monde. »

Le Congrès a en outre compris une présentation de la Fédération Palestinienne de Football, sur laquelle la FIFA se penche par le biais de ses commissions indépendantes, conformément à la décision prise par le Conseil de la FIFA en octobre 2024.

Conformément aux Statuts de la FIFA, le Congrès a également voté pour l’élection ou la réélection des président(e)s et vice-président(e)s des commissions indépendantes, qui seront en poste pour un mandat de quatre ans :

Commission de Discipline Président : Mohammad Al-Kamali (Émirats arabes unis) Vice-président : Jorge Palacio (Colombie) Chambre d’instruction de la Commission d’Éthique Président : Martin Ngoga (Rwanda) Vice-président : Bruno de Vita (Canada) Vice-président : Parusuraman Subramanian (Malaisie) Chambre de jugement de la Commission d’Éthique Présidente : María Claudia Rojas (Colombie) Vice-président : Fiti Sunia (Samoa américaines) Vice-président : Anin Yeboah (Ghana)

Commission de Recours Président : Neil Eggleston (États-Unis) Vice-président : Thomas Bodström (Suède)

Commission de Gouvernance, Audit et Conformité Président : Bruno Chiomento (Suisse) Vice-président : Chris Mihm (États-Unis)