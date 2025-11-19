Le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Guadalajara et Monterrey

Les stades de Guadalajara et de Monterrey (Mexique) accueilleront le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en mars prochain

Le tirage au sort de cette compétition aura lieu ce jeudi au siège de la FIFA à Zurich (Suisse)

Deux billets pour la compétition phare de l’an prochain seront en jeu

La FIFA a choisi les villes mexicaines de Guadalajara et Monterrey en tant qu’hôtes du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui aura lieu du 23 au 31 mars 2026.

Ce tournoi permettra de déterminer deux des derniers pays qualifiés pour la première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, qui débutera moins de trois mois plus tard au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les stades de Guadalajara et de Monterrey accueilleront ainsi six équipes nationales issues de cinq confédérations, qui se disputeront deux des tout derniers billets disponibles pour la compétition phare du football mondial. L’AFC sera représentée par l’Irak, la CAF par la RD Congo, la Concacaf par la Jamaïque et le Suriname, la CONMEBOL par la Bolivie, et l’OFC par la Nouvelle-Calédonie. Les deux enceintes accueilleront par ailleurs des rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : quatre matches de groupe auront lieu à Guadalajara, et trois à Monterrey, qui accueillera également un seizième de finale.

« Ces deux stades emblématiques sont le cadre idéal pour cet événement, qui promet d’être aussi palpitant que spectaculaire », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Ce tournoi de barrage offre aux supporters l’opportunité d’assister à des rencontres historiques dans des villes et stades d’exception en marge du grand rendez-vous qui débutera moins de trois mois plus tard au Canada, aux États-Unis et au Mexique. »

Le stade de Guadalajara est l’une des enceintes les plus modernes du Mexique. Inaugurée en 2010, elle accueille les rencontres du C. D. Guadalajara en Liga MX, mais aussi de nombreux matches internationaux. Ses installations ultramodernes et son ambiance électrique en font le cadre idéal pour ces matches à fort enjeu. Surnommé El Gigante de Acero (« le géant d’acier »), le stade de Monterrey est l’antre des Rayados depuis son inauguration en 2015. Ce chef-d’œuvre architectural a déjà prouvé sa capacité à accueillir des événements footballistiques majeurs et constitue ainsi le cadre idéal pour les joutes à venir.