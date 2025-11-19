Le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Guadalajara et Monterrey

Les stades de Guadalajara et de Monterrey (Mexique) accueilleront le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en mars prochain
Le tirage au sort de cette compétition aura lieu ce jeudi au siège de la FIFA à Zurich (Suisse)
Deux billets pour la compétition phare de l’an prochain seront en jeu
La FIFA a choisi les villes mexicaines de Guadalajara et Monterrey en tant qu’hôtes du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui aura lieu du 23 au 31 mars 2026.
Ce tournoi permettra de déterminer deux des derniers pays qualifiés pour la première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, qui débutera moins de trois mois plus tard au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
Les stades de Guadalajara et de Monterrey accueilleront ainsi six équipes nationales issues de cinq confédérations, qui se disputeront deux des tout derniers billets disponibles pour la compétition phare du football mondial. L’AFC sera représentée par l’Irak, la CAF par la RD Congo, la Concacaf par la Jamaïque et le Suriname, la CONMEBOL par la Bolivie, et l’OFC par la Nouvelle-Calédonie. Les deux enceintes accueilleront par ailleurs des rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : quatre matches de groupe auront lieu à Guadalajara, et trois à Monterrey, qui accueillera également un seizième de finale.
« Ces deux stades emblématiques sont le cadre idéal pour cet événement, qui promet d’être aussi palpitant que spectaculaire », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.
« Ce tournoi de barrage offre aux supporters l’opportunité d’assister à des rencontres historiques dans des villes et stades d’exception en marge du grand rendez-vous qui débutera moins de trois mois plus tard au Canada, aux États-Unis et au Mexique. »
Le stade de Guadalajara est l’une des enceintes les plus modernes du Mexique. Inaugurée en 2010, elle accueille les rencontres du C. D. Guadalajara en Liga MX, mais aussi de nombreux matches internationaux. Ses installations ultramodernes et son ambiance électrique en font le cadre idéal pour ces matches à fort enjeu. Surnommé El Gigante de Acero (« le géant d’acier »), le stade de Monterrey est l’antre des Rayados depuis son inauguration en 2015. Ce chef-d’œuvre architectural a déjà prouvé sa capacité à accueillir des événements footballistiques majeurs et constitue ainsi le cadre idéal pour les joutes à venir.
Le tirage au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu demain, jeudi 20 novembre 2025, à 13h00 (CET) au siège de la FIFA à Zurich (Suisse). Le calendrier des matches sera confirmé ultérieurement. Les amateurs de football du monde entier pourront suivre la cérémonie en direct sur FIFA.com, sur FIFA+ et via les partenaires médias. Les personnes désireuses d’assister au Tournoi de barrage pourront se procurer des billets sur FIFA.com/tickets. Les informations relatives à la billetterie seront publiées au début de l’année prochaine. Tout comme d’autres événements majeurs tels que le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui aura lieu au John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington le vendredi 5 décembre, et le 76e Congrès de la FIFA qui se tiendra à Vancouver (Canada) le jeudi 30 avril 2026, le Tournoi de barrage au Mexique marquera une étape majeure des préparatifs de la compétition phare de la FIFA, qui débutera le jeudi 11 juin prochain au stade de Mexico.