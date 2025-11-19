Trois FIFA Legends participeront aux tirages au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et des barrages européens en tant qu’assistants

Les tirages au sort des barrages détermineront les parcours à l’issue desquels seront connus les six derniers participants à la première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes

Martin Dahlin, qui a terminé troisième avec la Suède lors de l’édition 1994, ainsi que les champions du monde Christian Karembeu et Marco Materazzi, seront les assistants des tirages au sort

Les procédures des tirages au sort ont été mises à jour après la parution de la dernière édition en date du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola

Martin Dahlin, troisième de l’édition 1994 de la Coupe du Monde de la FIFA™ avec la Suède, et les champions du monde Christian Karembeu et Marco Materazzi ont été nommés assistants des tirages au sort qui se tiendront ce jeudi en vue du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et des barrages européens.

À l’issue de ces cérémonies, les 22 nations encore en lice – six dans le Tournoi de barrage de la FIFA et 16 dans les barrages européens – le parcours qui les attend afin de se qualifier pour la première Coupe du Monde de la FIFA™ réunissant 48 équipes et trois pays hôtes (Canada, États-Unis et Mexique). Les deux tirages au sort auront tous deux lieu ce jeudi au siège de la FIFA à Zurich (Suisse) : le premier, qui concerne le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ débutera à 13h00 (CET) et sera immédiatement suivi par celui des barrages européens dans la foulée.

Vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1998™ avec la France, alors pays hôte, Karembeu sera l’assistant du tirage au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui mettra aux prises la Nouvelle-Calédonie (OFC), son pays d’origine, l’Irak (AFC), la RD Congo (CAF), et la RD Congo (CAF), la Jamaïque et le Suriname (Concacaf), ainsi que la Bolivie (CONMEBOL).

Materazzi, champion du monde 2006 avec l’Italie, participera au tirage au sort des barrages européens aux côtés de l’attaquant suédois Dahlin, auteur de quatre buts lors de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994™.

L’Italie et la Suède font partie des 16 nations qui disputeront les barrages européens, aux côtés de l’Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Danemark, de l’Irlande du Nord, du Kosovo, de la Macédoine du Nord, du pays de Galles, de la Pologne, de la République d’Irlande, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Tchéquie, de la Turquie et de l’Ukraine.

La cérémonie sera présentée par Melanie Winiger et dirigée par le directeur compétition (États-Unis) de la FIFA, Manolo Zubiria. Explication des barrages Le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et les barrages européens se tiendront au cours de la fenêtre internationale prévue du 23 au 31 mars 2026. Le Tournoi de barrage de la FIFA se terminera par deux finales, dans le cadre desquelles les vainqueurs des demi-finales opposant les équipes non têtes de série affronteront les deux équipes têtes de série. Les nations qui remporteront ces rencontres se qualifieront pour la Coupe du Monde 2026.

Les barrages européens se composent de douze deuxièmes de groupe ainsi que des quatre vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations de l’UEFA les mieux classés. Les 16 équipes participantes seront réparties dans quatre tableaux de quatre équipes chacun. Chaque tableau comprend deux demi-finales opposant une équipe tête de série et une équipe non tête de série. Les vainqueurs des demi-finales s’affrontent ensuite en finale pour déterminer les quatre derniers représentants de l’UEFA à la Coupe du Monde 2026, laquelle se déroulera du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes extraordinaires.

Les procédures de tirage au sort pour le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et le tirage au sort des barrages européens ont été mises à jour sur la base du dernier Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola.

Cliquez ici pour consulter la procédure de tirage au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Cliquez ici pour consulter la procédure de tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 (européens).

Les amateurs de football du monde entier pourront suivre les tirages au sort en direct sur FIFA.com, sur FIFA+ et via les partenaires médias. De plus amples informations, notamment sur la diffusion de l’événement, seront publiées sur FIFA.com en temps utile.